Summer Getaways | 4 ξενοδοχεία μία ανάσα από την Αθήνα για τις καλοκαιρινές μας αποδράσεις

Το καλοκαίρι είναι η εποχή των αποδράσεων. Σύντομων ή μεγαλύτερης διάρκειας. Αγαπώ τα weekend getaways σε περιοχές γύρω από την Αθήνα. Δεν κουράζομαι στις μετακινήσεις, δεν έχω αναμονή στην ουρά για το αεροπλάνο ή το πλοίο, φτάνω άμεσα στον προορισμό και απολαμβάνω το Σαββατοκύριακο ή τις ελεύθερες μέρες μου δίπλα στη θάλασσα που ηρεμεί, χαλαρώνει, γαληνεύει. Και επιλέγω - φυσικά - το καλύτερο resort για διαμονή ικανοποιώντας όλες μου τις αισθήσεις. Στόχος να περάσουμε καλά και να φορτίσουμε τις μπαταρίες μας. Τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε. Για αυτό, και κάνω book στα resorts της Brown Hotels. Εξάλλου, οι επιλογές πλησίον της πρωτεύουσας δεν είναι και τόσο λίγες...

Isla Brown Corinthia

Από την πρώτη στιγμή που έμαθα για τη νέα αυτή ξενοδοχειακή άφιξη στους Αγίους Θεοδώρους ενθουσιάστηκα. Για την αρχιτεκτονική του δομή – για την οποία απέσπασε το βραβείο "IDA DESIGN AWARD 2022", την quiet luxury αίσθηση που αφήνει σε όποιον το επισκεφτεί, τη γεύση που προσφέρει το εστιατόριο, το πλούσιο πρωινό – ιεροτελεστία (σερβίρεται μέχρι τις 12) που αν δεν βιώσει κάποιος δεν μπορεί να περιγράψει με λέξεις. Μετά το πρωινό, ακολουθεί η βόλτα στον τεράστιο και καταπράσινο και εξωτικό κήπο του Isla Brown Corinthia, η χαλάρωση στην αιώρα που έχει και την απαραίτητη σκιά από τα δέντρα και ο φρεσκοστυμμένος χυμός από το Bar που βρίσκεται δίπλα σου. Cheers!

Στα ατού του θερέτρου εντάσσονται η παραλία Πευκάκια – η οποία βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το Isla Brown Corinthia και έχει αποσπάσει Γαλάζια Σημαία -, οι δύο πισίνες με μοναδική θέα και το ηλιοβασίλεμα που "ντύνει" με τον πιο ειδυλλιακό τρόπο το Rooftop και τις θερινές μας αναμνήσεις. Το γυμναστήριο, το θαλάσσιο πάρκο και τα watersports έχουν την υπογραφή της Blue Stories με τους φιλοξενούμενους να απολαμβάνουν 1 ώρα δωρεάν πρόσβαση στα ποδήλατα θαλάσσης, τα SUP και τα κανό, 1 ώρα παιχνιδιού στο water Park και 10% έκπτωση σε όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες. La Isla Brown Bonita μόλις 50 λεπτά από την Αθήνα.

Dave by the Beach Loutraki

Από τους Αγίους Θεοδώρους στο Λουτράκι και στο προσιτά φιλόξενο "Dave by the Beach Loutraki". Ένα σύγχρονο Boutique Hotel στην "καρδιά" του Λουτρακίου, το οποίο απέχει μόλις 200 μέτρα από την παραλία. Για δροσιστικές βουτιές αναζωογόνησης και φρεσκάδας. To "Dave by the Beach Loutraki" ξεχωρίζει για την μοντέρνα αισθητική του, την funky διακόσμηση των εσωτερικών του χώρων, την μοναδική διττή θέα που προσφέρει με το βλέμμα στραμμένο είτε στο βουνό είτε στη θάλασσα.

