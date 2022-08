Το Stranger Things 4 δεν είναι η πιο δημοφιλής σειρά του Netflix | Ποια σειρά παραμένει στην κορυφή;

Εικοσιοχτώ μέρες μετά την πρεμιέρα της τέταρτης σεζόν του Stranger Things είναι πλέον και επίσημο. Η σειρά δεν κατάφερε να σπάσει το ρεκόρ ως η πιο δημοφιλής του Netflix.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της πλατφόρμας με βάση τις ώρες προβολής μιας σειράς 28 μέρες μετά από την πρεμιέρα της, το Stranger Things 4 σημείωσε 1.4 δισεκατομμύρια ώρες. Αντίθετα, το Squid Game είχε σημειώσει 1.7 δισεκατομμύρια ώρες παραμένοντας στην κορυφή της λίστας με τις πιο δημοφιλείς σειρές του Netflix.

Στη λίστα με τις καλύτερες σειρές της εβδομάδας στο Netflix, βρίσκονται το 'Keep Breathing' με την Melissa Barrera που υποδύεται μια δικηγόρο στη Νέα Υόρκη που είναι η μόνη επιζήσασα μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα, αλλά και το 'The Most Hated Man on the Internet' που σημείωσε 24.7 εκατομμύρια ώρες προβολής πέντε μέρες μετά από την πρεμιέρα του. Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ που παρουσιάζει την ιστορία μιας μητέρας που τα βάζει με τον "βασιλιά του revenge porn” που δημοσίευσε γυμνές φωτογραφίες της κόρης της.