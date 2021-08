Φθινόπωρο-Χειμώνας 2021 | Όλες οι τάσεις της σεζόν

Οι collections για τη σεζόν Φθινόπωρο – Χειμώνας 2021 είχαν το εξής κοινό: δημιουργήθηκαν υπό πρωτόγνωρες συνθήκες. Η πανδημία του Covid-19 δεν αναπροσάρμοσε απλά την καθημερινότητα και άλλαξε τις συνήθειες, δημιούργησε ψυχολογικά ελλείματα και συναισθήματα με αρνητικό πρόσιμο, στρέρησε τη δυνατότητα για μακροπρόθεσμα πλάνα και έβαλε ένα pause σε ό,τι θα μπορούσε να προσφέρει ανεξάντλητη και απρόσκοπτη χαρά. Όπως, το ντύσιμο.

Μέσα σ' αυτές τις συνθήκες, της παγκόσμιας κρίσης, οι σχεδιαστές και τα brands, κλήθηκαν να δημιουργήσουν τις νέες τους συλλογές, τις πρώτες (μετά από εκείνες της ντεμί- βεβαιότητας σεζόν Άνοιξη- Καλοκαίρι 2021) που αναλαμβάνουν να σηκώσουν το όραμα της επόμενης μέρας, της (περίπου) επιστροφής στη κανονικότητας, του απολογισμού και της ψυχικής διάθεσης που ακολουθεί το πρώτο φως στο τούνελ.

Η μόδα της σεζόν AW21

Το "μετά" αποκεινόζεται στις collections για την ΑW21-22 σεζόν μέσα από προτάσεις που φροντίζουν να αποκαταστήσουν τη χαμένη λάμψη, με το glam style, τα party looks, το shimmering στις επιφάνειες των ρούχων και τα ιδιαίτερα αξεσουάρ να κάνουν σαφή την προτροπή από τους γεννήτορες των τάσεων ό,τι αυτή είναι η χρονιά που οφείλουμε να γιορτάσουμε, ή έστω, αυτή που οφείλουμε ένα μεγαλοπρεπές pampering στις εμφανίσεις μας.

Είναι επίσης η σεζόν, όπως αυτή αποτυπώνεται στα looks των collections, που οι ενδυματολογικοί κώδικες και τα στοιχεία που περιγράφουν το ντύσιμο για outdoor activities -χαρακτηριστικότερη όλων η κυρίαρχη τάση του Après-Ski που είδαμε αρκετά γλαφυρά σε συλλογές όπως των οίκων Chanel και Miu Miu- γίνεται ουσιαστικά και συμβολικά το σύνθημα για στιλ που μας βγάζει από το σπίτι. Είτε εν τέλει πάτε για σκι ή όχι, καμία σημασία δεν έχει, αλλά τα χαρακτηριστικά κομμάτια του συγκεκριμένου ύφους (από τα puffer μπουφάν, τα ski suits, του σκούφους και τα moon boots) γίνονται η καθημερινή υπενθύμιση ότι η ζωή είναι ...εκεί έξω.

Άλλη μεγάλη τάση της σεζόν, που "διαβάζει" την ανάγκη της εποχής για ψυχική ανάταση, είναι η χρήση χρωμάτων και γενναιόδωρων (σχεδόν παράδοξων) prints στα looks της νέας χρονιάς. Collections όπως αυτή του Jonathan Anderson για τον οίκο Loewe ή των Dolce&Gabbana είναι χαρακτηριστικές. Ποτέ κανείς δεν είπε ότι τα χρώματα δεν ανήκουν στον χειμώνα, αλλά φέτος εμφανίζονται με μεγαλύτερη επιμονή και συχνότητα σαν δηλωτικά μία συνθήκη που μοιάζει να θέλει - προς το παρών- να αποβάλει το "γκρι" (και τις ουδέτερες αποχρώσεις) από τη ζωή μας.

