My Aperitivo | Αυτό το φθινόπωρο έχετε 8 εξαιρετικούς λόγους για απογευματινό ποτό στην πόλη

Έφτασε αυτή η στιγμή που οι παραλίες και τα beach bars δίνουν τη θέση τους στα αγαπημένα μαγαζιά της πόλης για να μας υποδεχθούν και πάλι με ασφάλεια. Και φυσικά η επιστροφή στην πόλη, πέρα από τη νέα σεζόν, σηματοδοτεί τις χαλαρές εξόδους με καλούς φίλους και συναδέλφους για τα απογευματινά ποτά μετά τη δουλειά, παρατείνοντας για λίγο ακόμη την καλοκαιρινή διάθεση στην πόλη.

Ούτε ένα, ούτε δύο αλλά… 223 μπαρ σε όλη τη χώρα, από τη Δευτέρα 20 Σεπτέμβρη μέχρι και την Κυριακή 10 Οκτώβρη, μεταξύ 6 μ.μ. και 10 μ.μ., μας προσκαλούν ξανά, για 3η φορά, να απολαύσουμε το My Aperitivo και μας προσφέρουν 8 δροσερά απεριτίφ με εκλεπτυσμένα αποστάγματα, σε προνομιακές τιμές.

Ανακαλύψτε τα σημεία με το ειδικά σχεδιασμένο "My Aperitivo” μενού γεμάτο δροσερές προτάσεις όπως: Tanqueray Rangpur & Tonic, Tanqueray No. TEN & Tonic, Tanqueray No. TEN Negroni, Don Julio Blanco Tequila Paloma, Gordon’s &Tonic, Gordon’s Pink Gin & Lemonade και το ολόφρεσκο Tanqueray Flor de Sevilla Spritz, με το νέο premium Gin που παράγεται με βάση τα Sevilla Oranges.

H απόσταξη του αρωματικού Tanqueray Flor de Sevilla Gin είναι εμπνευσμένη από τις πρωτότυπες συνταγές του ιδρυτή της πιο αναγνωρισμένης ετικέτας τζιν στον κόσμο, Charles Tanqueray και τους ώριμους καρπούς πορτοκαλιών που μεγαλώνουν στις απέραντες εκτάσεις με πορτοκαλεώνες της ηλιόλουστης Ανδαλουσίας. Το Tanqueray Flor de Sevilla Gin προσφέρει μια τέλεια ισορροπία μεταξύ της μοναδικής γλυκόπικρης γεύσης των σεβιλλιάνικων εσπεριδοειδών και του πολύπλοκου βοτανικού αρωματικού χαρακτήρα του Tanqueray London Dry Gin. Απολαύστε το ως το ιδανικό aperitif serve σε ένα ποτήρι τύπου coppa, συνοδευόμενο από πάγο καλής ποιότητας, premium tonic και μια φέτα πορτοκαλιού για να αναδείξει όλες τις αρωματικές του νότες και τα έλαια πορτοκαλιού ή ως Spritz με αφρώδες Prosecco, σόδα και ελάχιστο σιρόπι μελιού. Ένα εκλεκτό απόσταγμα που απευθύνεται στους λάτρεις του τζιν και σε όλους αυτούς που τους αρέσει να ανακαλύπτουν νέα γευστικά μονοπάτια.

Μy Aperitivo - 20/09 έως και 10/10

Η λίστα με τα 223 μπαρ που συμμετέχουν στην ενέργεια: "My Aperitivo”Αττική (102): ACQUA MARE, AMANTES AMENTES, AMSTERDAM, ARISTOTLE, ARTISANAL, BALZAC, BANK JOB, BARATIN, BAROLO, BIRBILON, B-KOUTI, BLENDS, BOO, BOOKALI, BOTZI 93, BRAZILIANA, BROKIES, BUENA VISTA SOCIAL BAR, BUTLER'S CUP, CAFÉ CAFÉ, CASA AZUL, CIBO, CIEL ATHENS, CITYZEN, CORTE, DANDELLION, DANTES, DARLING (ΠΕΙΡΑΙΑΣ), DARLING (ΧΑΛΑΝΔΡΙ), DHARMA, DODOS, DRUNK SINATRA, DUDΕ, EKKENTRIKON, ELEFANTAS (ΛΑΥΡΙΟ), ELEPHADAS (ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ), ESCOBA, FRATER & SOROR, FRAU, GARAGE, GARAZAKI, GAZI VIEW, GEPPETO, HALLY GALLY, HANDSHAKE, HYDE, JASMINE, JUAN RODRIGUEZ, KUKO’ S, LAS PALMAS, LEFKES, LOW BAR, LUCCA, MADANIA, MAJORELLE, MANDARIN, MARRON, MILK BAR, MIVIDA, MOBY, MONKEY BAR, MOORINGS, MOVING SPIRITS, NALU, NAVAL, NEW HABITS, ODORI, OKIO, OPUS, PARAISO TERRENAL, PEACE OF MIND, PHOENIX, POP UP, RAMBLAS, RECIPE, REHAB, ROCKFELLAS EXCELSIOR, RUDU, RUSTY GRAIL, SEASONS, SIR TEN, STREETWISE, SWEET HABBIT, TALLSTOY, TERRA PETRA, THE CLAGONS, THEORY, TYCO ATHENS, UPUPA EPOPS, WALL STREET, WAREHOUSE, WHATEVER, ΔΡΑΧΜΗ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ, ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ, ΜΟΝΚ, ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ, ΠΑΛΙΑ ΒΟΥΛΗ, ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ, ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ, ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΟ

