Fantastic Four | Ποιος χαρακτήρας κόπηκε από την ταινία

Οι θαυμαστές μπορούν επιτέλους να δουν τους Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach και Joseph Quinn ως τους Fantastic Four στη μεγάλη οθόνη, αλλά δεν μπήκαν όλοι οι χαρακτήρες στην τελική έκδοση της ταινίας The Fantastic Four: First Steps. Τον Μάιο του 2024, ανακοινώθηκε ότι ο John Malkovich θα ενταχθεί στο λαμπρό καστ σε έναν άγνωστο ρόλο, ο οποίος αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι είναι ο σούπερ κακός Red Ghost. Ωστόσο, ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός δεν εμφανίζεται πουθενά στην ταινία που προβάλλονται τώρα στους κινηματογράφους.

Πριν από την κυκλοφορία της ταινίας στις 25 Ιουλίου, ο σκηνοθέτης Matt Shakman αποκάλυψε ότι ο Malkovich δεν θα εμφανιζόταν πλέον σε μια σκηνή στην αρχή της ταινίας ως Red Ghost, λέγοντας: "Υπήρχαν πολλά πράγματα που έπρεπε να ισορροπηθούν σε αυτή την ταινία και κάποια πράγματα έπρεπε να αφαιρεθούν". Στο Fantastic Four press junket στο Λος Άντζελες, ο Shakman δήλωσε στο Elite Daily: "Είναι λυπηρό που δεν θα τον έχουμε στην τελική ταινία".

Υπάρχει ακόμα μια αναφορά στον Red Ghost, και ένας από τους εμβληματικούς Super-Apes του κακού εμφανίζεται ακόμα σε ένα μοντάζ στην αρχή, αλλά ο Malkovich είναι εντελώς απών. Ο Paul Walter Hauser είναι ο μόνος σούπερ κακός που εμφανίζεται στην ταινία ως Mole Man.

Ο Shakman παραδέχεται ότι η τελική ταινία υπέστη πολλές αλλαγές και το τελικό αποτέλεσμα είναι μια ταινία διάρκειας δύο ωρών. Αυτό δυστυχώς σημαίνει ότι ο Malkovich δεν μπόρεσε να κάνει το ντεμπούτο του στο MCU, παρά την εξαιρετική του ερμηνεία.

"Είναι εξαιρετικός και η δουλειά που έκανε σε αυτή την ταινία ήταν εκπληκτική", λέει ο Shakman. Όταν ρωτήθηκε αν οι θαυμαστές θα δουν ποτέ μια έκδοση του σκηνοθέτη με τον Red Ghost, απέρριψε αμέσως και κατηγορηματικά την ιδέα. "Υπάρχουν τόσα πολλά οπτικά εφέ που αυτές οι σκηνές παραμένουν ημιτελείς, οπότε αυτό δεν είναι δυνατό", λέει.

Σχετικά με την πιθανότητα ο Malkovich να εμφανιστεί σε μελλοντικό έργο της Marvel, ο Shakman λέει: "Είναι ένας από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς, ένας από τους αγαπημένους μου ανθρώπους, και τα πήγε πραγματικά τέλεια. Οπότε ναι, το ελπίζω".