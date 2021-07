10 πολύτιμες συμβουλές για να εξελίξετε το στιλ σας

Όσα κείμενα μόδας κι αν έχετε διαβάσει όσο κι αν παρακολουθείτε κάθε εξέλιξη της δεύτερης μεγαλύτερης βιομηχανίας του πλανήτη, δηλαδή της μόδας, πάντα θα εμφανίζονται πληροφορίες που θα σας εκπλήσσουν και θα σας ξαφνιάζουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι styling συμβουλές, για τις οποίες διαβάζουμε σε κείμενα από δημοσιογράφους μόδας και ακούμε από στιλίστες. Πάντα όμως θα υπάρχει μία νέα συμβουλή, ένα καινούργιο styling tip που θα μας φαίνεται ακόμα πιο ιδιαίτερο, ακόμα πιο πολύτιμο και θα μας βοηθήσει να απελευθερωθούμε όσον αφορά το ντύσιμο μας και τους συνδυασμούς που δημιουργούμε.

Έτσι λοιπόν, ξεχωρίσαμε δέκα στιλιστικές συμβουλές που κάθε γυναίκα χρειάζεται να γνωρίζει να εξελίξει το στιλ της.

#1 Διατηρήστε την ισορροπία

Ένα από τα πιο σημαντικά μαθήματα styling που χρειάζεται να γνωρίζεται είναι πως σε κάθε σας εμφάνιση χρειάζεται να υπάρχει ισορροπία όσον αφορά στο δέρμα που μένει ακάλυπτο. Εάν φορέσετε μία μίνι φούστα, συνδυάστε την με ένα πουκάμισο ή εάν επιλέξετε ένα sexy crop top, συνδυάστε το με μία ψηλόμεση παντελόνα. Σύμφωνα με τη στιλίστρια της Angelina Jolie, Jen Rade "Αποφασίστε ποιο ένα και μοναδικό σημείο του σώματος σας θα τονίσετε και μείνετε μόνο σε αυτό".

#2 Δώστε έμφαση στα αξεσουάρ

Ακόμα κι αν είστε λάτρεις του minimal στιλ και η ντουλάπα σας είναι γεμάτη από ρούχα σε αποχρώσεις όπως οι γήινες, το μπλε ή το μαύρο, μπορείτε να αναβαθμίσετε τα looks σας με αξεσουάρ σε έντονα χρώματα. Για παράδειγμα, μία κόκκινη τσάντα θα είναι το pop of color που θα αναβαθμίσει αμέσως ένα total black σύνολο.

#3 Συνδυάστε σωστά παντελόνια με παπούτσια

Σύμφωνα με τη Kate Young, στιλίστρια της Dakota Johnson, "Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν οι γυναίκες στο ντύσιμο τους είναι πως δεν επιλέγουν το σωστό στιλ και ύψος τακουνιού ανάλογα με το μήκος του παντελονιού τους". Σύμφωνα λοιπόν με τους στιλίστες, το στρίφωμα του παντελονιού σας θα πρέπει να είναι από μία έως τέσσερις ίντσες επάνω από το έδαφος.

#4 Σεβαστείτε τον σωματότυπο σας

Όποια κι αν είναι η περίσταση, από την πιο casual μέχρι την πιο επίσημη, ο βασικότερος στόχος σας θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός συνόλου που κολακεύει το σώμα σας. Όσο κι αν εντυπωσιάζεστε από τις εκάστοτε τάσεις, αποφύγετε εκείνα τα trends που δεν σας ταιριάζουν και δεν σας κολακεύουν.

#5 Επιλέξτε ένα νούμερο μικρότερο στα τζιν παντελόνια

Όποια κι αν είναι η γραμμή του τζιν παντελονιού που θέλετε να αγοράσετε, προτιμήστε το παντελόνι με το ένα νούμερο μικρότερο από αυτό που παίρνετε συνήθως. Μην ξεχνάτε πως τα τζιν παντελόνια ανοίγουν με τον καιρό και το πλύσιμο, δημιουργώντας έτσι ένα μη κολακευτικό αποτέλεσμα. Μην την επιλογή μικρότερου νούμερου θα υπάρχει περιθώριο να ανοίξει το τζιν σας και να πάρει τη μορφή του σώματος σας χωρίς να δείχνει άχαρο.

