Golden Globes | Ανακοινώθηκαν οι παρουσιαστές των αμερικανικών βραβείων

Στις 10 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής των βραβείων Golden Globes με οικοδεσπότη τον ταλαντούχο κωμικό Jerrod Carmichael. Στη σκηνή των βραβείων θα ανέβουν και άλλοι διάσημοι ηθοποιοί για να παρουσιάσουν τους υποψήφιους σε κάθε κατηγορία, με την Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου να ανακοινώνει τα ονόματά τους.

Στη φετινή τελετή, παρουσιαστές θα είναι η Ana de Armas, η Jamie Lee Curtis, ο Quentin Tarantino, ο Tracy Morgan, η Ana Gasteyer, ο Billy Porter, ο Colman Domingo, η Michaela Jaé Rodriguez, η Nicole Byer, η Natasha Lyonne και η Niecy Nash-Betts . H 80η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιανουαρίου στο Beverly Hilton και θα προβληθεί ζωντανά στο NBC.

Η Ana de Armas και η Jamie Lee Curtis εκτός από παρουσιάστριες είναι και υποψήφιες για Χρυσή Σφαίρα. Η 34χρονη ηθοποιός για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία 'Blonde' και η 64χρονη Curtis για τον ρόλο της στο 'Everything Everywhere All At Once'.

O Eddie Murphy θα τιμηθεί στη φετινή τελετή με το βραβείο 2023 Cecil B.DeMille ενώ και ο Ryan Murphy θα λάβει το βραβείο Carol Burnett για τη συνεισφορά του στην τηλεόραση.