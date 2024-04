Iride De Portu | Πού είναι αφιερωμένο το 24ωρό της σχεδιάστριας του ομώνυμου brand

Η σχεδιάστρια του ομώνυμου brand Iride De Portu υποδημάτων και αξεσουάρ μοιράζεται με το Harper's Bazaar Greece το 24ωρό της.

07:00

Ποτέ δεν ήμουν πρωινός τύπος. Πάντα απολάμβανα να εργάζομαι μέχρι αργά το βράδυ στο εργαστήρι μου, όταν όλα είναι πιο ήρεμα. Όλα άλλαξαν με τον ερχομό της κόρης μου. Έτσι, εδώ και κάποιους μήνες ξυπνάω στις εφτά το πρωί για να την ταΐσω και να την αλλάξω. Ευτυχώς, ο σύζυγός μου αναλαμβάνει την ετοιμασία του πρωινού και για τους δυο μας, το οποίο συνήθως περιλαμβάνει ψωμί σικάλεως από το Bread B.C. στο Χαλάνδρι –το μόνο που έχω βρει με πάνω από 50% αλεύρι σικάλεως, κάτι που αναδεικνύει την έντονη οξύτητά του– που το συνδυάζω με μέλι, τριμμένο λιναρόσπορο και καρύδια. Είναι ένα γρήγορο και γεμάτο ενέργεια πρωινό που μου έμαθε η αγαπημένη μου διατροφολόγος Ιωάννα Κυπρίου

08:00

Όσο η κόρη μου Διώνη κάνει το πρώτο της nap, έχω περίπου μία ώρα στη διάθεσή μου για να ετοιμαστώ, να απαντήσω σε emails και να μιλήσω με συνεργάτες και προμηθευτές. Η ημέρα μου ξεκινά με ένα ντους και τα αγαπημένα μου προϊόντα μαλλιών του Kevin Murphy. Είμαι οπαδός του "no-make up make up" look και γι’ αυτό έχω λατρέψει το lash lift και το brow lamination που κάνω κάθε δύο μήνες και μου χαρίζουν μια ανεπιτήδευτα περιποιημένη εμφάνιση με ελάχιστη προσπάθεια. Φοράω πάντα το αντηλιακό Color Velvet Technology της Frezyderm με SPF 50+ και την ενυδατική κρέμα από το Harites, ένα, κατά τη γνώμη μου, πολλά υποσχόμενο ελληνικό skincare brand. Στα must μου είναι το αποσμητικό της Wild, το μόνο φυσικό, χωρίς parabens και βλαβερά χημικά συστατικά, που όντως λειτουργεί, trust me, τα κραγιόν της Simihaze beauty και το άρωμά μου. Τον χειμώνα φοράω το "Duchess Rose" της Penhaligon’s και το καλοκαίρι το "Philosykos" της Diptyque. Τα μαλλιά μου τελευταία, λόγω του μωρού, τα έχω μονίμως πιασμένα με claw clips της Hey, Beauty!.

09:00

Ξεκινούν τα παιχνίδια και η εποικοδομητική ενασχόληση με τη Διώνη και στις δέκα αναλαμβάνει δράση η γιαγιά της.

10:30

Έχω φτάσει στο showroom και ξεκινάει η δουλειά, ευτυχώς, με εξαιρετικό καφέ από το The Roasters, που βρίσκεται στη γειτονιά. Τις ημέρες που βρίσκομαι στο εργαστήρι επιλέγω συνήθως jeans από το COS που τα συνδυάζω με tank tops από την Blame your Daze και casual αξεσουάρ. Έχω μανία με τα sneakers Bonnie από παλαιότερη συλλογή του brand μου, την τσάντα ώμου "Lou" ή τη μικρή tote "Agatha". Tις ημέρες που βρίσκομαι στο showroom ή έχω επαγγελματικά ραντεβού επιλέγω head-totoe σύνολα από τη Stefania Vaidani για ένα πιο feminine chic στυλ. Λατρεύω τα σακάκια και το αψεγάδιαστο tailoring του brand σε φούστες και φορέματα.

14:00

Ώρα για mini break και ένα ελαφρύ μεσημεριανό με ομελέτα από ασπράδια αβγών, σπαράγγια και τυρί κότατζ. Πάντα, κακώς βέβαια, συνεχίζοντας παράλληλα τη δουλειά μέσω του κινητού και τσεκάροντας τις παραγγελίες του e-shop μου.

16:00

Προσπαθώ να αθλούμαι τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα και επιλέγω γυμναστική με βάρη, με τη βοήθεια ενός personal trainer, ή τρέξιμο στο πάρκο. Τα sneakers της adidas είναι πάντα πρώτα στις επιλογές μου, ενώ τα Ultraboost Light shoes είναι τα επόμενα στη wish list μου.

17:30

Έχω ολοκληρώσει την προπόνησή μου και επιστρέφω σπίτι. Συνεχίζω μέχρι τις επτά τη δουλειά από τον υπολογιστή στο σπίτι, φυσικά με άπειρα διαλείμματα για τον θηλασμό της μικρής, το μπάνιο και την περιποίησή της.

19:00

Ταΐζω το παιδί και ξεκινάμε τη ρουτίνα ύπνου με χαλαρωτική μουσική από το Spotify Classical Music for Babies και μασάζ με σπαθόλαδο Agnotis, το οποίο κλέβω πολύ συχνά για τον εαυτό μου.

20:00

Είναι η ώρα που, επιτέλους, χαλαρώνουμε με τον σύζυγό μου στον καναπέ ή υποδεχόμαστε φίλους στο σπίτι. Δε θυμάμαι από πότε έχουμε να βγούμε έξω τελευταία (γέλια), αλλά, όταν βρίσκουμε τον χρόνο, μας αρέσει να δοκιμάζουμε τα hot spots της πόλης. Πρόσφατο αγαπημένο, το Pharaoh. Στο σπίτι τρελαίνομαι να ανάβω τα αρωματικά κεριά Tom Dixon Elements Air Candles, που τα ανακάλυψα το 2014 στο Λονδίνο και έκτοτε έχω εμμονή μαζί τους.

24:00

Τελευταίο τάισμα της μικρής και πέφτω κατάκοπη για ύπνο. Παλαιότερα ακολουθούσα κάποια rituals πριν κοιμηθώ, τώρα δεν υπάρχει ο χρόνος. Έχοντας ένα μωρό, θα χρειαζόμουν τρία 24ωρα για να χωρέσω όλα όσα θα ήθελα να κάνω.

Φωτογραφία πορτρέτου: Μάρθα Βόσδου. Φωτογραφία καμπάνιας: Μαρία Σαλταούρα.