Τέλος, αυτή η σεζόν έχει κάτι ακόμα στις προτάσεις της που αξίζει αναφορά: δεν εγκαταλείπει το στιλ που έγινε κυρίαρχο στη διάρκεια της καραντίνας, το comfort. Μπορεί η εξωστρέφεια, ο μαξιμαλισμός και οι φανταχτερές εντάσεις στο στιλ να είναι σε πρώτο πλάνο, αλλά συνυπάρχουν και με όλα εκείνα τα είδη, σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ, που μας εξασφάλισαν αδιαπραγμάτευτη άνεση στη διάρκεια της περσινή χρονιά. Τα πλεκτά φορέματα και co-ords επιστρέφουν, ενίοτε αρκετά παρασταστικά σε μοτίβα και χρώματα, τα shearling παλτό, οι fluffy hoodies, οι large σιλουέτες, τα παπούτσια που θυμίζουν παντόφλες, όλα είναι εδώ για να μας υπενθυμίσουν ότι η άνεση μπορεί να είναι κομψή – και γιατί ασφαλώς κανείς δεν θέλει να εγκαταλείψει από το ντύσιμο του κάτι που δεν τον ζορίζει.

Ειδική μνεία, ασφαλώς αξίζει, στη σχεδόν συντεταγμένη επιλογή των περισσότερων διάσημων οίκων και brands (Prada, Fendi, Givenchy, Balenciaga, Dolce & Gabbana, Burberry ) να εντάξουν στις συλλογές τους τη γούνα (faux στην πλειοψηφία). Πλούσιες κι εντυπωσιακές, οι γούνες επιστρέφουν ως παλτό, στην πιο παραδοσιακή τους μάλιστα μορφή, χωρίς δηλαδή πολλά twists ή αποδομημένα σχέδια, και ξεχωρίζουν ως ατόφιες "ιέρειες" του luxury style.

Αναλυτικά οι τάσεις:

Glam up !

Getty Images, Splash news/ Ideal images Giorgio Armani, Carolina Herrera, Louis Vuitton.

Πούλιες και ξανά πούλιες. Η σεζόν AW21-22 είναι αφιερωμένη σε ό,τι προσφέρει περισσότερη λάμψη και ασφαλώς η παρουσία του glam δεν περιορίζεται μόνο σε βραδινές εμφανίσεις. Loewe, Giorgio Armani, Prabal Gurung, Dolce & Gabbana, Carolina Herrera, Prada, Valentino, Givenchy, Alberta Ferretti είναι μερικοί μόνο από τους οίκους στους οποίους μπορείτε να αναζητήσετε κομμάτια με πληθωρική λάμψη.

More knits!

Splash news / Ideal Images Ulla Johnson, Chloé, Adam Lippes.

"Ομάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει", λέει μια λαϊκή ρήση κι αν αυτή πρέπει να την προσαρμόσουμε στα δεδομένα της μόδας, καταλήγουμε στο εξής συμπέρασμα: τα πλεκτά, ιδίως τα knit dresses και co-ords που τόσο αγαπήσαμε στη διάρκεια του 2020, δεν πάνε πουθενά και τη φετινή σεζόν. Γιατί πολύ απλά κανείς δεν είναι πρόθυμος να θυσιάσει την άνεσή στο ντύσιμό του. Ιδίως όταν αυτή παίρνει εξαιρετικά κομψή μορφή μέσα από τις προτάσεις των οίκων Proenza Schouler, Ulla Johnson, Gabriela Hearst, Altuzarra, Loro Piana, Fendi, Salvatore Ferragamo, Chloé και Adam Lippes, μεταξύ άλλων, που καταθέτουν looks με αναβαθμισμένη ποιότητα και κομψότητα.

Tailoring on top!

