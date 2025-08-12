Follow us

Μπορούμε να μείνουμε στο σπίτι του κύριου Darcy από το βιβλίο της Jane Austen;

Το Pemberley έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του έρωτα του κύριου Darcy με την Elizabeth Bennet.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΑΡΤΕΜΙς ΘΥΜΙΟΥ 12-08-2025
Pride and Prejudice

Η επίσκεψη σε διάσημες κινηματογραφικές τοποθεσίες έχει γίνει ένα σημαντικό ταξιδιωτικό αξιοθέατο για όσους επιθυμούν να παντρέψουν τη φαντασία με εμπειρίες της πραγματικής ζωής. Οι συγγραφείς άλλωστε δίνουν πάντα στους ήρωές τους εντυπωσιακές κατοικίες οι οποίες γίνονται ακόμα πιο δελεαστικές όταν μεταφέρονται στη μεγάλη οθόνη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το βιβλίο της Jane Austen "Περηφάνια και Προκατάληψη". Στις σελίδες του κλασικού μυθιστορήματος συναντάμε αξιοσημείωτες τοποθεσίες. Μία από αυτές είναι το οικογενειακό σπίτι και το κτήμα που ανήκει σε έναν, τον κύριο Darcy γνωστό και ως Pemberley. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του έρωτα του με την Elizabeth Bennet.

Μπορούμε να μείνουμε στο σπίτι του κύριου Darcy;

Για αυτό και οι λάτρεις της ιστορίας θα εύχονταν να βρεθούν στο συγκεκριμένο σπίτι. Αν και δεν μπορούμε να μείνουμε στο φανταστικό σπίτι του κύριου Darcy στο Pemberley, μπορούμε να μείνουμε στο κτήμα που χρησιμοποιήθηκε ως τοποθεσία για το μεγάλο σπίτι του στην κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου από τον Joe Wright το 2005. Πρωταγωνιστές της ταινίας ήταν η Keira Knightly και ο Matthew Macfadyen.

Υπάρχει η δυνατότητα ξενάγησης στο εμβληματικό Chatsworth House στο Derbyshire της Αγγλίας, τους περισσότερους μήνες του χρόνου. Οι θαυμαστές των βιβλίων της Jane Austen θα αναγνωρίσουν δωμάτια όπως το Painted Hall και τη μεγάλη του σκάλα.

Η προτομή του κυρίου Darcy, που εμφανίζεται σε μία από τις χαρακτηριστικές σκηνές της ταινίας, διατηρήθηκε από τους ιδιοκτήτες του κτήματος, αν και μεταφέρθηκε στο πορτοκαλεώνα, για να τη θαυμάζουν οι επισκέπτες.

Για την πλήρη εμπειρία του σύμπαντος της Περηφάνιας και Προκατάληψης υπάρχουν φυσικά και πολλαπλές επιλογές διαμονής γύρω από το κτήμα.

Σε ποιον ανήκει το Chatsworth House

Το Chatsworth, το οποίο είναι επίσης το μεγαλύτερο ιδιωτικό εξοχικό σπίτι στην Αγγλία, είναι το σπίτι του δούκα και της δούκισσας του Devonshire, οι οποίοι είναι οι επιστάτες του κτήματος από τότε που χτίστηκε για πρώτη φορά από την οικογένεια Cavendish τον 17ο αιώνα.

Δούκισσα του Devonshire
Getty Images
Η Deborah Cavendish, δούκισσα του Devonshire, απεικονίζεται στο γραφείο της στο Chatsworth House στις 30 Ιουνίου 1976.
Deborah Cavendish
Getty Images
Η Deborah Cavendish ταΐζει τα κοτόπουλα στο Chatsworth House.
Chatsworth House
Getty Images
Ο Pergrine Cavendish, δούκας του Devonshire (δεξιά) και ο καλλιτέχνης Michael Craig-Martin ποζάρουν με τα γλυπτά του που ήταν μέρος έκθεσης έργων στο Chatsworth House τον Μάρτιο του 2014.
Jenna Coleman
Getty Images
Η Jenna Coleman σε ειδική εκδήλωση για τα εγκαίνια της νέας έκθεσης "Φανταστικές συζητήσεις: An ERDEM Collection Inspired by Duchess Deborah"n στο Chatsworth House στις 19 Ιουνίου 2024.

Οι φήμες λένε ότι η λογοτεχνική εκδοχή του Pemberley του κύριου Darcy βασίστηκε στο πραγματικό Chatsworth. Και δεδομένου ότι βρισκόταν μόνο λίγο πιο κάτω από το Bakewell, την πόλη όπου η Jane Austen έμενε όταν έγραψε το μυθιστόρημα μεταξύ 1796 και 1797, δεν είναι και τόσο τρελή θεωρία.

