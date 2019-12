Χρυσές Σφαίρες 2020 | Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες

Οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2020 μόλις ανακοινώθηκαν με τις ταινίες Marriage Story, The Irishman και Once Upon A Time In Hollywood να έχουν συγκεντρώσει τις πιο πολλές.

Η εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιανουαρίου στο ξενοδοχείο Beverly Hilton, στο Beverly Hills, στην Καλιφόρνια με παρουσιαστή των Ricky Gervais αποτελεί το εφαλτήριο της σεζόν των βραβείων.

Οι πρεσβευτές για τις Χρυσές Σφαίρες 2020, Dylan και Paris Brosnan, γιοι του Pierce Brosnan θα "βοηθήσουν" φέτος τους παρουσιαστές, παίρνοντας σκυτάλη από τους Terry Crews, Danai Gurira, Leslie Mann και Christian Slater που είχαν αναλάβει πέρυσι τον ίδιο ρόλο

Δύο τιμητικά βραβεία θα δοθούν την μεγάλη βραδιά. Συγκεκριμένα η Ellen DeGeneres θα παραλάβει το Carol Burnett Award και ο Tom Hanks το Cecil B. deMille Award.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2020:

Κινηματογραφικές κατηγορίες

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΔΡΑΜΑ

Joker

1917

The Irishman

Marriage Story

The Two Popes

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ – ΔΡΑΜΑ

Joaquin Phoenix, Joker

Christian Bale, Ford v Ferrari

Antonio Banderas, Pain and Glory

Adam Driver, Marriage Story

Jonathan Pryce, The Two Popes

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ – ΔΡΑΜΑ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, Marriage Story

Saoirse Ronan, Little Women

Charlize Theron, Bombshell

Renee Zellweger, Judy

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ – ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

Daniel Craig, Knives Out

Roman Griffin Davis, Jojo Rabbit

Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time in Hollywood

Taron Egerton, Rocketman

Eddie Murphy, Dolemite Is My Name

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ – ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

Awkwafina, The Farewell

Ana de Armas, Knives Out

Beanie Feldstein, Booksmart

Emma Thompson, Late Night

Cate Blanchett, Where’d You Go, Bernadette

Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ

Al Pacino, The Irishman

Joe Pesci, The Irishman

Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood

Anthony Hopkins, The Two Popes

Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood

Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ

Kathy Bates, Richard Jewell

Annette Bening, The Report

Laura Dern, Marriage Story

Jennifer Lopez, Hustlers

Margot Robbie, Bombshell

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Martin Scorsese, The Irishman

Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood

Bong Joon-ho, Parasite

Sam Mendes, 1917

Todd Phillips, Joker

ΣΕΝΑΡΙΟ

Marriage Story – Noah Baumbach

Parasite – Bong Joon-ho, Han Jin-won

The Two Popes – Anthony McCarten

Once Upon a Time in Hollywood – Quentin Tarantino

The Irishman – Steven Zaillian

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ – ANIMATION

"Frozen 2"

"The Lion King"

"Missing Link"

"Toy Story 4"

"How to Train Your Dragon: The Hidden World"

ΜΟΥΣΙΚΗ

Motherless Brooklyn – Daniel Pemberton

Little Women – Alexandre Desplat

Joker – Hildur Guðnadóttir

1917 – Thomas Newman

Marriage Story – Randy Newman

ΤΡΑΓΟΥΔΙ

"Beautiful Ghosts" – "CATS"

"I’m Gonna Love Me Again" – "Rocketman"

"Into the Unknown" – "Frozen 2"

"Spirit" – "The Lion King"

"Stand Up" – "Harriet"

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΙΝΙΑ

The Farewell

Parasite

Pain and Glory

Portrait of a Lady on Fire

Les Miserables

Τηλεοπτικές κατηγορίες

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ – ΔΡΑΜΑ

Succession

The Crown

The Morning Show

Big Little Lies

Killing Eve

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ – ΔΡΑΜΑ

Reese Witherspoon, The Morning Show

Jennifer Aniston, The Morning Show

Olivia Colman, The Crown

Jodie Comer, Killing Eve

Nicole Kidman, Big Little Lies

A’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ – ΔΡΑΜΑ

Brian Cox, Succession

Kit Harrington, Game of Thrones

Tobias Menzies, The Crown

Billy Porter, Pose

Rami Malek, Mr. Robot

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ – ΚΩΜΩΔΙΑ

Fleabag

The Marvelous Mrs. Maisel

Barry

The Kominsky Method

The Politician

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ – ΚΩΜΩΔΙΑ

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Kirsten Dunst, On Becoming a God in Central Florida

Natasha Lyonne, Russian Doll

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ – ΚΩΜΩΔΙΑ

Michael Douglas, The Kominsky Method

Bill Hader, Barry

Ben Platt, The Politician

Paul Rudd, Living With Yourself

Ramy Youssef, Ramy

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

The Loudest Voice

Chernobyl

Unbelievable

Fosse/Verdon

Catch 22

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

Κρις Αμποτ για το "Catch 22"

Σάσα Μπαρόν Κοέν για το "The Spy"

Ράσελ Κρόου για το "The Loudest Voice"

Τζάρεντ Χάρις για το "Chernobyl"

Σαμ Ρόκγουελ για το "Fosse/Verdon"

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

Μισέλ Γουίλιαμς για το "Fosse/Verdon"

Μέριτ Γουέβερ για το "Unbelievable"

Ελεν Μίρεν για το "Catherine the Great"

Τζόι Κινγκ για το "The Act"

Κέιτλιν Ντέβερ για το "Unbelievable"

Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

Alan Arkin, The Kominsky Method

Kieran Culkin, Succession

Andrew Scott, Fleabag

Stellan Skarsgard, Chernobyl

Henry Winkler, Barry

Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ

Meryl Streep, Big Little Lies

Helena Bonham Carter, The Crown

Emily Watson, Chernobyl

Patricia Arquette, The Act

Toni Collette, Unbelievable