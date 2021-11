Μετά από απουσία δυο ετών, ο οίκος Gucci επιστρέφει στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου. Θα παρουσιάσει την επόμενη συλλογή του εντός προγράμματος MFW τον Φεβρουάριο του 2022.

Την είδηση για την επιστροφή του οίκου στα shows του Μιλάνου έκανε ο πρόεδρος και CEO του οίκου, Marco Bizzarri, στη διάρκεια της 26th Pambianco Fashion Summit. Έκανε, επίσης, γνωστό ότι ο οίκος Gucci θα πραγματοποιήσει δυο επιπλέον runway shows, ένα στα τέλη της Άνοιξης κι ένα τον επόμενο Σεπτέμβριο.

Το τελευταίο show που πραγματοποίησαν ο ιταλικός οίκος και ο creative director Alessandro Michele στη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, πριν αποφασίσουν να βγουν εκτός, ήταν τον Φεβρουάριο του 2020, για τη γυναικεία συλλογή Φθινόπωρο 2020. Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας covid-19, ο Gucci προσπέρασε το show για την ανδρική collection της Άνοιξης του 2021 και τις παρουσιάσεις στη MFW του Ιουνίου και αποκάλυψε ψηφιακά τη συλλογή "Epilogue”. Τον Νοέμβριο του 2020, ο οίκος παρουσίασε τη συλλογή "Ouverture of Something That Never Ended” υπό τη μορφή μία μίνι σειράς την οποία ο Michele δημιούργησε σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Gus Van Sant, ενώ η επέτειος των 100 χρόνων λειτουργίας του οίκου γιορτάστηκε τον Απρίλιο με τη συλλογή "Aria".

O Alessandro Michele μιλώντας τον Μάιο του 2020 για την απόφασή του να παρουσιάσει συλλογές εκτός προγράμματος και Εβδομάδων Μόδας είχε χαρακτηρίσει όρους όπως "Cruise", "pre-fall", ως "παρωχημένους", ενώ είχε πει ότι τα προγραμματισμένα ραντεβού δεν είναι πολύ συναρπαστικά από άποψη δημιουργικότητας. "Τώρα χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό, πιο ελαστικό σύστημα που να ταιριάζει με τη στιγμή. Η δημιουργικότητα, όπως και το νερό, πάντα βρίσκει χώρο για να τρέξει", είχε προσθέσει.

Ο οίκος Gucci επέστρεψε στα ζωντανά runways με την παρουσίαση της συλλογής "Gucci Love Parade” στο Λος Άντζελες στις αρχές Νοέμβρη.