Ο βραβευμένος Simone Caporale είναι ένας από τους πιο cool bartenders της διεθνούς σκηνής

Ο Simone Caporale επιστρέφει στην Αθήνα στο πλαίσιο του φετινού Athens Bar Show, καταλαμβάνει την μπάρα του Noel στις 5 Νοεμβρίου για μία μοναδική βραδιά με tailore made Nonnino cocktails και μοιράζεται μαζί μας όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν ένα προσεγμένο μπαρ.

Ο Caporale βρέθηκε για πρώτη φορά αντιμέτωπος με την έννοια του perfect serve πριν από 16 χρόνια σε ένα μικρό bar του Κόμο. Οι προσωπικές του αναζητήσεις και οι προκλήσεις που έθεσε στον εαυτό του, προκειμένου να τελειοποιήσει αυτό που εκείνος ορίζει ως fine drinking, τον οδήγησαν στο λονδρέζικο "Artesian Cocktail Bar” του πεντάστερου "Langham Hotel”, όπου μαζί με τον Alex Kratena κατέκτησαν πολλά βραβεία, καθώς και μια θέση ανάμεσα στα World's 50 Best Bars. Ο ίδιος ψηφίστηκε το 2014 ως ο καλύτερος bartender του κόσμου από το Tales of the cocktails.

Ο Caporale προτίμησε να αποσυρθεί από το Artesian στο απόγειο της καριέρας του, αποδεικνύοντας πως το πάθος του για την εξερεύνηση νέων γεύσεων και τεχνικών ανά τον κόσμο υπερισχύει των βραβείων και των δαφνών. To 2016, ίδρυσε το P(our) Symposium μαζί με τους Alex Kratena, Ryan Chetiyawardana, Jim Meehan, Joerg Meyer και Xavier Padovani για να παροτρύνει τη βιομηχανία του αλκόολ να αγκαλιάσει την αλλαγή και την ισότητα και να τη βοηθήσει να κάνει τη διαφορά στο on-trade.

"Με ενθουσιάζει πάντα να επιστρέφω στην Αθήνα, οι bartenders εδώ και οι Έλληνες γενικότερα είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Ωραία ενέργεια. Πέρυσι, ξέμεινα στην Ασία και έπρεπε δυστυχώς να ακυρώσω την παρουσία μου στο Athens Bar Show. Φέτος, είμαι εδώ και έτοιμος να μοιραστώ την ιδέα μου για ένα ποτό εμπνευσμένο από 'τη σιωπή που αντιλαμβάνεσαι σε ένα παλιό κελάρι' από το Nonino Grappa" λέει με χαρά για την επικείμενη επίσκεψή του στο πλαίσιο της μεγάλης αθηναϊκής γιορτής του bartending.

Όπως κάθε ανήσυχος άνθρωπος με έντονη δημιουργική διάθεση και ανάγκη για νέες εμπειρίες, έτσι και ο Caporale λατρεύει τα ταξίδια. Χρησιμοποιεί το Instagram περισσότερο με χιούμορ και εκπαιδευτική διάθεση παρά με σκοπό να διαφημίσει την επιτυχία του. Αγαπημένος του προορισμός η Ταϊβάν, που την ξεχωρίζει για "τα cool bars και τους πάντα χαμογελαστούς ανθρώπους", αν και αγαπάει ιδιαίτερα και τη Λατινή Αμερική.

"Νομίζω πώς κατά τη διάρκεια των χρόνων το στυλ μου έχει αλλάξει, αν και πιστεύω ότι δεν είχα ποτέ ένα συγκεκριμένο, απλώς εξελισσόμουν συνεχώς. Η φιλοσοφία μου παραμένει η ίδια: να φτιάχνω ποτά που να τα απολαμβάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι, και λέω οι 'περισσότεροι', γιατί δεν μπορείς να τους ευχαριστήσεις όλους. Το κίνητρό μου για να γίνομαι καλύτερος είναι ότι έχω το προνόμιο να κάνω τη δουλειά που αγαπώ. Αυτό είναι ένα πραγματικό δώρο. Κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να επιλέξουν τη δουλειά που αγαπούν. Θα ήταν ασέβεια να έλεγα κάτι άλλο σκεπτόμενος ότι κάποιος έχει ένα όνειρο και δεν μπορεί να το πραγματοποιήσει. Οπότε αυτό είναι το κίνητρό μου".

