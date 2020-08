Όλα τα fashion looks από το visual album της Beyonce

To Black is King δεν είναι μόνο ένα μουσικό άλμπουμ, είναι και μια ανθολογία της σύγχρονης μόδας. Το project που βασίστηκε στη μουσική από το remake της ταινίας Ο Βασιλιάς των Λιονταριών, που κυκλοφόρησε στο άλμπουμ "The Lion King: The Gift" της Beyonce τον περασμένο Ιούλιο, ανέβηκε στην πλατφόρμα Disney+ στις 31 Ιουλίου 2020, ένα χρόνο από την πρεμιέρα της ταινίας στους κινηματογράφους.

Στο Black is King τιμάται η δύναμη ψυχής και ο πολιτισμός των Μαύρων, ενώ αναδεικνύεται η ομορφιά της παράδοσης, της κουλτούρας και του στυλ τους. Όπως ήταν αναμενόμενο, πολλά από τα εντυπωσιακά fashion looks της Beyonce (που υπογράφει επίσης την παραγωγή, τη σκηνοθεσία και το σενάριο) είναι δημιουργίες μαύρων σχεδιαστών. Μαζί με τη στιλίστριά της, Zerina Akers, επέλεξαν από ρούχα εμπνευσμένα από αρχαίες σπηλαιογραφίες και κομμάτια νεοεμφανιζόμενων designers μέχρι σύνολα που αποτυπώνουν τα πιο σύγχρονα trends και larger-than-life δημιουργίες μεγάλων οίκων μόδας. Έτσι, αυτό το διάρκειας πάνω από μία ώρα βίντεο παρακολουθείται άνετα και σαν ένα "ζωντανό" editorial μόδας.

Αυτά είναι όλα τα fashion looks από το visual video της Beyonce, "Black is King":