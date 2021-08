Impeachment: American Crime Story | Μόλις κυκλοφόρησε το τρέιλερ της σειράς για την παράνομη σχέση του Bill Clinton

Ένας λεκές που ήταν ικανός να ρίξει έναν πρόεδρο των ΗΠΑ. Ένα σκάνδαλο που συντάραξε την πολιτική ζωή της Αμερικής και συγκλόνισε παγκοσμίως τους πάντες. Τo Impeachment: American Crime Story, μία από τις πιο πολυαναμενόμενες σειρές της σεζόν, που επικεντρώνεται στην παράνομη σχέση του Bill Clinton με την Monica Lewinsky που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας και τον οδήγησε στον δημόσιο διασυρμό, μόλις κυκλοφόρησε το τρέιλερ.

Όπως γνωρίζαμε μέχρι τώρα, η πρεμιέρα της σειράς πρόκειται να γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου, με το τρέιλερ να μας αποκαλύπτει δυναμικές σκηνές και το χρυσό καστ που θα ενσαρκώσει τους ανθρώπους που έλαβαν μέρος στα γεγονότα.

Στον ρόλο της Lewinsky θα πρωταγωνιστήσει η 28χρονη Beanie Feldstein ενώ τον ρόλο του προέδρου Clinton ανέλαβε ο Clive Owen. Στη σειρά πρωταγωνιστούν, επίσης, η ταλαντούχα Sarah Paulson, η πολυβραβευμένη Edie Falco, η Annaleigh Ashford και η Margo Martindale.

Όπως βλέπουμε από τις σκηνές θα παρακολουθήσουμε όλο το χρονικό, από το ξεκίνημα της σχέσης μέχρι τη στιγμή που ο Clinton θα αρνηθεί δημόσια οποιαδήποτε σεξουαλική σχέση με τη Lewisnky.

Με την υπογραφή της Sarah Burgess στο σενάριο, η πλοκή θα ειπωθεί από την πλευρά της Lewinsky, της Lisa Tripp και της Paula Jones, η οποία ήταν εκείνη που έκανε μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση στον πρόεδρο Clinton, γεγονός που ξεσκέπασε την παράνομη σχέση. Επιπλέον, η ίδια η Monica Lewinsky αποτελεί παραγωγός του σόου, το οποίο είναι βασισμένο στο βιβλίο του Jeffrey Toobin "A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President".

Δείτε παρακάτω το τρέιλερ: