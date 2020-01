Η Caroline de Maigret καταρρίπτει πέντε μύθους που έχουν να κάνουν με την ηλικία

Η κοινωνία δεν "πουλάει” την ιδέα του να μεγαλώνει κανείς, ιδιαίτερα αν είστε γυναίκα. Μας λένε ότι υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να φορέσουμε αλλά και ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα οι σχέσεις μας να γίνουν βαρετές. Μας συμβουλεύουν να αγοράζουμε προϊόντα που μειώνουν τις ρυτίδες ή να κάνουμε botox για να μην τα χρειαζόμαστε. Μας θυμίζουν το βιολογικό μας ρολόι αλλά και ότι δεν υπάρχει πλέον χώρος για διασκέδαση, όσο μεγαλώνουμε.

Στην πραγματικότητα όντως το lifestyle, η εμφάνισή και οι προτιμήσεις αλλάζουν όσο μεγαλώνουμε, αλλά αυτό δεν είναι κακό. Η πρέσβειρα της Chanel Caroline de Maigret και η καλύτερή της φίλη Sophie Mas, έγραψαν ένα ενδιαφέρον βιβλίο σχετικά με το να μεγαλώνεις, το Older but Better, που είναι μια παριζιάνικη προσέγγιση του θέματος. Οι συγγραφείς του best seller How to be Parisian κάνουν μια ισχυρή δήλωση σχετικά με την ηρεμία που έρχεται με την ωριμότητα και τη γνώση. Μπορεί να έρχεται μαζί με μια μικρή ρυτίδα αλλά και με το ενοχλητικό σχόλιο "δείχνεις πολύ ωραία για την ηλικία σου" αλλά ας συμφωνήσουμε όλοι, ότι η αυτοαποδοχή και η εσωτερική αυτοπεποίθηση αλλάζουν τα πράγματα.

Εδώ η De Maigret καταρρίπτει μερικούς από τους πιο κουραστικούς και διαδεδομένους μύθους για την ηλικία, γιατί στην πραγματικότητα, τα καλύτερα έρχονται.

Δεν μπορείτε να φορέσετε κάποια πράγματα

"Το σώμα σας ζητάει την αλλαγή γιατί κάποια πράγματα απλώς δεν λειτουργούν. Για μένα ας πούμε τα preppy σύνολα δεν κάνουν πια, οπότε άλλαξα το στυλ μου, όχι έτσι όπως το επιβάλλει η κοινωνία όμως. Η εμφάνισή μου έχει γίνει πιο θηλυκή. Νιώθω ότι πλέον μπορώ να είμαι πιο δυνατή, επιτυχημένη και θηλυκή. Κυρίως στη μουσική βιομηχανία. Παλιότερα έπρεπε να κινούμαι πιο κοντά στην ανδρική γκαρνταρόμπα για να με πάρουν στα σοβαρά. Πλέον δεν χρειάζονται να το κάνω αυτό. Τώρα με ενδιαφέρει πιο πολύ το στυλ και όχι η μόδα. Η Chanel είναι πολύ σημαντική στη γκαρνταρόμπα μου γιατί δίνω αξία σε κάθε πράγμα ξεχωριστά και όχι στα αμέτρητα ρούχα και αξεσουάρ. Μου αρέσει να έχω κομμάτια που μπορώ να φοράω ξανά και ξανά κάποια ρούχα αλλά χρειάζεται χρόνος για να ανακαλύψω ποια είναι αυτά. Σήμερα για παράδειγμα έπρεπε να ξυπνήσω νωρίς για να προλάβω το τρένο, οπότε φόρεσα το κλασικό μου μαύρο ζιβάγκο. Είναι κομψό αλλά έχει μία rock ‘n’ roll διάθεση που θα ήθελα να έχει η εμφάνισή μου. Το θέμα είναι να βρεις κομμάτια που θα είναι "φίλοι σου" όταν βιάζεσαι ή είσαι κουρασμένη. Αυτό μπορείς να το κατακτήσεις με τη γνώση αλλά και ακούγοντας τους ανθρώπους γύρω σου που σε κολακεύουν όταν κάτι όντως σου πάει. Είναι όμορφο να τους θυμάσαι. Όταν φοράω λευκή μπλούζα ο κόσμος πάντα με ρωτάει αν πέρασα το σαββατοκύριακο στην εξοχή, μάλλον κάνει την επιδερμίδα μου να δείχνει πιο ωραία."

Διασκεδάζετε λιγότερο

"Το χιούμορ γίνεται καλύτερο όσο μεγαλώνει κανείς. Με τη γνώση που κερδίζεις, με την αγάπη που αναπτύσσεις για τον εαυτό σου –γιατί αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να είσαι πραγματικά εντάξει- το χιούμορ έρχεται πιο αβίαστα. Αν είσαι Βρετανή μάλιστα είσαι από τη φύση σου πιο αστεία… Σίγουρα θα είσαι μια χαρά.”

Γίνεστε αόρατη

"Δεν έχω φτάσει εκεί αλλά καταλαβαίνω όταν μιλούν γι’ αυτό. Είναι πραγματικότητα και μάλλον είναι αρκετά δύσκολο. Ανεξάρτητα από την ηλικία και τις αλλαγές στην εμφάνισή τους, οι γυναίκες πρέπει να καταλάβουν ότι μπορούν ακόμα να προβάλλουν τον εαυτό τους, να κάνουν πράγματα και να έχουν ιδέες. Ήμουν πολύ φίλη με την Agnes Varda που πέθανε στα 91. Ασχολήθηκε με τη μοντέρνα τέχνη τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής της. Πάντα ακολουθούσε τα όνειρά της. Η ηλικία δεν ήταν ποτέ δικαιολογία για το οτιδήποτε. Αν καταφέρεις να χτίσεις αυτή την εσωτερική δύναμη, θα βοηθήσει. Σχετικά με τις σχέσεις, με άνδρες και γυναίκες, τα πράγματα είναι ίδια. Αν είσαι θετική και "ηλιόλουστη", αυτό είναι το κλειδί, θα ελκύεις τους ανθρώπους. Πάντα λέω ότι αυτό ήταν και το χαρακτηριστικό της κάθε μούσας της μόδας, ποτέ δεν ήταν η πιο όμορφη γυναίκα, όμως πάντα ήταν η πιο ενδιαφέρουσα, η πιο αστεία, η πιο ξεχωριστή. Αυτά τα χαρακτηριστικά διαρκούν για πάντα."

Οι σχέσεις γίνονται βαρετές

"Φυσικά και όχι. Γνωρίζεις τον εαυτό σου καλύτερα με τα χρόνια και γίνεσαι πιο ευγενική μαζί του, άρα και με τους άλλους. Επίσης καταλαβαίνεις τι σε φοβίζει, τι σου προκαλεί άγχος και πώς να ξεφεύγεις όταν όλα αυτά γιγαντώνονται. Όλα αυτά δημιουργούν πιο ασφαλείς και ισορροπημένες σχέσεις. Όλα είναι πιο εύκολα και πιο ήρεμα. Κάνεις πιο ουσιαστικές συζητήσεις, που είναι και πιο cool τελικά. Είμαι με κάποιον 15 χρόνια και έμαθα πώς να ζω μαζί του χωρίς να περιμένω κάτι. Δεν περιμένω κάτι από το σύντροφό μου, προσθέτει απλώς χαρά, ευχαρίστηση και σπουδαία επικοινωνία στη ζωή μου. Όλα έχουν να κάνουν με την ισορροπία –και το ίδιο ισχύει και στις φιλίες- αντλείς ευχαρίστηση από την παρέα των ανθρώπων."

Η περιέργεια μειώνεται

"Όταν οι άνθρωποι φοβούνται ίσως δεν είναι και τόσο ανοιχτόμυαλοι. Κάποιοι λοιπόν φοβούνται την αλλαγή και έτσι δυσκολεύονται να προσαρμοστούν, για παράδειγμα όταν φαίνεται αδύνατο να φτιάξεις κάτι που έχει χαλάσει στην τηλεόραση... όταν εγκαταλείπεις τα πάντα αλλάζουν. Ελπίζω οι περισσότεροι άνθρωποι να συνεχίσουν να προσπαθούν να είναι ανοιχτόμυαλοι και να δείχνουν ενδιαφέρουν για όσα αλλάζουν γύρω τους."