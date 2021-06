Τα κοσμήματα με την ελληνική υπογραφή που θα γίνουν το σήμα κατατεθέν του καλοκαιρινού σας στυλ

Γνωστός για την αγάπη του στη διακριτική πολυτέλεια, τη μοναδικότητα που αποπνέει κάθε γυναίκα, αλλά και τα διαμάντια, φέτος το καλοκαίρι ο κοσμηματοποιός Yannis Sergakis πρόκειται να σας εμπνεύσει να προσθέσετε μια διακριτική αλλά ιδιαίτερη πινελιά στο καλοκαιρινό σας στυλ.

Η συλλογή Charnières Sigma YANNIS SERGAKIS πείθει πως ένα βραχιόλι με διαμάντια μπορεί να φορεθεί άνετα κάθε στιγμή της ημέρας και σε διαφορετικές περιστάσεις με άπειρους συνδυασμούς.

Το δικό σας βραχιόλι

Κάθε γυναίκα που αγαπά να εκφράζεται μέσα από το στυλ της, προτιμά και επιλέγει τη μοναδικότητα, γνωρίζοντας πως έτσι θα ξεχωρίσει. Φέτος, ο Yannis Sergakis σας βοηθά να κάνετε τις εμφανίσεις σας ακόμα πιο μοναδικές μέσα από τη νέα του συλλογή Charnières Sigma. Η collection αποτελείται από ένα κορδόνι με διαμάντια και χρυσό και σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε από τα τρία διαφορετικά χρώματα κορδονιών - μπεζ της άμμου, γαλάζιο και χακί, αλλά και στοιχεία σε τρία σχέδια με λευκά ή μαύρα διαμάντια, ώστε να δημιουργήσετε ένα λαμπερό και βασισμένο στη δική σας αισθητική κόσμημα. Πρόκειται για ένα κομμάτι τόσο ξεχωριστό αλλά και ευέλικτο που μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί στο στυλ σας.

Styling Tips

Αυτό που αγαπάμε πάντα στα κοσμήματα του σχεδιαστή είναι πως συνδυάζονται άνετα με ό,τι κι αν φοράμε. Είτε θέλετε να προσθέσετε διακριτική λάμψη στα σύνολα του γραφείου είτε σε κάποιο βραδινό look είτε στα outfits που θα φορέσετε στο νησί, σίγουρα το Yiannis Sergakis βραχιόλι από την Charnières Sigma θα γίνει το σήμα κατατεθέν του καλοκαιρινού σας στιλ.

Για ένα ακόμα πιο ιδιαίτερο και ξεχωριστό αποτέλεσμα, μπορείτε να κάνετε layering με τα Yiannis Sergakis βραχιόλια που θα έχετε δημιουργήσει μόνες σας.

Τα βραχιόλια είναι διαθέσιμα online, στο www.yannissergakis.com, στο Flagship Store [Βαλαωρίτου 5 ,T. 210 3630041] και σε επιλεγμένους stockists:

Ύδρα YS Corner – Speak Out

Mύκονος SOHO-SOHOALEMAGOU

SOHO-SOHOKALESMA

Santa Marina Resort + Spa

Αντίπαρος More Than This

Σπέτσες SOHO-SOHOSPETSES

Σύρος Hydora Concept Store

Τήνος Karybu Concept Store

Κρήτη Apoella DAIOS COVE

Χαλκιδική Apoella Sani

Μεσσηνία Apoella Costa Navarino

Θεσσαλονίκη LINK

Γλυφάδα Maria Skaza Special Edition Jewellery

Βουλιαγμένη Benaki Museum Pavilion Four Seasons Astir Palace

Andalusia Apoella IKOS Hotel