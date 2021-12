Bridgerton | Ανακοινώθηκε η ημερομηνία της πρεμιέρας της δεύτερης σεζόν

Ανήμερα των Χριστουγέννων του 2020, το Bridgerton είχε κάνει πρεμιέρα στο Netflix και με αφορμή την πρώτη επέτειο της σειράς, ανακοινώθηκε τα Χριστούγεννα και η ημερομηνία της πρεμιέρας της δεύτερης σεζόν.

Το καστ της σειράς γύρισε ένα απολαυστικό βίντεο στο οποίο ανακοινώνουν ότι στις 25 Μαρτίου 2022 θα προβληθεί το πρώτο επεισόδιο του πολυαναμενόμενου δεύτερου κύκλου.

Το Netflix έχει ήδη ανακοινώσει ότι η δεύτερη σεζόν που είναι βασισμένη στο δεύτερο βιβλίο της Julia Quinn ‘The Viscount Who Loved Me’ θα παρουσιάσει την ιστορία του λόρδου Anthony Bridgerton, το μεγαλύτερο από τα αδέλφια της οικογένειας, που ψάχνει να βρει την κατάλληλη νύφη για εκείνον.

Στον δεύτερο κύκλο του Bridgerton επιστρέφουν κάποιοι από τους αγαπημένους ηθοποιούς της πρώτη σεζόν όπως οι Adjoa Andoh, Phoebe Dynevor, Lorraine Ashbourne και Ruth Gemmell ενώ προστίθενται και νέοι χαρακτήρες που υποδύονται οι Shelley Conn, Calam Lynch και Rupert Young.