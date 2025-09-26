Dua Lipa | Με αμάνικο midi φόρεμα που αποθεώνει τη μινιμαλιστική αισθητική των '90s

Σε βόλτα της στους δρόμους της Νέας Υόρκης απαθανάτισε πρόσφατα ο φακός την ταλαντούχα Dua Lipa, η οποία μπορεί να επιλέγει συχνά μαξιμαλιστικά σύνολα για τις εμφανίσεις της επί σκηνής, λατρεύει όμως τα πιο απλά outfits για την καθημερινότητά της. Και αυτή της η εμφάνιση το απέδειξε για ακόμη μια φορά, με την pop star να έχει διαλέξει για τη βόλτα της ένα σύνολο συνώνυμο του μινιμαλισμού των '90s.

Πιο αναλυτικά, η Dua Lipa διάλεξε για τις ανάγκες της εξόδου της ένα αμάνικο midi φόρεμα Calvin Klein Collection, το μαύρο χρώμα του οποίου λειτούργησε ιδανικά σαν κενός καμβάς για την ανάδειξη της animal print τσάντας της. Το συγκεκριμένο φόρεμα ήταν το Pina Dress από την Calvin Klein Collection FW25, μια εφαρμοστή πρόταση από μάλλινο ύφασμα, με εμφανή cups στο μπούστο, και τιράντες που πέφτουν στους ώμους, αναδεικνύοντας τη χαρακτηριστική μινιμαλιστική αισθητική του οίκου.

Ένα μαύρο φόρεμα minimal γραμμής αξίζει μια θέση στη συλλογή κάθε γυναίκας, με τον versatile χαρακτήρα του να επιτρέπει τον συνδυασμό του με δεκάδες items που ήδη έχουμε στην κατοχή μας. Με την αισθητική της δεκαετίας του '90 να επιστρέφει στις τάσεις της μόδας, ο πιο στιλάτος τρόπος για να φορέσετε μια τέτοια δημιουργία δεν είναι άλλος από την total black προσέγγιση ως προς τα ρούχα, με μικρή πινελιά χρώματος ή μοτίβου να προστίθεται από τα αξεσουάρ. Ποντάρετε λοιπόν κι εσείς σε ένα look όμοιο με αυτό της Dua Lipa, τόσο σε πρωινές όσο και σε casual βραδινές εμφανίσεις.

Η εμφάνιση της Dua Lipa στη Νέα Υόρκη