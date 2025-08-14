7 τηλεοπτικοί χαρακτήρες που "κατέστρεψαν" τις σειρές

Υπάρχουν χαρακτήρες που περιμένουμε με ανυπομονησία να εμφανιστούν στην οθόνη μας. Γίνονται αμέσως μέρος της καθημερινής μας συντροφιάς, χαρίζοντάς μας ατάκες και στιγμές που κρατάμε για χρόνια. Υπάρχουν όμως κι εκείνοι οι άλλοι. Οι "απρόσκλητοι" της μικρής οθόνης, που με το που μπαίνουν στο κάδρο, αλλάζουν την χημεία της τηλεοπτικής μας παρέας και αφήνουν πίσω τους μια αίσθηση απογοήτευσης. Από τη νεοϋορκέζικη λάμψη της Emily στα Friends, μέχρι το πολυσυζητημένο Che Diaz στο reboot του Sex and the City, η τηλεοπτική ιστορία είναι γεμάτη από πρόσωπα που ήρθαν για να ταράξουν τα νερά και τελικά, κατέληξαν να βυθίσουν ολόκληρα σενάρια.

Che Diaz - And Just Like That

Η stand-up περσόνα με τα gender-fluid outfits και τις υπερβολικά επιτηδευμένες ατάκες. Στην αρχή ήταν η δόση "καινούργιου αέρα" που ήθελε η Miranda. Τελικά, ήταν μια μίνι ανεμοθύελλα που σάρωσε ό,τι αγαπήσαμε από το original Sex and the City.

Δείτε όλους τους χαρακτήρες στο madamefigaro.gr