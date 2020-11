Strand Bookstore | Το θρυλικό βιβλιοπωλείο της Νέας Υόρκης κρύβει πολλές ιστορίες

Ένα από τα πιο γνωστά και πολύ εμπορικά καταστήματα στη Νέα Υόρκη είναι το Strand Bookstore, που βρίσκεται στην οδό 12th Street και Broadway, πολύ κοντά στη Union Square. Το πολυώροφο κτίριο στεγάζει περισσότερα βιβλία από όσα μπορείτε να φανταστείτε και είναι τόσο εμβληματικό που έχει εμφανιστεί σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, όπως το Sex and the City, Remember Me και στην επερχόμενη σειρά του Netflix, Dash & Lily.

Αυτό το βιβλιοπωλείο - ορόσημο της πόλης της Νέας Υόρκης, που άνοιξε το 1927, είναι αγαπητό τόσο από τους κατοίκους όσο και από τους βιβλιόφιλους επισκέπτες, αλλά αν δεν είστε εξοικειωμένοι με το Strand Bookstore, τα παρακάτω fun facts θα σας βοηθήσουν να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ιστορία του και το τι μπορεί να βρει κανείς εκεί μέσα.

Το Strand Bookstore φιλοξενεί στα ράφια του περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια βιβλία

Το πιο εμβληματικό βιβλιοπωλείο της Νέας Υόρκης είναι το σπίτι για 2,5 εκατομμύρια βιβλία, συμπεριλαμβανομένων σπάνιων, μεταχειρισμένων και νέων αντιγράφων. Μπορείτε να βρείτε σχεδόν οτιδήποτε ψάχνετε σε αυτό το κατάστημα όσον αφορά στα βιβλία, μαζί με δώρα, ρούχα και άλλα.

Getty Images Ο James Franco υπογράφει αντίτυπα στο Strand Bookstore

Είναι αγαπημένο μέρος των celebrities

Το Strand Bookstore είναι ένα βιβλιοπωλείο ιδιαίτερα αγαπητό στους νεοϋορκέζους, και δεν αποτελούν εξαίρεση οι celebrities. Ο David Bowie το έχει αποκαλέσει το "αγαπημένο του μέρος στη Νέα Υόρκη", λέγοντας "Είναι αδύνατον να βρεις το βιβλίο που θέλεις, αλλά θα βρεις πάντα το βιβλίο που δεν ήξερες πώς θέλεις".

Ο ιδιοκτήτης Ben Bass άνοιξε το Strand με μόλις 600 δολάρια

Όταν ο Ben Bass δημιούργησε το Strand Bookstore - σε ηλικία 25 ετών - είχε μόλις 300 δολάρια δικά του και άλλα 300 από έναν φίλο του.

Έχει βρετανικές ρίζες

Το Strand Bookstore πήρε το όνομά του από έναν δρόμο στο Λονδίνο που λάτρευε ο ιδρυτής Ben Bass. Είναι επίσης ο δρόμος στο Λονδίνο όπου ζούσαν διάσημοι συγγραφείς όπως ο Charles Dickens, ο George Eliot και ο William-Makepeace Thackeray.

Βρισκόταν στην περιοχή Book Row της Νέας Υόρκης

Όταν το Strand Bookstore άνοιξε το 1927 στη Fourth Avenue, ήταν μέρος της περιοχής Book Row της Νέας Υόρκης. Αυτή η περιοχή γύρω από τη Union Square κάλυπτε έξι τετραγωνικά τετράγωνα και φιλοξενούσε δεκάδες βιβλιοπωλεία. Καθώς τα ενοίκια στην περιοχή αυξήθηκαν, τα βιβλιοπωλεία έκλεισαν ένα προς ένα, αφήνοντας το Strand το μοναδικό στην περιοχή. Από τότε μετακινήθηκε στη γωνία της 12ης Οδού, όπου και παραμένει μέχρι σήμερα.

Η πιο ακριβή πώληση του βιβλιοπωλείου ήταν 100.000 δολάρια

Η πώληση με τη μεγαλύτερη αξία που έχει σημειωθεί στο Strand Bookstore ήταν μία ανθολογία με έργα του William Shakespeare, που κόστισε 100.000 δολάρια.

Υπάρχει μία αίθουσα σπάνιων βιβλίων

Όχι μόνο το Strand Bookstore διαθέτει αίθουσα σπάνιων βιβλίων, αλλά μπορείτε να έχετε πρόσβαση μόνο με ανελκυστήρα και όχι με σκάλα. Είναι ένα άνετο δωμάτιο στο κατάστημα γεμάτο υπέροχα ευρήματα, συμπεριλαμβανομένης της θυρίδας του βιβλιοπωλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό το χρηματοκιβώτιο περιέχει τα πιο πολύτιμα αντικείμενα του Strand, συμπεριλαμβανομένου ενός γερμανικού σχολιασμού των Ψαλμών από το 1480 και ένα αντίγραφο της Οδύσσειας αξίας 45.000 δολαρίων.