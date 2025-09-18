Follow us

Search

H Laura Kim και o Fernando Garcia αποχωρούν από τον Oscar de la Renta

Οι δύο σχεδιαστές είχαν αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση του οίκου το 2016.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΠΕΡΗ 18-09-2025
Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images/Ideal Image

Ο κόσμος της υψηλής μόδας βρίσκεται σε συνεχή αναβρασμό, με τις καλλιτεχνικές διευθύνσεις των μεγάλων οίκων να αλλάζουν χέρια. Η τελευταία και ιδιαίτερα σημαντική είδηση που έρχεται να προστεθεί στο παιχνίδι των "μουσικών καρεκλών" της μόδας αφορά τον οίκο Oscar de la Renta: οι creative directors, Laura Kim και Fernando Garcia, ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από τον ρόλο τους μετά από σχεδόν εννέα χρόνια.

Διαβάστε Επίσης

H Laura Kim και o Fernando Garcia αποχωρούν από τον Oscar de la Renta

Φθινόπωρο 2025 | Οι 5 μεγαλύτερες τάσεις μόδας από το street style της Νέας Υόρκης

Η είδηση επιβεβαιώθηκε την Τετάρτη από εκπροσώπους του οίκου Oscar de la Renta, καθώς και από τη Monse. Οι δύο σχεδιαστές είχαν αναλάβει τα ηνία του οίκου το 2016, διαδεχόμενοι τον Peter Copping, μόλις δύο χρόνια μετά τον θάνατο του ιδρυτή, Oscar de la Renta.

Η Kim και ο Garcia είχαν περάσει τα πρώτα χρόνια της καριέρας τους στον Oscar de la Renta, προτού αποχωρήσουν για να ιδρύσουν τη δική τους ready-to-wear μάρκα, τη Monse, το 2015. Η θητεία τους θεωρείται εξαιρετικά επιτυχημένη, καθώς κατάφεραν να ισορροπήσουν τον κλασικό, λαμπερό σχεδιαστικό DNA του οίκου με μια πιο νεανική, σύγχρονη ματιά, δίνοντας νέα πνοή στο brand.

Το δίδυμο των σχεδιαστών θα επικεντρώσει πλέον την πλήρη προσοχή του στη Monse, η οποία μόλις γιόρτασε τη 10ετή επέτειό της με μια επίδειξη στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης. Η Kim και ο Garcia περιέγραψαν τη Monse ως ένα brand που χαρακτηρίζεται από τη "twisted αλλά οικεία" αισθητική του, με τον Garcia να δηλώνει ότι το "αποδομημένο και χαρούμενο" στιλ τους αντικατοπτρίζει απόλυτα την προσέγγισή τους.

Οι δύο σχεδιαστές θα παραμείνουν στη θέση τους μέχρι την παρουσίαση της τελικής τους συλλογής, η οποία αναμένεται να είναι η Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 στην πασαρέλα του Φεβρουαρίου. Όπως ανέφεραν, πρόκειται για μια απόφαση που λήφθηκε μετά από ώριμη σκέψη και, ενώ είναι "λυπηρή", είναι ταυτόχρονα "συναρπαστική" για την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου.

Όλα τα βλέμματα της βιομηχανίας είναι τώρα στραμμένα στον CEO του οίκου, Alex Bolen, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι εδώ και δύο δεκαετίες, καθώς ξεκινά η αναζήτηση για τον επόμενο καλλιτεχνικό διευθυντή που θα αναλάβει την κληρονομιά του Oscar de la Renta, ο οποίος είναι γνωστός για τα βραδινά του φορέματα και τα νυφικά.

Πηγή 

Διαβάστε Επίσης

Ralph Lauren Άνοιξη 2026 | Κλασική κομψότητα και δυναμικές αντιθέσεις

Tags

Latest

Platforms Project 2025 | Καλλιτέχνες από 25 χώρες παρουσιάζουν τα έργα τους στο Καπνεργοστάσιο
ENTERTAINMENT

Platforms Project 2025 | Καλλιτέχνες από 25 χώρες παρουσιάζουν τα έργα τους στο Καπνεργοστάσιο

Gwyneth Paltrow | Τα anti-jeans της είναι το fashion item που θα αναβαθμίσει τις εμφανίσεις σας τη νέα σεζόν
NEWS

Gwyneth Paltrow | Τα anti-jeans της είναι το fashion item που θα αναβαθμίσει τις εμφανίσεις σας τη νέα σεζόν

