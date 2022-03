Η Jill Biden στηρίζει την Ουκρανία | Το φόρεμα με συμβολισμό

Οι Πρώτες Κυρίες του Λευκού Οίκου έχουν μια βαθύτατη γνώση και μακρά εμπειρία στο fashion diplomacy, δηλαδή τη "διπλωματία της μόδας", οπότε δεν είναι καθόλου τυχαία η τελευταία ενδυματολογική επιλογή της Jill Biden. Η νυν πρώτη κυρία των Η.Π.Α. αξιοποίησε τη δύναμη της εμφάνισής της για να στείλει το δικό της μήνυμα στήριξης στον λαό της Ουκρανίας ο οποίος πλήττεται αυτή τη στιγμή από τον πόλεμο που κήρυξε στη χώρα η Ρωσία.

Η Jill Biden βρέθηκε την 1η Μαρτίου στο αμερικανικό Κογκρέσο για να παρακολουθήσει τον ετήσιο "State of the Union" λόγο του συζύγου της, Joe Biden και επέλεξε ένα φόρεμα με σαφείς και ξεκάθαρους συμβολισμούς: το μεταξωτό σατέν μίντι φόρεμα της Πρώτης Κυρίας, που ετοίμασε για εκείνη το ανεξάρτητο brand LAPOINTE και η αμερικανίδα σχεδιάστρια Sally LaPointe, είχε κεντημένo στο μανίκι ένα ηλιοτρόπιο, το λουλούδι- εθνικό σύμβολο της Ουκρανίας. Την ίδια στιγμή η απόχρωση του φορέματος, το βαθύ μοβ, το χρώμα δηλαδή που το Pantone Institute ανακοίνωσε ως χρώμα της χρονιάς και αποκαλεί Very Peri, συμβολίζει μία "αίσθηση ηρεμίας" η οποία είναι αναγκαία στους καιρούς μας, που πλήττονται από την πανδημία και τώρα τον πόλεμο.

Η Jill Biden είχε καταφύγει στο ίδιο σύμβολο, το ηλιοτρόπιο, και κάποιες μέρες πριν επιλέγοντας να φορέσει μία μάσκα με κεντημένο το συγκεκριμένο λουλούδι, για την παρουσία της σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο για τον μήνα Black History.

Η Jill Biden, όμως, δήλωσε και με άλλο τρόπο τη συμπαράστασή της στους Ουκρανούς: στην ομιλία Biden στο Κονγκρέσο κάλεσε να καθίσει δίπλα της στο box η Πρέσβης της Ουκρανίας στις Η.Π.Α., Oksana Markarova, την οποία η Πρώτη Κυρία χαιρέτησε με θέρμη, ενώ στον λόγο του ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Κογκρέσου και τους παριστάμενους να σηκωθούν και να χειροκροτήσουν τη Ουκρανία για να στείλουν ένα μήνυμα στήριξης στους ανθρώπους της.