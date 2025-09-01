Eat Chic | Η νέα γαστρονομική εποχή της Domes

Η Domes συνεχίζει να επενδύει στη γαστρονομική της ταυτότητα, δημιουργώντας πρωτότυπα δικά της concepts και παράλληλα συνεργάζεται με γνωστά και αγαπημένα εστιατόρια, τα οποία ενισχύουν την εμπειρία των επισκεπτών της σε όλους τους προορισμούς. Φέτος το καλοκαίρι, η Domes επαναπροσδιορίζει την έννοια του ταξιδιού μέσα από τη γεύση, προσφέροντας μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες που συνδυάζουν καινοτομία, παράδοση και υψηλή τεχνική.

Το Vilebrequin La Plage στο Domes of Elounda

Vilebrequin La Plage

Στο Domes of Elounda και στον μαγευτικό κόλπο της Ελούντας, το Vilebrequin La Plage συνδυάζει την ανεπιτήδευτη αύρα του St. Tropez με γαστρονομική φαντασία. Στην καρδιά του concept, ένα μενού για γεύμα και δείπνο γεμάτο ήλιο και θάλασσα που αποτελείται από πιάτα που αποπνέουν απλότητα με ουσία. Η λίστα των κρασιών έχει επιμεληθεί για να αναδεικνύει τις γεύσεις και τις πρώτες ύλες του τόπου, ενώ τα cocktails, signature και κλασικά, χαρακτηρίζονται από γευστική αρμονία και δημιουργικά blends.

Το Maitr & Margarita στο Domes Novos Santorini

Maitr & Margarita

Το Maitr & Margarita εγκαινιάζει φέτος τη γαστρονομική του παρουσία στο Domes Novos Santorini, φέρνοντας στο προσκήνιο μια σύγχρονη εκδοχή της ελληνικής κουζίνας, εμπνευσμένη από τις γεύσεις της Θεσσαλονίκης και τη γαστρονομική ποικιλομορφία των Κυκλάδων. Μέσα σε ένα λιτό αλλά ατμοσφαιρικό περιβάλλον, το νέο αυτό concept συνδυάζει την άνεση με την υψηλή δημιουργικότητα, δημιουργώντας ένα αυθεντικό ταξίδι αισθήσεων. Τοπικά υλικά, μνήμες από οικογενειακά τραπέζια και αειφόρες πρακτικές δίνουν μορφή σε ένα μενού που δεν αποσκοπεί απλώς στο να ικανοποιήσει την όρεξη, αλλά να ανασύρει συναίσθημα. Το κρασί; Μικρές παραγωγές, φυσικά προφίλ, διαλογή με νόημα.

Το Antonino's στο Neema Maison Finikia Santorini

antonino's

Το ολοκαίνουριο γαστρονομικό concept της Domes "antonino's", έκανε πρεμιέρα στο Domes Miramare στην Κέρκυρα, στο Domes Noruz Mykonos, στο Domes Noruz Kassandra και στο Neema Maison Finikia Santorini. Με έμπνευση από τις οικογενειακές καλοκαιρινές στιγμές, τις μυρωδιές των ακτών της Ιταλίας και τη φιλοξενία των ελληνικών νησιών, το antonino's ενώνει δύο κουλτούρες σε μία εμπειρία αυθεντική, οικεία και αβίαστα απολαυστική. Πίτσες στον ξυλόφουρνο με ζύμη φτιαγμένη από μνήμη, σπιτικά ζυμαρικά, πιάτα για μοίρασμα και spritz δίπλα στην πισίνα δημιουργούν την ατμόσφαιρα ενός καλοκαιρινού τραπεζιού χωρίς πρόγραμμα. Το antonino’s γιορτάζει την απλότητα με ουσία, τη γεύση με ρίζες, και την ανεπιτήδευτη χαρά της συντροφικότητας, χωρίς περιττές φόρμες.