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Βασιλιάς Κάρολος | Παραδέχεται μπροστά στην Καμίλα πως θα μπορούσε να είχε παντρευτεί κόρη Προέδρου των ΗΠΑ
NEWS

Βασιλιάς Κάρολος | Παραδέχεται μπροστά στην Καμίλα πως θα μπορούσε να είχε παντρευτεί κόρη Προέδρου των ΗΠΑ

Η διαχρονική συμβουλή που μοιράστηκε η βασίλισσα Ελισάβετ με την Jackie Kennedy
NEWS

Η διαχρονική συμβουλή που μοιράστηκε η βασίλισσα Ελισάβετ με την Jackie Kennedy

"Σημαντικοί κίνδυνοι για την υγεία": Γιατί δεν πρέπει ποτέ να στεγνώνετε τα ρούχα σε εσωτερικούς χώρους
LIFESTYLE & HOMES

"Σημαντικοί κίνδυνοι για την υγεία": Γιατί δεν πρέπει ποτέ να στεγνώνετε τα ρούχα σε εσωτερικούς χώρους

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Όταν ο Robert Redford προσπάθησε να συναντήσει την Grace Kelly στο Μονακό
NEWS

Όταν ο Robert Redford προσπάθησε να συναντήσει την Grace Kelly στο Μονακό

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες | Το πεντικιούρ της έχει την απόχρωση που κάθε fashionista επέλεξε στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες | Το πεντικιούρ της έχει την απόχρωση που κάθε fashionista επέλεξε στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Ο Leonardo DiCaprio τιμά τον Robert Redford στο κόκκινο χαλί
NEWS

Ο Leonardo DiCaprio τιμά τον Robert Redford στο κόκκινο χαλί

H Laura Kim και o Fernando Garcia αποχωρούν από τον Oscar de la Renta
NEWS

H Laura Kim και o Fernando Garcia αποχωρούν από τον Oscar de la Renta

ΓΡΑΦΕΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΠΕΡΗ

Best of Network

Πιο ψηλή χωρίς κόπο: 10λεπτη προπόνηση γιόγκα που σου χαρίζει έως +3 εκατοστά ύψος

Πιο ψηλή χωρίς κόπο: 10λεπτη προπόνηση γιόγκα που σου χαρίζει έως +3 εκατοστά ύψος

Χρειάζομαι συμπλήρωμα βιταμίνης D αν χρησιμοποιώ καθημερινά SPF50+;

Χρειάζομαι συμπλήρωμα βιταμίνης D αν χρησιμοποιώ καθημερινά SPF50+;

Τζόρνταν, Γκουαντανίνο και Παρκ Τσαν-γουκ στις 31ες Νύχτες Πρεμιέρας

Τζόρνταν, Γκουαντανίνο και Παρκ Τσαν-γουκ στις 31ες Νύχτες Πρεμιέρας

8 κρέμες ματιών από το φαρμακείο που θα αναζωογονήσουν την πιο ευαίσθητη περιοχή του προσώπου σου

8 κρέμες ματιών από το φαρμακείο που θα αναζωογονήσουν την πιο ευαίσθητη περιοχή του προσώπου σου

Μήπως τα αυτοκίνητα παραείναι δυνατά σήμερα; Οι πιο ειδικοί του κόσμου απαντούν

Μήπως τα αυτοκίνητα παραείναι δυνατά σήμερα; Οι πιο ειδικοί του κόσμου απαντούν

Οι 10 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών σύμφωνα με τον Stephen King

Οι 10 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών σύμφωνα με τον Stephen King

Deutsche Bank: Το μεγάλο παράδοξο των αγορών – Οι μετοχές &quot;τρέχουν&quot; ενώ οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται - Γιατί είναι δύσκολο να δούμε ένα βίαιο sell-off, οι 4 λόγοι

Deutsche Bank: Το μεγάλο παράδοξο των αγορών – Οι μετοχές "τρέχουν" ενώ οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται - Γιατί είναι δύσκολο να δούμε ένα βίαιο sell-off, οι 4 λόγοι

Αυτή η mascara κοστίζει κάτω από 9 ευρώ και κάνει τις βλεφαρίδες να μοιάζουν ψεύτικες

Αυτή η mascara κοστίζει κάτω από 9 ευρώ και κάνει τις βλεφαρίδες να μοιάζουν ψεύτικες

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς