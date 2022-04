10 cargo παντελόνια για να υιοθετήσετε την πιο αμφιλεγόμενη τάση της σεζόν

Η μοναδική δήλωση που μπορούμε να κάνουμε με σιγουριά και να αφορά τον κόσμο της μόδας είναι πως ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τις τάσεις που θα επιστρέψουν στην επικαιρότητα. Ανά τακτά διαστήματα, οι σχεδιαστές μόδας εμπνέονται από trends που μεσουρανούσε κάποια παλαιότερη χρονιά ή επαναφέρουν στο προσκήνιο trends που κάποτε θα ορκιζόμασταν πως δεν θα φορέσουμε ποτέ. Κάποιες φορές, απορρίπτουμε εκ νέου τις τάσεις που επιστρέφουν από το παρελθόν και κάποιες φορές επανέρχονται τόσο ανανεωμένες που δεν μπορείς να τις απορρίψεις.

Ένα παράδειγμα που περιγράφει την παραπάνω συνθήκη είναι τα cargo παντελόνια, τα οποία έκαναν την εμφάνιση τους ως μέρος σε στολές εργασίας και είχαν έναν αποκλειστικό στόχο. Να κάνουν το άτομο που τα φορά να αισθάνεται άνετα, ώστε να φέρει εις πέρας όσο γίνεται καλύτερα το εκάστοτε task. Τα cargo παντελόνια είναι συνήθως σε loose γραμμή και έχουν στο πλάι μεγάλες τσέπες, οι οποίες έχουν επίσης χρηστικό ρόλο. Πώς αυτό το τόσο ιδιαίτερο και κάπως αδιάφορο παντελόνι κατάφερε να γίνει μία από τις top τάσεις του 2022;

Αρχικά, το come back των cargo pants οφείλονται εν μέρει στην επιστροφή των 90s στη μόδα. Οίκοι μόδας όπως οι Givenchy, Isabel Marant και Off White συμπεριέλαβαν τα cargo παντελόνια στις συλλογές τους, αλλάζοντας τελείως την άποψη των fashion insiders. Για παράδειγμα, ο οίκος Isabel Marant δημιούργησε την πιο girly εκδοχή τους, αφού έφτιαξε cargo pants σε hot pink απόχρωση και metallic όψη. Ο οίκος Off White παρέμεινε πιστός στο coolness του με λευκά και μαύρα παντελόνια, ενώ ο Givenchy τα παρουσίασε ως μία εναλλακτική του ψηλόμεσου παντελονιού που φορούν πολλές γυναίκες στην καθημερινότητά τους.

Σχεδόν αμέσως, τα cargo pants έκαναν το πέρασμα τους από τις πασαρέλες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φυσικά στο street style. Μοντέλα και influencers όπως η Gigi και η Bella Hadidi, η Emily Sindlev, αλλά και η Leonie Hanne φόρεσαν αυτό το τόσο ιδιαίτερο παντελόνι με τον δικό τους τρόπο, αποδεικνύοντας πως πρόκειται για ένα bottom που μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές εμφανίσεις.

Όσον αφορά στην άνοιξη του 2022, τα cargo παντελόνια είναι μία από τις επιλογές που μπορείτε να κάνετε, ειδικά εάν θέλετε να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό στο ντύσιμό σας. Όχι, τα cargo pants δεν αναδεικνύουν πάντα τη θηλυκότητα, αλλά είναι πιο edgy και σίγουρα εκφράζουν με τον καλύτερο τρόπο το gender fluidity. Στις νέες συλλογές των οίκων και brands μόδας ωστόσο, μπορείτε να βρείτε διαφορετικές εκδοχές του εν λόγω παντελονιού. Συγκεκριμένα, η χρωματική παλέτα κυμαίνεται είτε σε γήινες αποχρώσεις είτε σε pastels όπως το baby blue και pink, ώστε κάθε fashionista να κάνει τη δική της επιλογή.

Editor's Picks