Το Jerar στο Domes Miramare

Jerár

Τον Ιούλιο έγινε ακόμη μία γαστρονομική συνεργασία που σηματοδοτήθηκε με την άφιξη του αθηναϊκού εστιατορίου Jerár στο Domes Miramare στην Κέρκυρα. Το Jerár, που συγκαταλέγεται στις προτάσεις του MICHELIN Guide, βρίσκει νέα στέγη στο χώρο του rooftop με θέα στο Ιόνιο. Εκεί, ο βραβευμένος σεφ Χάρης Νικολούζος μεταφέρει την ψυχή του εστιατορίου μέσα από την ελληνική κουζίνα σύγχρονης προσέγγισης, όπου τα προϊόντα της γης και της θάλασσας συνυπάρχουν με τεχνική ακρίβεια και συναισθηματική ένταση. Η αρχιτεκτονική του μενού χτίζεται γύρω από εκλεκτά ελληνικά κρέατα, ολόφρεσκα θαλασσινά και τοπικά υλικά μικρών παραγωγών, με πιάτα που ανασυνθέτουν παραδοσιακές γεύσεις μέσα από τη ματιά του γαλλικού μπιστρό με κερκυραϊκές επιρροές. Η wine list, φιλόδοξη και στοχευμένη, περιλαμβάνει επιλεγμένες ελληνικές και διεθνείς ετικέτες που δίνουν ισορροπία, βάθος και χαρακτήρα σε κάθε στάδιο του δείπνου.

Το Gallina στο Domes Zeen Chania

Gallina

Για δεύτερη χρονιά, συνεχίζεται η εξαιρετικά αγαπημένη συνεργασία με το Gallina, στο Domes Zeen Chania. Βραβευμένο με το 50 Best Discovery του MICHELIN Guide, το Gallina αποτελεί ωδή στη μεσογειακή ουσία, ειπωμένη με τη λεπτότητα της γαλλικής σχολής και τη λιτή τόλμη της σκανδιναβικής καθαρότητας. Το μενού, σχεδιασμένο αποκλειστικά για βραδινές εμπειρίες, εστιάζει σε τεχνικά άρτιες δημιουργίες με έντονη πρώτη ύλη και ισορροπημένες γεύσεις.

Το Zamana Beach Bar Restaurant στο Domes Zeen Chania

Zamāna by Domes

Από φέτος, το Zamana by Domes ξεκίνησε τη λειτουργία του στη φημισμένη παραλία Άπτερα, δίπλα στο Domes Zeen Chania, ένα all-day γαστρονομικό concept που συνδυάζει μεσογειακές γεύσεις με σύγχρονη προσέγγιση. Ο Chef Άλκης Θεοχαρίδης επιμελείται ένα δυναμικό μενού που εξελίσσεται με βάση τον ήλιο, την εποχικότητα και τα υλικά του τόπου, προτείνοντας γεύσεις μεσογειακής ταυτότητας και σύγχρονης προσέγγισης. Το περιβάλλον, διαμορφωμένο σε χαλαρούς ρυθμούς με επιλεγμένα DJ sets και άμεση επαφή με τη θάλασσα, μετατρέπει το Zamana σε σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν μία ποιοτική, ολιστική beachside εμπειρία.

Το Estrella Pool Bar στο Domes Lake Algavre

Estrella & Surfer Maya

Η μακροχρόνια και επιτυχημένη συνεργασία της Domes με το εστιατόριο Estrella συνεχίζει να ενισχύει την γαστρονομική ταυτότητα των resorts σε επιλεγμένους προορισμούς. Στο Domes Lake Algarve, το Estrella προσφέρει μια σύγχρονη ερμηνεία της πορτογαλικής κουζίνας μέσα από ευρηματικά casual πιάτα. Στο CORE του Domes of Elounda, τα εστιατόρια Estrella Verde και Surfer Maya δημιουργούν ένα πρωτοποριακό food playground με επιλογές vegan, pescatarian και street food, σχεδιασμένα με καινοτόμο προσέγγιση και υψηλή γαστρονομική τεχνική. Επιπλέον, στο Domes Aulus Zante, το Surfer Maya Canteen προσφέρει σύγχρονη ελληνική κουζίνα, εμπλουτισμένη από το θαλασσινό περιβάλλον.

