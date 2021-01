The Queen’s Gambit | Σε αυτό το ρετρό δωμάτιο θα μπορούσε να μένει η Beth Harmon

Το Lexington στο Κεντάκι είναι γνωστό για τις ιπποδρομίες του. Όμως η πρωτεύουσα των αλόγων, όπως θεωρείται, έχει συνδεθεί και με ένα άλλο σπορ, που περιλαμβάνει ιππότες, πιόνια και μία βασίλισσα. Χάρη σε ένα μυθιστόρημα του 1983 από τον Αμερικανό συγγραφέα Walter Tevis και σε μία επιτυχημένη σειρά του Netflix - η πόλη κερδίζει αναγνωρισιμότητα και για το σκάκι.

Όποιος έχει παρακολουθήσει το The Queen's Gambit (62 εκατομμύρια νοικοκυριά το έκαναν ήδη) γνωρίζει ότι λαμβάνει χώρα σε μεγάλο βαθμό στο Lexington. Και ενώ μπορεί να μην έχει γυριστεί εκεί, υπάρχουν πολλά αληθινά μέρη. Σε μια προσπάθεια να αξιοποιήσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Lexington στη σειρά του Netflix, η τουριστική εταιρεία VisitLEX και το δημιουργικό πρακτορείο CORNETT συνεργάστηκαν με το 21c Museum Hotel, την σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων Isabel Ladd και τη συντηρήτρια Lucy Jones για να δημιουργήσουν ένα μοναδικό δωμάτιο στο ξενοδοχείο, εμπνευσμένο από τη σειρά. Και το όνομα αυτού: The Harmon Room at 21c.

"Το Queen's Gambit έδωσε έμφαση στο Lexington και έστρεψε το ενδιαφέρον των ανθρώπων για την κοινότητά μας σε μια εποχή που θα μπορούσαμε πραγματικά να το χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας", δήλωσε ο Gathan Borden, αντιπρόεδρος Marketing της VisitLEX. "Το Harmon Room και όλες οι δραστηριότητες που έχουμε προγραμματίσει γύρω από αυτό είναι ο τρόπος μας να ξεδιπλώσουμε το κόκκινο χαλί για τους επισκέπτες και ένα άλλο διασκεδαστικό παράδειγμα του πώς χρησιμοποιούμε τη δημιουργικότητα για να αξιοποιήσουμε εμπορικά την απίστευτη πόλη μας".

Το The Harmon Room, που ονομάστηκε προς τιμήν της Beth Harmon, της ηρωίδας του The Queen's Gambit, είναι ένα ταξίδι στον χρόνο του αμερικανικού μοντέρνου σχεδιασμού στα μέσα του αιώνα, γεμάτο με vintage αξεσουάρ και αντίκες από την τοπική αγορά. Η ταπετσαρία που φέρει το μοτίβο που ονομάζεται "The Knight's Gambit", σχεδιάστηκε ειδικά για το project από τον Alex K Mason της Ferrick Mason Inc.

Οι επισκέπτες καλωσορίζονται με δώρα όπως οι tote bag "Lex Liquors", ενώ υπάρχουν ακόμη και αντίγραφα του περιοδικού Chess Review και σπάνιων σκακιστικών βιβλίων - δανεισμένα από το Black Swan Books - που έχουν τοποθετηθεί διάσπαρτα στο δωμάτιο σαν να περνούσε εκεί το βράδυ της η ίδια η Beth Harmon.

Φυσικά, κανένα δωμάτιο εμπνευσμένο από το The Queen's Gambit δεν θα ήταν πλήρες χωρίς ένα πραγματικό σετ σκακιού για τους επισκέπτες. Στο Κέντρο Επισκεπτών του Lexington, οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν μία περιορισμένη σειρά από χειροποίητες σκακιέρες, που δημιούργησε ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Iron Bridge Woodshop, από ξύλο καρυδιάς και σφένδαμου. "Συλλέγω έπιπλα από εκείνη την εποχή τις τελευταίες τρεις δεκαετίες", δήλωσε η Lucy Jones, μια εκ των σχεδιαστών του The Harmon Room. "Χαίρομαι τόσο που ζωντανεύουν οι πλούσιες σκηνές από τη σελίδες του βιβλίου και την οθόνη".

Το κεντρικό και απόλυτα Instagram-worthy κομμάτι του Harmon Room είναι μια καλλιτεχνική αναπαράσταση των ψευδαισθήσεων που προκαλούνται στη Beth Harmon από τα χάπια που παίρνει - μία τεράστια σκακιέρα στην οροφή πάνω από το κρεβάτι, εμπνευσμένη από τον θρυλικό αγώνα της Harmon με τον Ρώσο grandmaster Vasily Borgov.

Κεντρική φωτογραφία: www.visitlex.com