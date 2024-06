The Beatles | Αναμένεται να κυκλοφορήσουν 4 βιογραφικές ταινίες

O Sam Mendes θα μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τη ζωή των The Beatles. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης ετοιμάζει όχι μία, αλλά τέσσερις βιογραφικές ταινίες για τη θρυλική τετράδα της μουσικής.

"Έχω την τιμή να πω την ιστορία της σπουδαιότερης ροκ μπάντας όλων των εποχών και είμαι ενθουσιασμένος που θα προκαλέσω αυτό που συνιστά ένα ταξίδι στις ταινίες" σημείωσε ο Sam Mendes που υπογράφει επίσης το American Beauty καθώς τα Skyfall και Spectre από τη σειρά ταινιών του James Bond.

Oι ηθοποιοί που θα ενσαρκώσουν τους Beatles

Οι τέσσερις ταινίες για τους Beatles θα βγουν στις αίθουσες το 2027 με τη Sony να υποστηρίζει ότι η στρατηγική της κυκλοφορίας θα είναι "καινοτόμα και πρωτοποριακή". Μπορεί βέβαια τα τρία χρόνια από τώρα να μοιάζουν μακρινά αλλά δεν είναι μεγάλο διάστημα για να δημιουργηθούν τέσσερις ταινίες.

Τα πρώτα ονόματα του καστ έχουν ήδη αρχίσει να ακούγονται. Ο Paul Mescal φημολογείται ότι θα υποδυθεί τον Paul McCartney με τον οποίο έχει αρκετά κοινά: ίδια μαλλιά, ιρλανδική καταγωγή και τη λάμψη του ηγέτη στα μάτια. Ο Harris Dickinson θα ενσαρκώνει τον εκλιπόντα John Lennon και ο Barry Keoghan τον Ringo Starr.

Οι φήμες θέλαν τον Charlie Rowe να υποδύεται τον εκλιπόντα George Harrison αλλά εκπρόσωπός του το διέψευσε στη βρετανική Metro. Αναμένεται η επίσημη τοποθέτηση και για τα υπόλοιπα ονόματα των πρωταγωνιστών.

Η πλούσια φιλμογραφία για το συγκρότημα

Οι Beatles γύριζαν μαζί τις δικές τους ταινίες: το A Hard Day’s Night το 1964, το Help! Το 1965, το Magical Mystery Tour το 1967 και το Yellow Submarine το 1968.

Επίσης, έχουν υπάρξει το θέμα πολυάριθμων ντοκιμαντέρ όπως η πρόσφατη επιτυχία του Peter Jackson με τίτλο Get Back και το Let It Be του 1970 που χρονολογεί τη διάλυση του συγκροτήματος. Οι φανατικοί θαυμαστές θα θυμούνται επίσης και το μιούζικλα του 2007 Across the Universe με πρωταγωνίστρια την Evan Rachel Wood.

Αυτή ωστόσο θα είναι η πρώτη φορά που τα εναπομείναντα μέλη και οι οικογένειες των υπολοίπων δίνουν την άδεια χρήσης δικαιωμάτων για τη ζωή και τον μουσικό κατάλογο των Beatles. Για μεγάλο διάστημα δεν υπήρχαν ούτε καν στο iTunes.