Tommy X Indya| Η συλλογή που σχεδιάστηκε ανεξάρτητα από φύλα

"Size-inclusive, non-gendered", έτσι χαρακτηρίζει την capsule συλλογή που λανσάρει ο Tommy Hilfiger σε συνεργασία με το non-binary μοντέλο, ηθοποιό και ακτιβίστρια, Indya Moore. Η collection TommyxIndya που θα είναι διαθέσιμη στο tommy.com και σε επιλεγμένα καταστήματα στην Ευρώπη από την Πέμπτη 15/07, περιλαμβάνει ρούχα, εσώρουχα, αξεσουάρ, παπούτσια, κοσμήματα και γυαλιά ηλίου, που δεν απευθύνονται σε φύλα και περιλαμβάνουν όλα τα μεγέθη.

Η συνεργασία αυτή του Tommy Hilfiger με την πρωταγωνίστρια του "Pose”, αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας του brand People’s Place Program, μίας πλατφόρμας που περιλαμβάνει τρεις άξονες με αποστολή να προωθήσει και να στηρίξει την εκπροσώπηση των BIPOC κοινοτήτων στη βιομηχανία της μόδας. Το πρόγραμμα που προβλέπει από συνεργασίες μέχρι οικονομική υποστήριξη, συμβουλευτική και ανάδειξη νέων ταλέντων από άτομα που ανήκουν σε μειονότητες, και εντάσσεται στο γενικότερο όραμα της εταιρείας για μία μόδα στο μέλλον που "δεν θα πετάει τίποτα και θα τους περιλαμβάνει όλους" ( "fashion that wastes nothing and welcomes all").

Ενθουσιασμένη από τη συνεργασία δηλώνει και η Moore, που σε συνέντευξή της στο WWD δήλωσε "Ο Tommy ξέρει τι είμαι και τι εκπροσωπώ, με θέλησαν γι' αυτό που είμαι και αυτό που παρουσιάζω. Δεν φοβήθηκε να έρθει σε εμένα... ". Το μοντέλο ξεκίνησε την καριέρα του σε ηλικία 15 ετών κι ενώ μετακόμιζε από θετή οικογένεια σε θετή οικογένεια, βιώνοντας παράλληλα bullying για την ταυτότητά του. Ήταν το πρώτο trans μοντέλο που πόζαρε για το εξώφυλλο του Elle, ενώ έχει φωτογραφηθεί για τους οίκους Dior και Gucci.

Στη gendeless συλλογή θα ανακαλύψει κανείς polo shirts, πουκάμισα Oxford, bandeau tops και ριγέ blazer, μεταξύ άλλων, κομμάτια τα οποία εμπνέονται από τα αρχεία του Tommy Hilfiger και τα signature κομμάτια των συλλογών του . Τα κομμάτια της συλλογής κουβαλάνε και την ιστορία της Indya, μέσα από λεπτομέρειες όπως τα αρχικά του κολεγίου της πόλης που μεγάλωσε, του Μπρονξ, και το μοτίβο του λωτού που συμβολίζει την αναγέννηση.