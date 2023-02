SAG Awards 2023 | Η λίστα με τους νικητές

Τα ξημερώματα της Καθαρής Δευτέρας έγινε η απονομή των Βραβείων SAG σε μια τελετή η οποία μεταδόθηκε για πρώτη φορά ζωντανά από το κανάλι του Netflix στο YouTube.

Τα βραβεία Screen Actors Guild θεωρούνται προπομπός των Όσκαρ και συχνά προμηνύουν τους νικητές των μεγαλύτερων κινηματογραφικών βραβείων της χρονιάς.

Στην φετινή απονομή μεγάλος νικητής στέφθηκε η ταινία Everything Everywhere All at Once που έσπασε ρεκόρ, καθώς έγινε ο μεγαλύτερος θριαμβευτής στην ιστορία του θεσμού, κερδίζοντας στις τέσσερις από τις πέντε κατηγορίες στις οποίες ήταν υποψήφια, ενώ ο Ke Huy Quan έγινε ο πρώτος Ασιάτης ηθοποιός που κέρδισε την κατηγορία Β' Ανδρικού Ρόλου. Το βραβείο Ά Αντρικού Ρόλου κατέκτησε ο Brendan Frazer για το The Whale. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά από το 1998, οι τέσσερις νικητές στις κατηγορίες της υποκριτικής στα BAFTA και τα Βραβεία SAG ήταν εντελώς διαφορετικοί -κάτι που προμηνύει μια συναρπαστική βραδιά στην απονομή των Όσκαρ.

Σε ό,τι αφορά την τηλεοπτική παραγωγή, το The White Lotus συνέχισε να συγκεντρώνει βραβεία, μετά τις δύο νίκες στις Χρυσές Σφαίρες. Τέλος, το ειδικό βραβείο συνολικής προσφοράς SAG Life Achievement Award απονεμήθηκε στη Sally Field.

Τα Βραβεία SAG ψηφίζονται από τους ίδιους τους ηθοποιούς και συγκεκριμένα από τα 120.000 και πλέον μέλη του SAG-AFTRA.

Αναλυτικά οι νικητές:

Outstanding Cast

"Everything Everywhere All at Once”

Actor in a Leading Role

Brendan Fraser, "The Whale”

Actress in a Leading Role

Michelle Yeoh, "Everything Everywhere All at Once”

Actor in a Supporting Role

Ke Huy Quan, "Everything Everywhere All at Once”

Actress in a Supporting Role

Jamie Lee Curtis, "Everything Everywhere All at Once”

Stunt Ensemble in a Movie

"Top Gun: Maverick”

Τηλεόραση

Ensemble in a Comedy Series

"Abbott Elementary”

Ensemble in a Drama Series

"The White Lotus”

Actor in a Comedy Series

Jeremy Allen White, "The Bear”

Actress in a Comedy Series

Jean Smart, "Hacks”

Actor in a Drama Series

Jason Bateman, "Ozark”

Actress in a Drama Series

Jennifer Coolidge, "The White Lotus”

Actor in a TV Movie or Limited Series

Sam Elliott, "1883”

Actress in a TV Movie or Limited Series

Jessica Chastain, "George & Tammy”

Stunt Ensemble in a TV Series

"Stranger Things”

SAG Life Achievement Award

Sally Field