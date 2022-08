Without Blood | Κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της ταινίας που σκηνοθετεί η Angelina Jolie

Η Angelina Jolie φαίνεται πως το έχει ρίξει στην σκληρή δουλειά παρά τον σάλο που προέκυψε γύρω από την οικογένεια της, έπειτα από την δημοσιοποίηση στοιχείων του FBI αναφορικά με τον άγριο καβγά που είχε με τον πρώην σύζυγό της, Brad Pitt, στην διάρκεια πτήσης το 2016, ένα κομβικό περιστατικό που οδήγησε τελικά το ζευγάρι στο διαζύγιο. Η χολιγουντιανή σταρ εκτελώντας χρέη σκηνοθέτη στην επερχόμενη ταινία "Without Blood", η οποία φέρει την υπογραφή της, εργάζεται πυρετωδώς για το καλύτερο αποτέλεσμα, διατηρώντας στο πλευρό της τους καλύτερους βοηθούς σκηνοθέτη. Αυτοί δεν είναι άλλοι από τους δύο γιούς της, τον 21χρονο Maddox και τον 18χρονο Pax, οι οποίοι από νωρίς έχουν δείξει ενδιαφέρον για την βιομηχανία του κινηματογράφου.

Μιλώντας στο νέο τεύχος του αμερικανικού "People", όπου και κυκλοφορούν οι πρώτες φωτογραφίες της πολυσυζητημένης ταινίας και τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αναφέρθηκε στην συνεργασία με τα δύο από τα έξι της παιδιά, σχολιάζοντας με χιουμοριστική διάθεση ότι πρόκειται για "οικογενειακή υπόθεση".

"Δουλεύουμε καλά μαζί. Όταν ένα κινηματογραφικό συνεργείο είναι στα καλύτερά του, αισθάνεται σαν μια μεγάλη οικογένεια, οπότε είναι απολύτως φυσιολογική η συνεργασία μας" ανέφερε μεταξύ άλλων. Το "Without Blood", ωστόσο, δεν είναι η πρώτη ταινία όπου η 47χρονη μητέρα συνεργάζεται με κάποιο μέλος της οικογένεια της, αφού ο Pax βρέθηκε στο πλευρό της και το 2017 για λογαριασμό της ταινίας "First They Killed My Father".

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του πολεμικού δράματος εποχής βρίσκονται η Salma Hayek και ο Demián Bichir, τους οποίους η σκηνοθέτης "θαυμάζει" ιδιαίτερα. "Η Salma και ο Demián είναι πολύ αυθεντικοί και γενναίοι στην εν λόγω ταινία. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια της δουλειάς τους και γνώριζα καλά μέσα μου ότι θα φέρουν το μοναδικό καλλιτεχνικό τους πνεύμα στην συνεργασία μας" δήλωσε, με την Salma Hayek να επιβεβαιώνει νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι σε συνέντευξη της στο μέσο, ότι "η Angelina Jolie ίσως είναι ο καλύτερος σκηνοθέτης με τον οποίο έχει συνεργαστεί ποτέ".