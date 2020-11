The Connaught Bar | Αυτό είναι το καλύτερο μπαρ του κόσμου

Το The Connaught Bar στέφθηκε το Νο. 1 μπαρ στον κόσμο κατά τη διάρκεια της virual τελετής που πραγματοποιήθηκε για τα World Best 50 Bars Awards 2020, αφήνοντας τον περσινό νικητή, το νεοϋορκέζικο Dante, στη δεύτερη θέση. Το The Connaught Bar του The Connaught στο Mayfair του Λονδίνου, είναι γνωστό για την εξαιρετική δεξιοτεχνία, τα signature κοκτέιλ και τους τολμηρούς νέους συνδυασμούς του - ένα τρίπτυχο που του εξασφαλίζει μία θέση ανάμεσα στα καλύτερα μπαρ του κόσμου από το 2010. Φέτος όμως, είναι η πρώτη φορά που αυτό το μπαρ για τους λάτρεις των κοκτέιλ ονομάστηκε επίσημος νικητής του διαγωνισμού.

Στην τρίτη θέση σκαρφάλωσε το The Clumsies, που πέρυσι βρισκόταν στο νούμερο 6 της λίστας, εκπροσωπώντας επάξια την ελληνική μπαρ σκηνή, ενώ στο Top 10 βρίσκονται επίσης το Atlas στη Σιγκαπούρη, το λονδρέζικο Tayēr + Elementary, που αποτελεί νέα άφιξη, και το Kwānt.

Η διάκριση έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο, μπαίνει σε ένα δεύτερο lockdown λόγω της πανδημίας του COVID-19, με αποτέλεσμα τα μπαρ να κλείνουν αυτόν τον μήνα. Ο Agostino Perrone, Director of Mixology παραμένει αισιόδοξος, καθώς δέχτηκε το βραβείο μέσω Zoom, λέγοντας: "Αυτό το βραβείο ολοκληρώνει ένα μακρύ ταξίδι αφοσίωσης για ολόκληρη την ομάδα του The Connaught Bar που δεν σταμάτησε ποτέ να πιστεύει στο έργο μας. Η δέσμευσή μας για τη βιομηχανία του hospitality και τους αγαπημένους μας επισκέπτες αποτελεί τον πυλώνα και οδηγό μας τα τελευταία 12 χρόνια και ιδιαίτερα τους τελευταίους 18 μήνες. Εργαζόμαστε σκληρά και πορευόμαστε ως άτομα, ως επαγγελματίες αλλά κυρίως ως ομάδα και ως κοινότητα μπαρ. Η ενότητα υπήρξε ουσιαστικός παράγοντας και θα είναι πάντα, για την ομάδα μας και για τη βιομηχανία μας".

Το The Connaught Bar άνοιξε στο ξενοδοχείο το 2008 και φέρει την υπογραφή του David Collins Studio. Διατηρεί εδώ και χρόνια τη θέση του στην πρώτη γραμμή της μπαρ σκηνής του Λονδίνου, προσφέροντας ένα συνδυασμό παραδοσιακών κοκτέιλ με καινοτόμες ανατροπές και πρωτοστατώντας στην τέχνη της εξυπηρέτησης με το Martini τρόλεϊ. Φέτος, ήταν μία καλή χρονιά για το The Connaught Bar καθώς κέρδισε επιπλέον βραβεία, όπως το "Best International Team" από το Tales of the Cocktails 2020 και το "Best Bar" στα φετινά GQ Food and Drink Awards. Παρόλο που το μπαρ παραμένει κλειστό, οι λάτρεις των κοκτέιλ μπορούν να απολαύσουν λίγο από τη μαγεία του στο σπίτι με τη The Connaught Bar’s Collection.

