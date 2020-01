Τα αθηναϊκά εστιατόρια με Bib Gourmand

Εκτός από τα βραβευμένα με τα πολυπόθητα αστέρια του εστιατόρια, ο οδηγός Michelin φιλοξενεί και εξίσου αξιόλογα γαστρονομικά spots που φέρουν τις ενδείξεις Bib Gourmand και The Plate. Το Bib Gourmand είναι ένα από τα σύμβολα που χρησιμοποιεί από το 1997 η Michelin για εκείνα τα μέρη που συνδυάζουν την value for money πολιτική με την αξιόλογη κουζίνα. Καθόλου τυχαία, χρησιμοποιείται σε αυτό το εικονίδιο του Bibentum, της γνωστής δηλαδή φιγούρας του Michelin man που... ξερογλείφεται.

Από τον Μπάμπη Δούκα

Μέχρι την ερχόμενη άνοιξη όταν και θα ανακοινωθεί η νέα λίστα για την Αθήνα, αυτά είναι τα εστιατόρια που φέρουν την ένδειξη του Bib Gourmand.

7 Food Sins

Τα δύο τελευταία χρόνια, η gastro pub της Πλάκας βρίσκεται σε τρομερά ανοδική πορεία με τον εξαιρετικό Δήμο Σαμουράκη να κρατά τα ηνία της κουζίνας της, κάτι που πιστοποιείται και από τον οδηγό Michelin. Το μενού εδώ βασίζεται κυρίως στην εποχικότητα, ακολουθεί διεθνείς κατευθύνσεις και στηρίζεται σε ποιοτικές πρώτες ύλες. Τη γαστρονομική εμπειρία συμπληρώνει η προσεγμένη οινική λίστα με ελληνικές ως επί το πλείστον ετικέτες, καθώς και μία συλλογή από εμφιαλωμένες μπύρες κυρίως από ντόπιες μικροζυθοποιίες.

Info: Πλατεία Φιλομούσου Εταιρείας 1, Πλάκα, τηλ. 210 7011108

Nolan

Μόλις μια ανάσα από την πλατεία Συντάγματος στήθηκε από τον Σωτήρη Κοντιζά πριν περίπου 3 χρόνια το άκρως επιτυχημένο γαστρονομικό concept, με χαρακτήρα και δημιουργίες που θα του επέτρεπαν -δίχως υπερβολή- να σταθεί σχεδόν σε οποιαδήποτε γευστική μητρόπολη του πλανήτη. Από τις πρώτες ημέρες της λειτουργίας του έγινε talk of the town και παραμένει τέτοιο, για όλους τους σωστούς λόγους. Κινείται γευστικά ανάμεσα στο ασιατικό street food, τη μεσογειακή προσέγγιση και την ελληνική παράδοση σε ένα μενού που ανανεώνεται τακτικά. Την ίδια στιγμή ο φωτεινός και feelgood χώρος του, δημιουργεί όλες τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να απολαύσει κανείς την άκρως ενδιαφέρουσα κουζίνα του.

Info: Bουλής 31, Σύνταγμα, τηλ.: 210 3243545

Αθήρι

Στο εστιατόριο του Κεραμεικού, ο Αλέξανδρος Καρδάσης παρουσιάζει τη δική του εκδοχή της ελληνικής κουζίνας, με μία εκλεπτυσμένη comfort ματιά, κάτι που εκτιμούν ιδιαιτέρως οι inspectors του οδηγού Michelin εδώ και μία τετραετία. Τα καλοφτιαγμένα πιάτα στο Αθήρι πλαισιώνει μία ενδιαφέρουσα λίστα κρασιών με σπάνιες γηγενείς ποικιλίες, νέους παραγωγούς, αλλά και διαχρονικές αξίες από τον ελληνικό αμπελώνα.

Info: Πλαταιών 15, Κεραμεικός, τηλ. 210 3462983

Οικείο

To cosy εστιατόριο του Κολωνακίου αποτελεί για πάνω από δύο δεκαετίες ένα μέρος με ζεστή όσο και ανεπιτήδευτη ατμόσφαιρα και εξαιρετικό φαγητό, έχοντας παράλληλα και μία θαυμάσια σχέση ποιότητας-τιμής. Ο οδηγός Michelin ξεχωρίζει σε αυτό τις σαρδέλες, τον μουσακά και το ξιδάτο χταπόδι.

Info: Πλουτάρχου 15, Κολωνάκι, τηλ. 210 7259216

Πηγή: esquire.com.gr