Stranger Than Kindness | Μία έκθεση αφιερωμένη στον Nick Cave έρχεται στην Κοπεγχάγη

Stranger Than Kindness: The Nick Cave Exhibition ονομάζεται η έκθεση που είναι αφιερωμένη στον Nick Cave και αποτελεί ένα ταξίδι στον δημιουργικό κόσμο του μουσικού, storyteller και icon της σύγχρονης κουλτούρας. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο The Black Diamond στην Κοπεγχάγη από τις 23 Μαρτίου έως τις 3 Οκτωβρίου 2020.

Η έκθεση συνδυάζει εγκαταστάσεις μεγάλου μεγέθους και αυθεντικά, ατμοσφαιρικά soundscapes με περισσότερα από 300 αντικείμενα από τη συλλογή του Cave, των αρχείων του Arts Centre Melbourne, τις συλλογές της Royal Danish Library και μια πληθώρα ιδιωτικών δανειστών. Η έκθεση καλύπτει σχεδόν 50 χρονιά από τη ζωή του Cave, το έργο και την έμπνευσή του σε μια πολυαισθητηριακή εξερεύνηση των πολλών πραγματικών και φανταστικών συμπάντων του. Κομμάτια λογοτεχνίας, φωτογραφίας, βίντεο, σχεδίων και συλλεκτικών προσωπικών αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων των πρωτότυπων έργων τέχνης και χειρόγραφων στίχων, παρουσιάζονται σε μια μεταβαλλόμενη, καθηλωτική αφήγηση σε οκτώ δωμάτια.

Το Stranger Than Kindness διερευνά όσα διαμορφώνουν τη ζωή μας για να γίνουμε αυτοί που είμαστε και γιορτάζει την περιέργεια και τη δύναμη του δημιουργικού πνεύματος. Την έκθεση θα συνοδεύει επίσης το βιβλίο Stranger Than Kindness, το οποίο θα κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό οίκο Canongate στις 23 Μαρτίου 2020 στην τιμή των 40 ευρώ. Το βιβλίο θα περιλαμβάνει επίσης ένα δοκίμιο από την αναγνωρισμένη Αμερικανίδα συγγραφέα Darcey Steinke. Υποστηρικτές της έκθεσης είναι ο οίκος Gucci, που είναι και ο μεγάλος χορηγός της, και το ίδρυμα Beckett-Fonden.