Οι τάσεις του Simone

Ο Simone δεν αγαπάει ιδιαίτερα τις τάσεις και την καθολική υποταγή στη μόδα, κάτι που τονίζει ξανά δύο χρόνια μετά την τελευταία μας συζήτηση. "Η τρέχουσα τάση που βλέπω είναι όλη αυτή η φασαρία και η θυματοποίηση στα social media χωρίς να φτάνουμε στην πραγματική πηγή κάποιων ζητημάτων. Το αποτέλεσμα: φασαρία, δράμα και μηδέν αποτέλεσμα. Είναι ευκολότερο να διαμαρτύρεται κάποιος παρά να προσπαθήσει. Όλοι σήμερα προσβάλλονται, αυτή είναι η τρέχουσα τάση στα bars. Όσο για τις τάσεις των ποτών: πάρα πολλοί άνθρωποι περιμένουν να δουν νέες τάσεις για να τις ακολουθήσουν, αυτό είναι το πρόβλημα. Θα προτιμούσα να δοκιμάσω με τον δικό μου τρόπο, γιατί τελικά το αποτέλεσμα της δημιουργικότητάς μου ίσως δημιουργήσει μια νέα τάση και αυτό θα μου δώσει ένα πραγματικά καινοτόμο αποτέλεσμα". "Μπορείς να παρακολουθήσεις αν τα cocktails είναι ή όχι "στη μόδα" σε μια χώρα ή σε κάποιες πόλεις της εκάστοτε χώρας, αλλά παγκοσμίως είναι αδύνατο να μετρήσεις ορισμένα στατιστικά στοιχεία, εκτός αν χωρίσουμε τις χώρες σε αυτές με δυνατή οικονομία, του δυτικού κόσμου ή του ασιατικού. Άλλος ένας λόγος που δείχνει γιατί δεν είναι απαραίτητο να ακολουθείς τη μόδα" προσθέτει.

Ο Caporale πιστεύει στην τελειοποίηση τεχνικών και στους συνεχείς πειραματισμούς (σ.σ. στο παρελθόν μάλιστα είχε δηλώσει ότι ήθελε να φτιάξει ένα ποτό με μοναδικό στοιχείο το νερό). Η τεχνική της ζύμωσης, που τώρα τελευταία ακούγεται όλο και περισσότερο, είναι ζωτικής σημασίας για τον ίδιο. "Χωρίς την τεχνική της ζύμωσης, το 'concept' αλκοόλ δεν θα υπήρχε, οι γεύσεις δεν θα ήταν τόσο περίπλοκες. Κανένα κρασί, καμία μπύρα, τίποτα. Ούτε και bartenders. Έτσι, αντιλαμβάνομαι εγώ τη σημασία της ζύμωσης.

Το ιδανικό μπαρ και το μέλλον

"Τι συνθέτει ένα καλό μπαρ; Να είναι ένα μέρος όπου ο χρόνος σταματά. Να έχει καλό σέρβις χωρίς να νιώθεις όμως ότι συμβαίνει ειδικά για σένα. Τα ποτά να είναι λαχταριστά ποτά, απλά ή σύνθετα δεν έχει σημασία αρκεί να είναι πραγματικά απολαυστικά.

Τον επόμενο χρόνο θα διεξαχθεί ένα νέο Symposium. Είναι μία αρκετά δύσκολη σκέψη γιατί όλοι μας δίνουν συγχαρητήρια για το project αλλά μόνο το 5% των ανθρώπων είναι διατεθειμένοι να πραγματοποιήσουν μία δωρεά. Η προσπάθειά μας βασίζεται αποκλειστικά στις δωρεές και όχι σε χορηγούς".