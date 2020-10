Fabulous 50 | Υιοθετήστε τις τάσεις της σεζόν στις εμφανίσεις σας

Είναι παντού. Στο δρόμο, στο γραφείο, στα social media, στο κόκκινο χαλί. Γυναίκες άνω των 50 που αρνούνται να μπουν σε ηλικιακές νόρμες, αγαπούν τη μόδα και ξεχωρίζουν για το στυλ τους. Και όσο εκείνες αποδεικνύουν ότι τα chunky loafers, τα κρόσσια σε μια μίντι φούστα, οι δερμάτινες βερμούδες και τα loose jeans φοριούνται με ευκολία στην ηλικία τους, τόσο η μόδα εγκαταλείπει την ιδέα των τάσεων και αγκαλιάζει τα διαχρονικά essentials που με το κατάλληλο styling εκτοξεύουν την κομψότητα σε κάθε δεκαετία.



Skirt Nation



Ξεκινώντας από τα business looks, αφεθείτε στην κομψότητα των skirt suits, που φέτος συναγωνίζονται τα loose κοστούμια αφήνοντας περισσότερο χώρο στη θηλυκότητα να λάμψει. Προτιμήστε κομμάτια που σμιλεύουν τη σιλουέτα, που μπορεί μέσα στα χρόνια να την έχετε δει να αλλάζει, οπότε στραφείτε σε σακάκια που ελαφρώς στενεύουν στη μέση και ανοίγουν διακριτικά στους ώμους. Τα skirt suits της Mrs Prada είναι ιδανικό παράδειγμα σοφής επιλογής, με την ίδια, στα 71 της, να δείχνει υπέροχη μέσα στο αλάνθαστο δίδυμο "φούστα-cardigan"και τα chunky παπούτσια της. Εμπιστευτείτε τις ’40s σιλουέτες, που ευτυχώς επέστρεψαν, και αν θέλετε να αποφύγετε την αυστηρότητα ενός πουκαμίσου, που φυσικά ταιριάζει άψογα, επιλέξτε εναλλακτικά ένα ribbed ζιβάγκο ή για τις πιο τολμηρές μια V-neck καζάκα στη θέση ενός τοπ. Σε καρό, μάλλινη ή μονόχρωμη εκδοχή, τα skirt suits δίνουν τον business τόνο που χρειάζεστε και που όμως έχει τη δυνατότητα να χαλαρώνει με τα κατάλληλα αξεσουάρ.

Hermès FW20

Επενδύστε σε ένα statement κολιέ-αλυσίδα της Bottega Veneta, που έριξε το κάστρο και των fashion jewellery, και σε ένα bubble cuff της Jennifer Fisher. Μια ακόμη επιλογή είναι τα separates που σας δίνουν τη δυνατότητα να χτίσετε το δικό σας skirt suit με πλισέ φούστες –οι ασύμμετρες των LVIR και Artclub είναι όνειρο– και με δερμάτινα blazers, όπως εκείνα τα κομψοτεχνήματα του Alexander McQueen που τονίζουν τη σιλουέτα. Τα ψηλοτάκουνα loafers με μια έντονη λεπτομέρεια επίσης δε θα πρέπει να λείπουν από τη λίστα σας. Σκεφτείτε εκείνα τα υπέροχα του Roger Vivier, ενώ, για όσες δεν αγαπούν τα τακούνια, τα μυτερά flats των Gucci και Miu Miu θα κλέψουν τις εντυπώσεις κερδίζοντας πόντους άνεσης. Αλάνθαστη επιλογή και οι knee-high slouchy μπότες των Aquazzura και Gianvito Rossi, που ειδικά στην περίπτωση των ζιβάγκο, ολοκληρώνουν τη ’70s λoγική. Διατηρώντας όλα τα παραπάνω συστατικά του look και αλλάζοντας απλώς τη φούστα με μια βερμούδα, έχετε το κοστούμι της σεζόν. Από την iconic καπιτονέ της

Bottega Veneta μέχρι τις loose tailored της Remain Birger Christensen, οι δερμάτινες βερμούδες δίνουν αυτό το twist που έχει ανάγκη το workwear χωρίς να θέσουν το στυλ σε άσκοπες υπερβολές.