To φίνο tairoling μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι την προσεχή σεζόν φροντίζοντας να κάνει πιο σαφή και ξεκάθαρη τη σοφιστικέ ιδιοσυγκρασία του: σακάκια φορεμένα πάνω από γιλέκα, πουκάμισα πάνω από ζιβάγκο, παλτό πάνω από σακάκια κι όλα αυτά πάνω από το ασορτί παντελόνι που κάνει το κοστούμι της νέας εποχής ένα δυνατό statement της επιστροφής στο γραφείο. Brands όπως Etro, Peter Do, The Row, Wales Bonner, Tory Burch, Gucci, Valentino, Prada και Brunello Cucinelli φροντίζουν να αναδείξουν το tailoring σε trend της σεζόν προσφέροντάς του μπόλικα ...layers.

So (faux) fur!

Φέτος θα φορέσουμε γούνα, τελεία. Και μπορεί τα περισσότερα brands να έχουν καταργήσει τη χρήση αληθινή γούνας στις collections του, αλλά αυτό δεν τους στερεί καθόλου τη δυνατότητα να επαναφέρουν το είδος στις δημιουργίες τους αξιοποιώντας βιώσιμες εναλλακτικές. Οίκοι όπως Fendi, Prada, Balenciaga, Givenchy, Dolce&Gabbana, Sportmax, Coperni, μεταξύ άλλων, έρχονται να προσφέρουν προτάσεις που, αν και faux, μοιάζουν πιο original από ποτέ.

Après-Ski

Χωρίς αμφιβολία το "Après-Ski" είναι μία από τις μεγάλες εκπλήξεις στις τάσεις της σεζόν AW21 - 22, καθώς δύσκολα θα μπορούσαμε να φανταστούμε πώς ένα ski suit μπορεί να γίνει επιλογή για μια urban εμφάνιση. Το "ski chic", ωστόσο, περιλαμβάνει πολλά περισσότερα από μία σαλοπέτα του σκι, όπως puffer μπουφάν, parkas, Fair Isle knits, χοντρές ζακέτες, καπιτονέ παντελόνια, flap hats κ.ο.κ. που όλα έρχονται να πάρουν μια θέση στο ιδιαίτερο αυτό στιλ που προτείνουν οι σχεδιαστές για τη φετινή χρονιά. Προστασία, άνεση και φινέτσα - όπως αυτά αποτυπώνονται στις "Après-Ski" δημιουργίους- έχουν συμπεριλάβει στις συλλογές τους οίκοι όπως Chanel, Miu Miu, Molly Goddard, Junya Watanabe, Etro, Balenciaga, Dsquared2, Vivienne Westwood κ.ά.

Pleats, please!

Courtesy of 3.1 Phillip Lim, Erdem, Dior.

"Μίντι φούστες" και "πιέτες" γίνονται ο πιο εκρηκτικός συνδυασμός της χρονιάς αναφορικά με τις τάσεις. Η κλασική κι αγαπημένη σιλουέτα, της πλισέ μίντι φούστας, επιστρέφει στα πιο εντυπωσιακά κομψά σχέδια για να εξασφαλίσει εμφανίσεις με θετική επίδοση στη διαχρονική γοητεία ειδωμένη μέσα από μια φρέσκια ματιά. Θα τις ανακαλύψετε στις συλλογές των 3.1 Phillip Lim, Max Mara, Erdem, Dior, Thebe Magugu, Loro Piana κ.ά.

Colours!

Φέτος η σεζόν ποντάρει στο χρώμα - η επιρροή εξάλλου που ασκεί στη ψυχολογία κρίνεται απαραίτητο να επιστρατευτεί μετά από μία ζοφερή χρονιά. Αυτό, βεβαίως, που μοιάζει διαφορετικό αυτή τη φορά, μιας και τα χρώματα δεν έλλειψαν από καμία σεζόν, είναι οι επιλογές των χρωμάτων. Το λιλά, που είναι απόλυτα συνειφασμένο με την Άνοιξη, κάνει αισθητή την παρουσία του στις συλλογές του χειμώνα, ενώ αποχρώσεις όπως το μουσταρδί, το κίτρινο, το ροδακινί, το κίτρινο, το πορτοκαλί ακουλουθούν την ίδια κατεύθυνση με το λιλά: επιμένουν και για τον χειμώνα. Συλλογές όπως των Jil Sander, Loewe, Akris, Prada, JW Anderson, Roksanda, Miu Miu, Alberta Ferretti, Patou, έχουν αφιερώσει κομμάτια και ολόκληρα looks στα χρώματα αυτά.