Θεσσαλονίκη (44): ACCANTO, BANCONAR, BARAKI, BLANC, BLUE CUP, CACTUS, CARRE, CHELSEA, CHILAI, CIN CIN, COFFEE BROTHERS, COTTAGE, CUSTOM, DIO CON DIO, ELEPHANTAS, ENSAYAR, FOOD TRUCK PARK, HOME, KINGSTON, LE COQ TAIL, LES ZAZOUS, MERCADO, MISTRAL, MOMENTS, NOON, OVAL, PARATY & LOFT, STEREO, THE CARAVAN B&B, THE PRINCE, THEATRO, TIMES, TO THELO, TRAMONTO, UBAR, WEST ROOM, WHOPE, ΒΕΡΜΟΥΤ, ΔΕΝΤΡΟ ΣΤΟ BAR, ΈΠΑΥΛΗ ΜΑΡΟΚΚΟΥ, ΚΑΦΩΔΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ, ΛΟΦΟΣ, ΌΜΙΛΟΣ, ΦΡΑΟΥΛΑ

Άγιος Νικόλαος, Κρήτη (2): PALLAZO CAFE-BAR, SWELL EXPERIENCE

Βόλος (3): 40, NOVEL, SANCTUS

Δράμα (2): CHICO, GATTO NERO

Ηράκλειο, Κρήτη (2): BONE ALL DAY CAFÉ BAR, ΧΑΛΑΒΡΟ OPENBAR

Ιωάννινα (7): ALILA TALES & SPIRITS, GALLERY, PICADILLY CIRCUS, TROIS, ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΘΕΑ, ΤΟ ΔΩΔΕΚΑ, ΦΡΟΝΤΖΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Καλαμάτα (2): CASA MARINA, PLATEA

Κατερίνη (4): CALDERA, FREUD, PRIVE, ΕΚΑΒΗ

Καβάλα (1): ΤΣΑΛΑΠΕΤΕΙΝΟΣ

Κομοτηνή (2): AVANT GARDE, ΝΗΣΙ

Κόρινθος (1): BOGART

Κοζάνη (1): LUV

Λαμία (6): 2 SAINTS, CENTRAL, DEGAGE, LIBERTY, THE BLIND PIG, VENEZIA

Λάρισα (5): COYOTE, LOBSTER, Q, SHERLOCK, ΕΡΜΗΣ

Ναύπλιο (2): SOKAKI CAFÉ, ΑΛΛΟΤΙΝΟ\

Πάτρα (9): ABBEY, BARA, BIANCO, BIG BEN, BODEGAS, DISTINTO MALL, LIBIDO, SANTAROSAΜ, TUYA

Ρέθυμνο, Κρήτη (2): FRAOULES, ΦΙΞ

Ρόδος (9): BARAJAR, BOHEME, CAFFE CENTRALE, GRANCAFFE, MYGA, PEOPLE & PEOPLE, RONDA, YACHTING CLUB, ΚΟΥΚΟΣ

Σπάρτη (1): ΣΥΜΕΤΡΟΝ

Τρίκαλα (7): BARRIO, BITTER SWEET, FRAME, MIKRO, SANTE, VESPER, ΡΕΤΟΥΣ

Χαλκίδα (4): FAROS 10, MOSTAR, MOTEL, PLAN B

Χανιά, Κρήτη (5): BRISTOL DRINK & DINE, KĀNVA BAR, THE JAR, ΠΑΛΛΑΣ, ΤΟ ΜΠΡΙΚΑΚΙ