Essentials Galore

Μια ματιά στο υποδειγματικής αισθητικής προφίλ της venswifestyle στο Instagram και θα διαπιστώσετε ότι το στυλ μπορεί να ωριμάζει αποπνέοντας σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Όσον αφορά τα ντένιμ παντελόνια, και εδώ τα πράγματα είναι ultra stylish, τα palazzo jeans κολακεύουν μοναδικά χωρίς να διαγράφουν το σώμα και μπορούν να λειτουργήσουν σαν ένα εναλλακτικό υφασμάτινο φαρδύ παντελόνι. Στραφείτε στις πιο σκούρες αποχρώσεις, αποφύγετε τα washed και φυσικά πείτε "ναι"στη λευκή εκδοχή του, που ταιριάζει υπέροχα με τα silver μαλλιά. Φέτος τα loose jeans κυριαρχούν δίνοντας στην κομψότητα τον πρώτο λόγο και δείχνουν σαν να σχεδιάστηκαν για να συνδυάζονται με τα κλασικά κολεγιακά cardigans των Gucci, Alessandra Rich και Cecilie Bahnsen– μια επιλογή τόσο κομψή όσο και προχωρημένη όταν συνδυάζεται με το street denim.

Fendi FW20

Ακολουθώντας το μονοπάτι της άνεσης, μια δυνατή πρόταση που ήρθε για να μείνει είναι φυσικά τα μάλλινα φορέματα. Δεν αναφερόμαστε μόνο στα super slinky που αγκαλιάζουν το κορμί και απαιτούν αναλογίες μοντέλου. Οι οίκοι φρόντισαν να δώσουν "αέρα" σε αυτή την κατηγορία και να δημιουργήσουν ελαφρώς χαλαρά πλεκτά φορέματα που ταιριάζουν ιδανικά στην ωριμότητα. Αναζητήστε κάποιο όπως τα cool της Ulla Johnson ή ακολουθήστε μια πιο strict πορεία με τα wool blend αμάνικα των The Row, φορεμένα επάνω από ένα λεπτό ribbed ζιβάγκο. Slippers όπως εκείνα του JW Anderson με τις extravagant αλυσίδες ή ρετρό sneakers, όπως τα tennis like του sustainable brand Veja, θα απογειώσουν το look.



Cocktail hour is back



Εvening wear και ωριμότητα δε συνεπάγονται ενδυματολογικό συντηρητισμό, ωστόσο κάποια βασικά στοιχεία, όπως το μίντι μήκος, οι flowy ή A-line γραμμές και τα φλοράλ, έχουν τον πρώτο λόγο. Κάντε την "επανάσταση" επιλέγοντας φλοράλ με layered βολάν, όπως τα αριστουργηματικά της Brock Collection, που τονίζουν ευφυώς τη μέση χωρίς να προσθέτουν έξτρα όγκο στη σιλουέτα. Κινηθείτε στην ίδια λογική με έμφαση στους ιδιαίτερους γιακάδες–άλλη μια ισχυρή πρόταση για φέτος–, χωρίς να επιλέξετε εκείνους που φαίνονται εφηβικοί, προτιμώντας φορέματα

όπως εκείνα του Adam Lippes.

Επόμενος στόχος, τα κρόσσια. Όχι, μη σκέφτεστε ’70s boho κρόσσια. Φέτος συνδέονται με τη λάμψη, όπως οι αριστοτεχνικές φούστες του Salvatore Ferragamo, ή προστίθενται ως λεπτομέρεια στους ποδόγυρους και στις cape blouses, όπως εκείνες των Dries Van Noten και Philosophy di Lorenzo Serafini. Οι κλασικές γόβες ή οι μυτερές φλατ μπαλαρίνες είναι ιδανικές, ενώ τα υβριδικάMary Janes της Jennifer Chamandi δεν αφήνουν περιθώρια λάθους.

Δουλεύοντας από το σπίτι, απολαμβάνοντας ένα κοκτέιλ σε μπαρ αυστηρά για

έξι ή πηγαίνοντας για έναν casual περίπατο με matchy-matchy μάσκα, από εδώ και στο εξής το νόημα είναι να αξιοποιείτε τη μόδα εκφράζοντας το στυλ σας, ανεξαρτήτως ηλικίας και περιστάσεων.