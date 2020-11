Όλοι οι σταρ που εμφανίστηκαν στο Guccifest

Η συζήτηση για το Guccifest, το ψηφιακό φεστιβάλ μόδας και κινηματογράφου, που εμπνεύστηκε και υλοποίησε ο Alessandro Michele για να παρουσιάσει τη νέα του συλλογή Gucci για τη σεζόν Άνοιξη - Καλοκαίρι 2021, φαίνεται πως θα μας απασχολήσει για πολύ καιρό ακόμα χάρη στην ευφυή σύλληψή της.

Ο πολυτάλαντος καλλιτεχνικός διευθυντής συνεργάστηκε με τον Gus Van Sant για τη σκηνοθεσία των 7 επεισοδίων της σειράς "Ouverture of Something That Never Ended", στο οποία, εκτός από την κεντρική πρωταγωνίστρια, Silvia Calderoni, έκαναν guest εμφανίσεις διάσημοι σταρ, οι οποίοι βεβαίως έχουν και ρόλο ambassador του ιταλικού οίκου.

Έτσι, στο επεισόδιο 3 "At the Post Office”, βλέπουμε τον Harry Styles να συνομιλεί στο τηλέφωνο μ' ένα ηλικιωμένο, στο επεισόδιο 5 "The Neighbors” την Billie Eilish μέσα από το μουσικό video "Therefore I Am”, στο επεισόδιο 6 "At the Vintage Shop” την Florence Welch να αφήνει σημειώσεις από στίχους στις τσέπες πελατών σ' ένα vintage shop, ενώ στο επεισόδιο 4 "The Theatre” εμφανίζεται ο ηθοποιός και σεναριογράφος Jeremy O. Harris να κουβεντιάζει με την πρωταγωνίστρια σ' ένα άδειο καφέ και λίγο αργότερα στο επεισόδιο η Γερμανίδα χορογράφος Sasha Waltz καθοδηγεί τους χορευτές της σε μία χορογραφία. Στο πρώτο επεισόδιο της σειράς, "At Home”, η πρωταγωνίστρια ακούει τον Ισπανό συγγραφέα και ακτιβιστή Paul B. Preciado να δίνει μια διάλεξη μέσω τηλεόραση, ενώ στο επεισόδιο 2 "At the Cafe” η Calderoni συνομιλεί με τη βρετανίδα στιχουργό και ποιήτρια Arlo Parks. Τέλος, ο Κινέζος τραγουδιστής Lu Han είναι αυτός που εμφανίζεται στο 7ο και τελευταίο επεισόδιο "A Nightly Walk” σε μία σκηνή που τον δείχνει να σιδερώνει.

Τα looks των διάσημων πρωταγωνιστών