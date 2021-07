Beckett | Κυκλοφόρησε το trailer της ταινίας του Netflix που γυρίστηκε στην Ελλάδα

Κυκλοφόρησε το trailer της νέας ταινίας του Netflix που έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Το Beckett που κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 13 Αυγούστου είναι μια ιταλοαμερικανική παραγωγή του Luca Guadagnino (του Suspiria αλλά και του Call Me By Your Name) σε σκηνοθεσία του Fernindando Cito Filomarino.

Ο John David Washington, γιος του διάσημου ηθοποιού Denzel Washington, υποδύεται τον Beckett, έναν Αμερικάνο που έρχεται για διακοπές στην Ελλάδα μαζί με την κοπέλα του αλλά πέφτει θύμα μιας βίαιης συνωμοσίας.

Το θρίλερ καταδίωξης γυρίστηκε στην Αθήνα, τα Τρίκαλα, τα Ζαγοροχώρια και τα Μετέωρα, με το trailer της ταινίας να αποτυπώνει μερικά από τα όμορφα πλάνα που γυρίστηκαν στην χώρα μας.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης η Alicia Vikander, ο Boyd Hollbrook και η Vicky Krieps ενώ συμμετέχουν μεταξύ άλλων και οι Έλληνες ηθοποιοί Γιώργος Πυρπασόπουλος, Πάνος Κορώνης, Λένα Κιτσοπούλου και Ανδρέας Μαριανός.

Δείτε το trailer του Beckett