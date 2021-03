Bulgari | Η συνεργασία του με τη Mary Katrantzou

"Serpenti through the eyes of...", με μία ανάρτησή του στο Instagram, ο οίκος πολυτελών κοσμημάτων Bulgari ανακοίνωσε ότι σύντομα θα αποκαλύψει τη νέα του συνεργασία μ' έναν ταλαντούχο σχεδιαστή για την εν λόγω συλλογή που εμπνέεται από τη σειρά κοσμημάτων "Serpenti". Σύντομα, ωστόσο, έγινε γνωστό το όνομα του σχεδιαστή και πρόκειται για τη διεθνούς φήμης Ελληνίδα σχεδιάστρια Mary Katrantzou.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του WWD, o οίκος με έδρα τη Ρώμη θα κυκλοφορήσει τη capsule collection "Bulgari Serpenti Through the Eyes of Mary Katrantzou” στις 21 Μαρτίου, ενώ στην καμπάνια που θα τη συνοδεύει πρωταγωνιστεί η Natalia Vodianova, φωτογραφημένη από τον Γάλλο Hugo Comte και ντυμένη με δημιουργίες της σχεδιάστριας.

Η συλλογή "Bulgari Serpenti Through the Eyes of..." φιλοξενεί τσάντες που εμπνέονται στο σχέδιό του από το θρυλικό ερπετό - σύμβολο "Serpenti" της Bulgari , το οποίο δανείζει και το όνομά του στην ομώνυμη σειρά με κοσμήματα και ρολόγια. Στο παρελθόν, ο οίκος έχει συνεργαστεί για τη συλλογή και με άλλους διάσημους σχεδιαστές και οίκους, όπως Alexander Wang, Nicholas Kirkwood, Ambush, ενώ αυτή τη φορά εμπιστεύεται το μοναδικό ταλέντο της Ελληνίδας σχεδιάστριας. Όπως δήλωσε η Katrantzou για τη συνεργασία, "ήθελα να δώσω έμφαση στη σημασία του συμβολισμού, που έχει τις ρίζες του πίσω στην αρχαία Ρωμαϊκή και Ελληνική μυθολογία. Με γνώμονα την ιδέα της μεταμόρφωση, η πρόθεσή μου ήταν να αναδείξω το Serpenti ως ένα σύμβολο αναγέννησης, μεταμόρφωσης και ίασης".

