H Laura Kim και o Fernando Garcia αποχωρούν από τον Oscar de la Renta

Ο κόσμος της υψηλής μόδας βρίσκεται σε συνεχή αναβρασμό, με τις καλλιτεχνικές διευθύνσεις των μεγάλων οίκων να αλλάζουν χέρια. Η τελευταία και ιδιαίτερα σημαντική είδηση που έρχεται να προστεθεί στο παιχνίδι των "μουσικών καρεκλών" της μόδας αφορά τον οίκο Oscar de la Renta: οι creative directors, Laura Kim και Fernando Garcia, ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από τον ρόλο τους μετά από σχεδόν εννέα χρόνια.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε την Τετάρτη από εκπροσώπους του οίκου Oscar de la Renta, καθώς και από τη Monse. Οι δύο σχεδιαστές είχαν αναλάβει τα ηνία του οίκου το 2016, διαδεχόμενοι τον Peter Copping, μόλις δύο χρόνια μετά τον θάνατο του ιδρυτή, Oscar de la Renta.

Η Kim και ο Garcia είχαν περάσει τα πρώτα χρόνια της καριέρας τους στον Oscar de la Renta, προτού αποχωρήσουν για να ιδρύσουν τη δική τους ready-to-wear μάρκα, τη Monse, το 2015. Η θητεία τους θεωρείται εξαιρετικά επιτυχημένη, καθώς κατάφεραν να ισορροπήσουν τον κλασικό, λαμπερό σχεδιαστικό DNA του οίκου με μια πιο νεανική, σύγχρονη ματιά, δίνοντας νέα πνοή στο brand.

Το δίδυμο των σχεδιαστών θα επικεντρώσει πλέον την πλήρη προσοχή του στη Monse, η οποία μόλις γιόρτασε τη 10ετή επέτειό της με μια επίδειξη στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης. Η Kim και ο Garcia περιέγραψαν τη Monse ως ένα brand που χαρακτηρίζεται από τη "twisted αλλά οικεία" αισθητική του, με τον Garcia να δηλώνει ότι το "αποδομημένο και χαρούμενο" στιλ τους αντικατοπτρίζει απόλυτα την προσέγγισή τους.

Οι δύο σχεδιαστές θα παραμείνουν στη θέση τους μέχρι την παρουσίαση της τελικής τους συλλογής, η οποία αναμένεται να είναι η Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 στην πασαρέλα του Φεβρουαρίου. Όπως ανέφεραν, πρόκειται για μια απόφαση που λήφθηκε μετά από ώριμη σκέψη και, ενώ είναι "λυπηρή", είναι ταυτόχρονα "συναρπαστική" για την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου.

Όλα τα βλέμματα της βιομηχανίας είναι τώρα στραμμένα στον CEO του οίκου, Alex Bolen, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι εδώ και δύο δεκαετίες, καθώς ξεκινά η αναζήτηση για τον επόμενο καλλιτεχνικό διευθυντή που θα αναλάβει την κληρονομιά του Oscar de la Renta, ο οποίος είναι γνωστός για τα βραδινά του φορέματα και τα νυφικά.

