Εποχή αλλαγών | Τα κομμάτια - κλειδιά της νέας σεζόν

Στην αρχή ήταν το "πρέπον", έπειτα έγινε "της μόδας" και στη συνέχεια επρόκειτο για "τάση". Σήμερα μιλάμε ξεκάθαρα για μέσο αυτοέκφρασης. Τα ρούχα της νέας σεζόν δεν είναι νόρμες που τις ακολουθείς τυφλά και σε φορούν δίχως να γνωρίζεις τον λόγο. Είναι ο τρόπος να τοποθετείσαι δίχως να χρειάζεται να μιλήσεις. Είναι το μέσο να δηλώσεις παρούσα, δυνατή, για πάντα νέα, ακόμα κι αν αυτό αφορά μόνο την ψυχή, έτοιμη να διεκδικήσεις όλα όσα πραγματικά σου αξίζουν. Τα ρούχα είναι λέξεις και η νέα σεζόν έβαλε στόχο να περάσει πολλά μηνύματα. "Ίσως ήταν αυτό που χρειαζόμουν: λίγη χρωματοθεραπεία. Για εμένα αυτή η συλλογή είναι ένα είδος letting go, έχει να κάνει με ρούχα που σε ανεβάζουν" λέει ο σχεδιαστής του Loewe, JW Anderson, και το κίτρινο νάπα παλτό, τα ψυχεδελικά πολύχρωμα μοτίβα ή τα υπερμεγέθη πράσινα μανίκια σε σχήμα μισοφέγγαρου κάνουν την αισιοδοξία να μην είναι πλέον μέρος ενός φανταστικού κόσμου. "Πίστεψέ το και θα συμβεί", αυτό είναι η όλη φιλοσοφία της εισαγωγής των κορεσμένων σουρεάλ χρωμάτων, κατά τον Anderson, στη νέα πραγματικότητά μας. Λεμονί με μουσταρδί στην Jil Sander, πράσινο στον Valentino, ροζ της τσιχλόφουσκας με μουσταρδί στη Miu Miu, πορτοκαλί της σκουριάς με φούξια στη Roksanda, lime με πράσινο στην Prada – σίγουρα δανεισμένο από τις σημειώσεις του Raf Simons επί εποχής Dior, τότε που το highlighter υπογράμμιζε τη θηλυκότητα.

Θηλυκότητα η οποία επιστρέφει καμουφλαρισμένη κάτω από την αιχμηρή γοητεία του tailoring. Τα cropped σακάκια είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα προσθήκη στις γυναικείες σιλουέτες. Στη Chanel η Viard πήγε το look ένα βήμα πιο πέρα, με τη συνύπαρξη του στιβαρού τουίντ και του εύθραυστου σιφόν να θυμίζουν το θρυλικό στυλ της αείμνηστης μούσας του οίκου Stella Tennant, μιας γυναίκας που "φόρεσε" στην αδιαφορία (ως attitude) ένα κομψό και αριστοκρατικό πέπλο. Έτσι, το edgy cropped σακάκι θα πάρει φέτος τη θέση ενός ντελικάτου παλτό επάνω από ένα slip dress. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που το φουσκωτό μπουφάν ή η φόρμα του σκι θα συνδυαστεί με ένα μεταξωτό τοπ. Όχι, τα καπιτονέ υπερμεγέθη πανωφόρια δεν έχουν πια το στίγμα του σπορ, αλλά τη στόφα μιας high-fashion δημιουργίας, όπως το βικτοριανό φόρεμα του Thom Browne. Tο puffer jacket συνδυασμένο με lingerie ήταν η πιο ομαλή μετάβαση από το μέσα στο έξω. Σκεφτείτε το σαν ένα αλπικό lingerie. "Για εμένα πολύ σέξι" δηλώνει η Μrs Prada, η οποία παραδέχτηκε ότι η επιστροφή στην κανονικότητα θα διακατέχεται από ένα άγχος προσαρμογής και έτσι η σχέση μας με τα ρούχα θα αλλάξει. Φωτεινό παράδειγμα η εμπνευσμένη συλλογή της για τη Μiu Miu. "Τολμηρά ρούχα, αλλά πιθανά" είπε και η επιθυμία για dressing up συνάντησε την ανάγκη για οικειότητα, με τις στολές του σκι να γίνονται σατέν και να υιοθετούν το σκονισμένο ροζ που κυριαρχεί σε ένα μπουντουάρ.

Courtesy of Miu Miu Miu Miu.

Γιατί το παν πλέον είναι να διατηρείς το look γήινο ακόμα και όταν εκείνο φλερτάρει με την υπερβολή. Ένα χρυσό παντελόνι από παγέτες δε χρειάζεται κάτι άλλο για να εντυπωσιάσει. Γιατί, λοιπόν, να μη συνδυαστεί με ένα χαλαρό jumper ή ένα cardigan; Οι περίτεχνες λεπτομέρειες στον Givenchy αρκούν για να μεταδώσουν το μήνυμα του αισθησιασμού. "Κάτι έξτρα για να γίνει σπέσιαλ και να σε κάνει να αισθάνεσαι όμορφη και δυνατή" δηλώνει η Alberta Ferretti και έχει δίκιο. Α, ναι, και ένα πλατύγυρο καπέλο! Τελικά αποδεικνύεται πως είναι απολύτως εφικτό μια υψηλής ραπτικής προσέγγιση να εμπεριέχει το συστατικό της άνεσης. Ο Guillaume Henry το πετυχαίνει αριστουργηματικά στον Patou. "Όλοι ξέρουμε πως, όταν πρόκειται για άνεση, συνειρμικά σκεφτόμαστε yoga pants και cocooning σιλουέτες. Δεν αγαπώ τόσο το sportswear, οπότε, γιατί να μην εισάγουμε την άνεση στους couture όγκους του Patou, που είναι για κάθε γυναίκα, ανεξάρτητα από τον σωματότυπο και τον τρόπο ζωής της" καταλήγει ο Ηenry. Όταν μάλιστα πρόκειται για δημιουργίες από 70% ανακυκλωμένα υλικά, τότε η άνεση κάνει level up. Φέτος ας κρατήσουμε τη λέξη "up" στο μυαλό μας. Για να είσαι άνετη, δε σημαίνει πως χρειάζεται να είσαι dressed down. Ένα πλεκτό σύνολο μπορεί να είναι άκρως αισθησιακό, όπως στον Fendi, σοφιστικέ, όπως στον Altuzarra, ή σούπερ αβανγκάρντ, όπως στον Louis Vuitton και στον JW Anderson με το καταπράσινο bubble-like φόρεμα. Ή το patchwork μπορεί να μη φαίνεται ερασιτεχνικό και homewear, αλλά εκφραστής μιας ιδιοσυγκρασιακής αισθητικής, που περνάει ισχυρότερα το μήνυμά της μέσα από ένα to-die-for παλτό Colville παρά από ένα head-to-toe κρεμ σύνολο.

Courtesy of Louis Vuitton Louis Vuitton.

Πρόκειται για ένα είδος πανοπλίας που χαρίζει δύναμη. Δύναμη που διαγράφεται σε καθένα tailored κομμάτι ξεχωριστά, που φοριέται το ένα επάνω από το άλλο. Τα layered κοστούμια όσο πιο πολύ σκεπάζουν το σώμα τόσο πιο αποκαλυπτικά γίνονται. Ιεραρχημένα σύνολα που ξεκινούν με pajama-like κομμάτια από βαμβάκι ή σατέν, συνεχίζουν με φίνα πλεκτά, περνούν σε αυστηρά τουίντ και καταλήγουν σε βαριά ανδρικά παλτό, συνήθως σε γήινους τόνους. Μια μείξη mod tailoring και στολών εργασίας που δεν αφήνει απέξω τα ζιβάγκο, που τόσο αγαπήσαμε τελευταία. Στους Giada, Giuliva Heritage και The Row το αποτέλεσμα συναρπάζει. Στον δε Lemaire το μήνυμα είναι σαφές: Η πολυτέλεια έχει να κάνει με το πώς αισθάνεσαι εσύ μέσα στα ρούχα που επιλέγεις και όχι με το τι εκπέμπεις στους άλλους.