Prints gone wild!

Στην υπηρεσία του στιλ που αναλαμβάνει να ανυψώσει την ψυχολογία τίθενται για τη σεζόν AW21-21 και τα prints. Μάλιστα, οι σχεδιαστές φρόντιζαν να προσθέσουν ένταση και φαντασία με προτάσεις σε μοτίβα που θα μπορούσαν να στολίζουν από σελίδες κόμικ βιβλίων, πίνακες ζωγραφικής, γκραφίτι και πόστερ. Οίκοι όπως Dolce&Gabbana, Loewe, Thebe Magugu, Etro, Moschino, Vivienne Westwood, μεταξύ άλλων, βάζουν υποψηφιότητα για τα πιο ...wild prints της χρονιάς.

Mini is back!

Οι μίνι φούστες έγιναν πολύ δημοφιλείς στις δεκαετίες των '60s και των '70s και στη προσεχή σεζόν επιστρέφουν προσφέροντας τον ...μίνι χαρακτήρα τους και σε φορέματα. Ήδη από τη σεζόν Άνοιξη-Καλοκαίρι 2021, οι σχεδιαστές έδειξαν την πρόθεσή τους να ποντάρουν στο μίνι και για τον χειμώνα είναι αυτό που αναλαμβάνει να προσφέρει ένα σοφιστικέ sexyness στις εμφανίσεις. Οίκοι όπως Saint Laurent, Versace, Valentino, Schiaparelli, Courrèges, Michael Kors και Chanel καταθέτουν τις δικές τους προτάσεις για το πώς θα το φορέσουμε.

Suit coats!

Αν στη διάρκεια της σεζόν Άνοιξη - Καλοκαίρι 2021 είδαμε τα κοστούμια να συνδυάζονται με σορτς και βερμούδες, στη διάρκεια της σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2021 τα κοστούμια θα φορεθούν με παλτό. Με άλλο λόγια, το suit coat είναι η εκδοχή εκείνη που θέλει το κοστούμι φορεμένο με ασορτί παλτό αντί για σακάκι. 3.1 Phillip Lim, Zimmerman, Jason Wu, Hermès, Marine Serre, Proenza Schouler, Balmain, Givenchy και Chanel ανήκουν στους οίκους που προτάσσουν αυτή την εκδοχή για κομψό tailoring και office looks with a twist.

Brandnew LBD !

Όσες φορές και να δηλώσουμε "black is back", θα είμαστε σωστοί. Το Little Black Dress δεν απουσιάζει σχεδόν ποτέ από τις τάσεις της μόδας, απλά "ρετουσάρεται" και προσφέρεται φρέσκο και ανανεωμένο. Από τις σιλουέτες της προσεχούς σεζόν, ξεχωρίζει με διαφορά η μίνι και super fitted εκδοχή του. Αναζητήστε μερικές από τις πιο κομψές προτάσεις στις συλλογές των Giambattista Valli, Dior, Dolce & Gabbana,Carolina Herrera, Versace, Tom Ford, μεταξύ άλλων.

Say cropped!

Το καλοκαίρι του 2021 υποκλήθηκε στιλιστικά στην κομψή γοητεία των cutouts. Η σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2021 αποτίνει το φόρο τιμής στα cropped tops και jackets. Τα midriff-baring looks που συμπεριέλαβαν στις collections τους οίκοι όπως Chanel, Giorgio Armani, Fendi, Emilia Wickstead, Peter Do, μεταξύ άλλων, αποδεικνούν το σέξι μπορεί να έχει διαχρονική αξία και σοφιστικέ αισθητική.