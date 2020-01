Caroline de Maigret | 10 πράγματα που πρέπει να κάνετε πριν κλείσετε τα 40

Μοντέλο, μουσική παραγωγός και συγγραφέας, η Caroline de Maigret μας μαθαίνει "πώς να είμαστε περισσότερο Παριζιάνοι" τα τελευταία έξι χρόνια, και τώρα θέλει να μας κάνει να καταλάβουμε καλύτερα το τι συμβαίνει όταν μεγαλώνουμε. Ή τουλάχιστον θέλει να μας πείσει να μιλάμε γι' αυτό περισσότερο.

Το 2014 η πρέσβειρα του οίκου Chanel έβγαλε το πρώτο της βιβλίο How to be Parisian Wherever You Are, το οποίο είχε πολλές οδηγίες για το πώς να ζει κανείς με έναν πιο γαλλικό τρόπο. Το επόμενο βιβλίο της, που γράφει και πάλι με τη φίλη της Sophie Mas έχει τίτλο Older But Better, But Older: The Art of Growing Up, και περιγράφει τα καλά και τα δύσκολα του να μεγαλώνει κανείς. Πρόκειται για ένα μείγμα από διασκεδαστικές ιστορίες και συμβουλές που έχουν να κάνουν με την ωριμότητα αλλά και την αυτο-αποδοχή που πηγάζει μέσα από αυτήν. Στα 44 της η Caroline αποκαλύπτει ότι είναι πιο ήρεμη από ποτέ.

Εδώ μιλάει για όλα αυτά που πρέπει να έχουμε δει, διαβάσει, φάει και εξερευνήσει πριν γίνουμε 40, είτε αυτό είναι σε μερικές εβδομάδες, είτε σε μια δεκαετία.

Το κομμάτι στο οποίο θα πρέπει να έχετε επενδύσει: ένα γκρι jacket

"Ένα καλό jacket ταιριάζει σε ένα επαγγελματικό meeting ή σε γεύμα με φίλους. Θα κάνει το τζιν και το T-shirt να δείξουν πιο elegant και οποιοδήποτε βραδινό φόρεμα πιο cool."

To βιβλίο που θα πρέπει να έχετε διαβάσει: Το δεύτερο φύλο της Simone de Beauvoir

"To έγραψε στα τέλη της δεκαετίας του 1940 και σήμερα παραμένει πιο μοντέρνο από οτιδήποτε. Είναι πολύ σαφές στο τι σημαίνει να είσαι γυναίκα και είναι έτσι κι αλλιώς ένα σπουδαίο βιβλίο."

Η ταινία που θα πρέπει να έχετε δει: We All Loved Each Other So Much

"Λατρεύω αυτή την ταινία. Είμαι έτσι κι αλλιώς fan του ιταλικού κινηματογράφου και ειδικά του Ettore Scola. Είναι τόσο συγκεκριμένος και ειδικός σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους και τις σχέσεις, αλλά έχει και πολύ δυνατή άποψη για την κοινωνία. Με κάνει να γελάω και να κλαίω. Τον αγαπώ."

Ο καλλιτέχνης που θα πρέπει να έχετε δει: Iggy Pop

"Θα ήθελα να είχα δει τους Led Zeppelin, είναι το αγαπημένο μου group. Ένα από τα πιο ωραία live που έχω βρεθεί ήταν αυτό του Iggy Pop, όχι με τους Stooges προφανώς, όμως είναι σαν μπάντα από μόνος του."

Η πόλη που θα πρέπει να έχετε επισκεφθεί: Ρώμη ή Φλωρεντία

"Εκτός από το Παρίσι; Όταν περπατάς εντυπωσιάζεσαι από την ομορφιά του. Είμαι πολύ τυχερή που ζω και εργάζομαι στο Παρίσι και έτσι αναρωτιέμαι πώς μπορεί να είναι για κάποιον που έρχεται πρώτη φορά σαν τουρίστας, πώς νιώθει. Η Ρώμη και η Φλωρεντία επίσης είναι πάρα πολύ όμορφες και έχουν φανταστικό φαγητό, οπότε είναι καλή επιλογή."

Το έργο τέχνης που θα πρέπει να έχετε δει: Félix Vallotton

"Πρέπει να επισκεφθείτε το Μουσείο του Πικάσο στο Παρίσι γιατί θα σας κάνει να ανατριχιάσετε. Ακόμα ένας καλλιτέχνης που θαυμάζω είναι ο Félix Vallotton, ο οποίος έχει κάνει μοναδικούς πίνακες με υπέροχα χρώματα. Ανήκει στους Ναμπί του 19ου αιώνα, όμως λατρεύω τον τόσο σύγχρονο τρόπο με τον οποίο απεικονίζει τους ανθρώπους."

Η συνταγή που θα πρέπει να έχετε μάθει τέλεια: Μπολονέζ

"Μαγειρεύω, όμως ο φίλος μου μαγειρεύει επίσης πολύ και τον αναγκάζω να μου φτιάχνει τα αγαπημένα μου πιάτα. Με κάνει πολύ χαρούμενη το να κάνω μια φανταστική μπολονέζ. Σε όλους αρέσει η μπολονέζ."

Ο φίλος που πρέπει να έχετε κάνει

"Ο ιδανικός φίλος είναι αυτός που μπορεί να κάνει χιούμορ σε μια κατάσταση, όσο κακή και αν είναι. Αν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, ξέρετε ότι είναι καλός και έξυπνος."

Τα λάθη που πρέπει να έχετε κάνει στις σχέσεις

"Έχω μάθει πώς να φεύγω από τοξικές καταστάσεις και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπορείς να καταλάβεις αν είσαι σε μια τέτοια κατάσταση και έχω μάθει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ικανός να σε κάνει να μείνεις σε μια τέτοια σχέση. Μπορεί να βρίσκεις δικαιολογίες για αυτόν τον άνθρωπο αλλά δεν έχουν λογική."

Ο άνδρας που πρέπει να έχετε επιλέξει

"Συχνά ρωτάω το σύντροφό μου "γιατί με αγαπάς;' και απαντάει "έτσι". Του λέω "γιατί έτσι;" και μου λέει "το έτσι είναι αρκετό". Το βρίσκω πολύ γλυκό, γιατί αυτό είναι η αγάπη, δεν μπαίνει σε κουτάκια. Δεν λειτουργεί έτσι. Αυτό μου αρέσει στην αγάπη, δεν υπάρχουν κανόνες και κλειδιά. Με κάνει να γελάω, κάνουμε τις καλύτερες συζητήσεις και είναι άνθρωπος στον οποίο μπορώ να στηριχτώ. Είναι επίσης καταπληκτικός πατέρας."