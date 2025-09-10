Follow us

"Ποτέ σε αυτό το σημείο!" | Aυτή η θέση στο κρεβάτι σας ενθαρρύνει τους εφιάλτες, σύμφωνα με το Feng Shui

Ποια συγκεκριμένη τοποθεσία, θα πρέπει να αποφεύγετε τελείως;

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 10-09-2025
Getty Images

Στον κόσμο του Feng Shui, κάθε έπιπλο, κάθε χρώμα και κάθε προσανατολισμός μετράει. Πόσω μάλλον το κρεβάτι στο οποίο περνάμε ένα σημαντικό μέρος της ζωής μας.  Αυτή η αρχαία φιλοσοφία, που γεννήθηκε στην Κίνα, διδάσκει ότι η κυκλοφορία της ζωτικής ενέργειας, μπορεί να ενθαρρυνθεί ή, αντίθετα, να παρεμποδιστεί ανάλογα με τη διάταξη της κρεβατοκάμαρας.  

Σύμφωνα με το Feng Shui καλό είναι να αποφεύγουμε μια διάταξη που εξακολουθεί να είναι κοινή στους εσωτερικούς χώρους: Εκείνη όπου τα πόδια αυτού που κοιμάται δείχνουν κατευθείαν προς την πόρτα. Στην κινεζική κουλτούρα, έτσι μεταφέρονται οι νεκροί από τα σπίτια τους. Αυτή η συμβολική εικόνα τροφοδοτεί την ιδέα ότι αυτή η τοποθεσία προσελκύει κακή τύχη, εφιάλτες και ανήσυχο ύπνο. Αυτό αναφέρει η Journal de la Maison.

H σωστή διάταξη

Δεδομένου ότι η κρεβατοκάμαρα θεωρείται η καρδιά της ξεκούρασης, ο προσανατολισμός του κρεβατιού είναι σημαντικός! 

Οι ειδικοί επιμένουν ότι αυτός που κοιμάται θα πρέπει πάντα να έχει ανεμπόδιστη θέα στην πόρτα, χωρίς να ευθυγραμμίζεται με αυτήν. Αυτή η διάταξη χαρίζει ένα αίσθημα ασφάλειας και διατηρεί μια ζωτική ενέργεια. Αντίθετα, ο ύπνος σε ένα κρεβάτι με λάθος προσανατολισμό μπορεί να προκαλέσει δυσφορία, ένταση, ακόμη και ευερεθιστότητα εμποδίζοντάς μας να απολαύσουμε έναν ξεκούραστο ύπνο.

Αλλά η πόρτα δεν είναι η μόνη ενεργειακή απειλή. Το Feng Shui συμβουλεύει επίσης να μην τοποθετείται το κρεβάτι κάτω από μια εκτεθειμένη δοκό, γνωστή ως "ακτίνα του ουρανού". Σε αυτή τη διαμόρφωση, η ενέργεια θα συμπιεστεί και θα γίνει βαριά.  

Πώς, λοιπόν, πρέπει να τοποθετήσετε το κρεβάτι σας για να αποφύγετε αυτές τις παγίδες; Οι δάσκαλοι του Feng Shui συνιστούν ένα κεφαλάρι σταθερά τοποθετημένο στον τοίχο και κατά προτίμηση σε τοίχο που να φέρει φορτίο, για να παρέχει σταθερότητα. Αποφύγετε εύθραυστα σημεία, όπως ένα παράθυρο πίσω από το κεφάλι σας, ή απειλητικά σημεία, όπως ένα αντικείμενο που κρέμεται πάνω από το κρεβάτι. Και, αν είναι δυνατόν, προσανατολίστε το κεφάλι σας προς τον βορρά , μια επιλογή που προάγει έναν βαθύ και ξεκούραστο ύπνο.

Getty Images

Οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά

Ταυτόχρονα, η ατμόσφαιρα στο υπνοδωμάτιο πρέπει να παραμένει ήρεμη. Τα φωτεινά και επιθετικά χρώματα, οι καθρέφτες που αντανακλούν συνεχώς την εικόνα του ατόμου που κοιμάται ή τα υπερβολικά αιχμηρά σχήματα θεωρούνται ανατρεπτικά. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα κουκούλι που προάγει την αρμονία, όπου η ενέργεια κυκλοφορεί ομαλά. Το κρεβάτι, ως κέντρο βάρους του δωματίου, γίνεται έτσι ο εγγυητής μιας συνολικής ισορροπίας.

