Ο κόσμος της μόδας αναλαμβάνει δράση για την Ουκρανία

Τεράστιο είναι το κύμα συμπαράστασης στον λαό της Ουκρανίας μετά την εισβολή της Ρωσίας και το ξέσπασμα του πολέμου, που έχει συγκλονίσει όλο τον πλανήτη. Ο κόσμος της μόδας, από τους πολυτελείς οίκους μόδας, τα high - street brands και τους retailers είναι ανάμεσα σ' αυτούς που ανταποκρίθηκαν άμεσα δηλώνοντας τη στήριξή τους στην Ουκρανία, ενώ ξεκίνησαν δωρεές για συγκέντρωση χρημάτων και αγαθών για τους πρόσφυγες του πολέμου.

Ο οίκος Balenciaga ήταν από τους πρώτους που αντέδρασαν αποφασιστικά ανακοινώνοντας ότι διαθέτει τα κανάλια του στα social media για ενημέρωση και συγκέντρωση δωρεών για το Πρόγραμμα Τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες που εγκαταλείπουν την Ουκρανία. Στους λογαριασμούς του αυτή τη στιγμή υπάρχει αναρτημένη μονάχα η σημαία της χώρας με μήνυμα υπέρ της ειρήνης και links για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο οίκος Gucci, μέσω του πρότζεκ Gucci Equilibrium που αναλαμβάνει δράσεις για τη θετική αλλαγή στον πλανήτη, ανακοίνωσε ότι μέσω της παγκόσμιας καμπάνιας του CHIME FOR CHANGE, διαθέτει $500,000 στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες ώστε να παρέχει άμεση βοήθεια στους Ουκρανούς που επιχειρούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, ενώ ο όμιλος Kering, στον οποίο ανήκουν Gucci & Balenciaga, ανακοίνωσε επίσης ότι προχωρά σε δωρεά για τους πρόσφυγες του πολέμου σημειώνοντας στην ανακοίνωσή του "ελπίζουμε σε μία ειρηνική λύση σ' αυτή τη σύρραξη".

Ανακοίνωση εξέδωσε και ο βρετανικός οίκος Burberry που κατέθεσε τη δική του δωρεά στον βρετανικό Ερυθρό Σταυρό και την ανθρωπιστική του δράση για την Ουκρανία, ενώ καλεί σε δωρεές παρέχοντας το link του μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Όπως σημειώνει: "Αυτές είναι εξαιρετικά δύσκολες στιγμές για πολλούς ανθρώπους και οι σκέψεις μας είναι με όλους αυτούς που επηρεάζονται από την κρίση".

Ο οίκος Valentino βρίσκεται, επίσης, ανάμεσα στα μεγάλα luxury houses που αντακποκρίθηκαν άμεσα. Με ανακοίνωσή του στα social media αναφέρει: "Ο οίκος Valentino ενώνει τις δυνάμεις του με την Camera Nazionale della Moda Italiana και δωρίζει €500.000 στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες ώστε να εξασφαλίσει άμεση βοήθεια στους Ουκρανούς πρόσφυγες . Η κοινότητα Valentino ελπίζει στην ειρηνική επίλυση της διαμάχης". Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του του Συμβουλίου της Ιταλικής Μόδας, διοργανώτριας αρχής της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, για οικονομική στήριξη στην Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες.

Ο όμιλος OTB, στον οποίο ανήκουν Diesel και Maison Margiela, επίσης προχώρησε από νωρίς στη δική του δήλωση στήριξης και σε έμπρακτη συνεισφορά. Η ανάρτηση του ομίλου στο Instagram περιλαμβάνει την ουκρανική σημαία με το μήνυμα "όχι πόλεμος" και γνωστοποιεί τα εξής: "Ο όμιλος OTB είναι υπέρ της ειρήνης και στηρίζει τους ανθρώπους της Ουκρανίας. Ο όμιλος και το ίδρυμα OTB ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες που καλεί σε στήριξη των ανθρώπων και των οικογενειών που εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους αναζητώντας καταφύγιο σε γειτονικές χώρες. Με την οικονομική στήριξη και του Ιδρύματός μας, τα Ηνωμένα Έθνη θα μπορέσουν να παρέχουν άμεσα οικονομική βοήθεια στους πρόσφυγες".

Με ανάρτησή τους οι ιδρυτές του δανέζικου Ganni, Ditte και Nicolaj Reffstrup, δήλωσαν ότι "στην Ganni στηρίζουμε την ειρήνη" και ανακοίνωσαν ότι το δημοφιλές brand προχώρησε στη δωρεά $15,000 στο δανέζικο συμβούλιο για τους πρόσφυγες, ενώ το brand Nanushka, που εδρεύει στην Ουγγαρία μία χώρα που συνορεύει με την Ουκρανία και δέχεται πρόσφυγες στα σύνορά της, και η ιδρύτριά του Sandra Sandor, ανακοίνωσαν ότι συνεργάζονται με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Hungarian Charitable Service of the Order of Malta για την παροχή φαγητού, στέγασης, ρουχισμού και μεταφοράς στους πρόσφυγες που καταφθάνουν από την Ουκρανία. "Η Nanushka επίσης διακόπτει τις εμπορικές της συναλλαγές με τη Ρωσία", καταλήγει το brand στην ανακοίνωσή.

Παύση των εμπορικών τους συναλλαγών και αναστολή των λειτουργιών των καταστημάτων τους στη Ρωσία ανακοίνωσαν και άλλοι μεγάλοι όμιλοι. Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση του σουηδικού κολοσσού της μόδας H&M Group που ανακοίνωσε ότι αναστέλλει προσωρινά όλες τις πωλήσεις του στη Ρωσία, κλείνοντας τα 150 καταστήματα που διαθέτει στη χώρα και το online shop του. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση λέει: "Η H&M ανησυχεί βαθύτατα για τις τραγικές εξελίξεις στην Ουκρανία και στέκεται στο πλευρό των ανθρώπων που υποφέρουν. Ο όμιλος αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά όλες τις πωλήσεις στη Ρωσία. Τα καταστήματα στην Ουκρανία έχουν ήδη κλείσει προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των πελατών και του προσωπικού.

Παρακολουθούμε κι αξιολογούμε διαρκώς την κατάσταση. Αντιπρόσωποι της εταιρείας βρίσκονται σε διαρκή διάλογο με τους όλους τους μετόχους. Ο όμιλος Η&Μ φροντίζει για όλους τους συνεργάτες του και τάσσεται στο πλευρό όλων των ανθρώπων σε κάθε γωνιά του πλανήτη που ζητούν ειρήνη. Ρούχα κι άλλα αναγκαία αγαθά θα γίνουν δωρεά από την εταιρεία. Το ίδρυμα Η&Μ έχει επίσης προχωρήσει σε δωρεές στον οργανισμό Save the Children και το UNHCR".

Το βρετανικό online κατάστημα Asos ανακοίνωσε επίσης ότι σταματά να εξυπηρετεί τους πελάτες του στη Ρωσία, δηλώντας μέσω εκπροσώπου της "με φόντο τον πόλεμο που εξελίσσεται στην Ουκρανία, η Asos αποφάσισε ότι δεν είναι ούτε πρακτικό ούτε σωστό να συνεχίσει τις εμπορικές συναλλαγές με τη Ρωσία". Nike, Pume, Apple είναι επίσης ανάμεσα στις πανίσχυρες εταιρείες που αναστέλλουν πωλήσεις και αποστολές προϊόντων στη Ρωσία.