Η θέα από την κορυφή είναι - και στο Dave by the Beach Loutraki - υπέροχη, αρμονική και με γαλάζιο ορίζοντα - αυτόν της θάλασσας που εκτείνεται μπροστά σου και σαγηνεύει τους κουρασμένους από τους ρυθμούς της πόλης αμφιβληστροειδείς σου. Στο rooftop του ξενοδοχείου μπορείς να κάνεις ηλιοθεραπεία - τις πρωινές ώρες ή να δημιουργήσεις το τέλειο σκηνικό κρατώντας το ποτό σου για μία φωτογραφία στο ηλιοβασίλεμα. Εξάλλου, το στιλ του ξενοδοχείου είναι ξεκάθαρα θερινό. Παστέλ παλέτα, ξεκούραστη χρωματική διάθεση και στρώματα ειδικά σχεδιασμένα για αποδοτικό ύπνο. Και η ανεμελιά των διακοπών μόλις άρχισε να ξεδιπλώνεται...

Brown Beach Chalkida

Η κυκλαδίτικη του αύρα σε μεταφέρει στο αγαπημένο σου νησί από την πρώτη στιγμή που θα περάσεις την εμβληματική γέφυρα και θα προσεγγίσεις την παραλία του Αγίου Μηνά. Το "Brown Beach Chalkida" απέχει μόλις μία ώρα από την Αθήνα και μετατρέπεται στο ιδανικό θέρετρο για τις σύντομες αποδράσεις του καλοκαιριού. Το πρώην ξενοδοχείο Pelagos με δύο παραλίες με ξαπλώστρες λίγα σκαλιά από την εντυπωσιακή πισίνα του, treatment rooms, poolbar, γήπεδα τένις και ποδοσφαίρου, κids room και water sports με την υπογραφή της Blue Stories είναι το ιδανικό μέρος για solo, οικογενειακές ή διακοπές ως ζευγάρι. Το εστιατόριο του προσφέρει μεσογειακές γεύσεις και πρωινό που σερβίρεται μέχρι τις 12:00 συνθέτουν μία stress free απόδραση που το ρολόι δεν σε αγχώνει - όπως ούτε το "ντριν" από το ξυπνητήρι. Καμία αναβολή στην ξεκούραση που έχεις ανάγκη...

Η γραφική παραλία του Αγίου Μηνά βρίσκεται μερικά μόνο βήματα μακριά ενώ η πισίνα του ξενοδοχείου προσφέρεται για ατέλειωτες ώρες χαλάρωσης. Στο ίδιο μήκος κύματος και τα δωμάτια, τα οποία είναι φωτεινά, άνετα, και ευρύχωρα, σχεδιασμένα να προσφέρουν την απόλυτη χαλάρωση. Γιατί, το καλοκαίρι κανείς δεν θέλει περισσότερα...

Brown Beach Evia Island

Φέτος, το καλοκαίρι όλοι οι all-inclusive δρόμοι οδηγούν στην Ερέτρια. Ακριβώς επάνω στην παραλία με καταπληκτική θέα στον Ευβοϊκό Κόλπο, αποτελεί το απόλυτο all day experience, με πρωινό έως τις 12:00 και ατελείωτες επιλογές για φαγητό και ποτό σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, ατελείωτα sessions ηλιοθεραπείας στις 2 πισίνες ή στην παραλία, Kids room για ατελείωτο παιχνίδι και επίβλεψη από παιδαγωγό, και water sports για μικρούς και μεγάλους. Και η χαρά για τους μικρούς μας φίλους δεν σταματά εκεί. Δίπλα ακριβώς στο Brown Beach Evia Island λειτουργεί νέο aqua park με νεροτσουλήθρες για ενήλικες και παιδιά και με την υπογραφή της Blue Stories, μεγάλη πισίνα και ninja park και ειδική τιμή για τους επισκέπτες του ξενοδοχείου στα €10.

Το Brown Beach Evia Island σε καλεί να ανακαλύψεις την αρχιτεκτονική των δωματίων του, αλλά ταυτόχρονα να απολαύσεις δραστηριότητες στον υπαίθριο χώρο του. Μία από αυτές - ίσως και η πιο δημοφιλής - η yoga τη στιγμή που ο ήλιος αρχίζει να δύει και η θερμοκρασία να πέφτει. Ανάσα. Εισπνοή, εκπνοή, άσκηση, αποβολή άγχους, έκρηξη ενδορφινών. Καλές μας διακοπές!

Το καλοκαίρι και η δροσιά του απέχουν μόλις μερικά χιλιόμετρα από το σπίτι σας. Ακόμα να κάνεις book;

Join The Brown Way Of Life!

Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο www.brownhotels.com/gr/Resorts-Greece και κάντε κράτηση με τον κωδικό BrownSummer.