#6 Σκεφτείτε πέρα από τα συνηθισμένα

Πόσες φορές έχετε εντυπωσιαστεί από ένα ρούχο αλλά έχει προβάλει το επιχείρημα πως δεν είναι κατάλληλο για εσάς; Σίγουρα, όσο περνά ο χρόνος, κάθε γυναίκα γνωρίζει τι της ταιριάζει και τι όχι, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να κάνετε δοκιμές. Την επόμενη φορά που θα κάνετε αυτή τη σκέψη για ένα φόρεμα ή ένα πουκάμισο, πάρτε το μαζί σας στο δοκιμαστήριο και μπορεί να εκπλαγείτε με το πόσο πολύ σας ταιριάζει.

#7 Όταν έχετε αμφιβολία, φορέστε nude γόβες

Η επιλογή του κατάλληλου παπουτσιού είναι καθοριστικής σημασίας για κάθε εμφάνιση. Μία λάθος επιλογή μπορεί να καταστρέψει το σύνολο σας ενώ η σωστή επιλογή μπορεί να το αναβαθμίσει σε μεγάλο βαθμό. Σύμφωνα με τους στιλίστες και τους fashion insiders, κάθε φορά που έχετε αμφιβολίες για το ποιο παπούτσι ταιριάζει με το look σας, επιλέξτε να φορέσετε nude γόβες. Εξίσου σημαντικό είναι να επιλέξετε μία nude απόχρωση που να ταιριάζει με την επιδερμίδα σας αφού θα κάνει τα πόδια σας να φαίνονται πιο ψηλά.

#8 Μην υποτιμάτε τα πανωφόρια

Ειδικά για την περίοδο του φθινοπώρου και του χειμώνα, τα πανωφόρια είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές των looks σας. Μπορεί ένα μαύρο ή μπεζ παλτό ή blazer να είναι σίγουρα must have, ωστόσο δεν είναι τα μοναδικά που αξίζουν μία θέση στη γκαρνταρόμπα σας. Επενδύστε σε έντονα ή pastel χρώματα, αλλά και σε μοτίβα, αφού ένα statement πανωφόρι μπορεί να αναβαθμίσει εύκολα και χωρίς πολύ κόπο ακόμα και ένα σχετικά απλό σύνολο.

#9 Πειραματιστείτε με το ανδρόγυνο στιλ

Μερικά looks της Bianca Jagger θα σας πείσουν πως το ανδρόγυνο στιλ ταιριάζει σε όλες τις γυναίκες, αναδεικνύει με μοναδικό τρόπο τη θηλυκότητα σας και είναι πάντα επίκαιρο. Ένα double breasted σακάκι, ένα κλασικό πουκάμισο, ένα κοστούμι. Όλα αυτά είναι κομμάτια που θα προσθέσετε στη συλλογή σας μία φορά και θα φοράτε για πολλά χρόνια.

#10 Δημιουργήστε το δικό σας lookbook

Σίγουρα, υπάρχουν ημέρες που ήδη από το προηγούμενο βράδυ έχετε σκεφτεί τι θα φορέσετε και συνήθως είναι εκείνα τα looks, για τα οποία λαμβάνετε τα καλύτερα σχόλια. Υπάρχουν και ημέρες όμως που νιώθετε πως έχετε εξαντλήσει όλους τους συνδυασμούς που θα μπορούσατε να δημιουργήσετε και η στιλιστική έμπνευση μοιάζει να έχει εξαφανιστεί. Για να μειωθούν σημαντικά αυτές οι ημέρες σας προτείνουμε να δημιουργήσετε το δικό σας lookbook, δηλαδή μία συλλογή από φωτογραφίες από σύνολα που έχετε δημιουργήσει και σας άρεσαν πολύ. Όταν λοιπόν δεν μπορείτε να σκεφτείτε τι να φορέσετε, θα ανατρέχετε σε αυτό τον φάκελο –που μπορείτε να δημιουργήσετε στο κινητό σας- και να ξεχωρίζετε εκείνο το σύνολο που ταιριάζει με την τωρινή περίσταση. Το εν λόγω look θα λειτουργήσει ως καμβάς, επάνω στον οποίο εσείς μπορείτε να κάνετε κάποιες αλλαγές ώστε να μη νιώθετε πως φορέσατε ξανά το ίδιο σύνολο. Με την πάροδο του χρόνου θα παρατηρήσετε πως το στιλ σας θα εξελιχθεί περισσότερο από όσο πιστεύατε και οι "δεν ξέρω τι να φορέσω" ημέρες θα μειωθούν σημαντικά.