Off-White | To show στη μνήμη του Virgil Abloh στο Παρίσι

Πρεμιέρα έκανε η Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και η πρώτη μέρα του προγράμματός της περιελάμβανε το show που ετοίμασε το brand Off-White ως φόρο τιμής στον ιδρυτή του, τον Virgil Abloh. Ο ταλαντούχος σχεδιαστής και καλλιτεχνικός διευθυντής των ανδρικών συλλογών της Louis Vuitton, έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο στα 43 του χρόνια, τον Νοέμβριο του 2021, συγκλονίζοντας τον κόσμο της μόδας. Μετά τα αφιερώματα στη μνήμη του από τον γαλλικό οίκο, που προχώρησε κανονικά με την παρουσίαση των ανδρικών κολεξιόν είχε ετοιμάσει πριν τον θάνατό του, σε Μαϊάμι και Παρίσι, ήρθε η σειρά του πρωτοπόρου luxury streetwear brand, που ίδρυσε το 2013 ο Abloh, να πει "αντίο" στον άνθρωπο που ήταν η ψυχή του.

Η συλλογή που παρουσίασε το label είχε τον τίτλο Spaceship Earth: an "Imaginery Experience" και η συμμετοχή στο catwalk κορυφαίων ονομάτων από τον χώρο του modeling - Cindy Crawford και Kaia Gerber, Naomi Campbell, Bella και Gigi Hadid, Kendall Jenner, Karlie Kloss, Joan Smalls, Amber Valletta, Helena Christensen, Karen Elson, Serena Williams- αποδεικνύει για μία ακόμα φορά τη δυναμική του brand, αλλά κυρίως τον σεβασμό, την αναγνώριση και την αγάπη που είχε ο κόσμος της μόδας στον Virgil Abloh.

To πρώτο runway του Off-White μετά τον θάνατό του πραγματοποιήθηκε στους χώρους Palais Brongniart – μ' ένα τεράστιο πολυέλαιο να κρέμεται χαμηλά στο κέντρο της πασαρέλας. Το show μεταδόθηκε σε livestreaming μέσα από τις βιτρίνες παριζιάνικων καταστημάτων όπως το πολυκατάστημα Galeries Lafayette, ενώ παράλληλα το brand επέστρεψε στο TikTok για να το μεταδώσει και μέσα απ' αυτό το κανάλι, αλληλεπιδρώντας με το κοινό του.

Το catwalk παρακολούθησε η σύζυγος του Virgil Abloh, Shannon, μαζί με τα παιδιά του, Grey και Loewe, ενώ στο front row κάθισαν μαζί της πολλοί διάσημοι -φίλοι οι περισσότεροι του σχεδιαστή, όπως οι Pharrell Williams, Rihanna και ASAP Rocky, Idris και Sabrina Elba, Paul Pogba, Carla Bruni κ.ά, αλλά και συνάδελφοί του σχεδιαστές όπως οι Jonathan Anderson, Olivier Rousteing, Grace Wales Bonner, Jerry Lorenzo, Matthew Williams, Guram Gvasalia, Nigo.

Splash News / Ideal Images H Shannon Abloh

Getty Images Rihanna & ASAP Rocky

H συλλογή

"Αμφισβήτησε τα πάντα", είναι το μότο που δανείστηκε από τον ιδρυτή του το brand Off-White για την έμπνευση πίσω απ' αυτή. Μάλιστα, σ' αυτή δεν παρουσίασε μόνο τη RTW κολεξιόν για τη σεζόν Φθινόπωρο- Χειμώνας 2022-23, αλλά συμπεριέλαβε τη νέα "High Fashion" σειρά (που ανέλαβαν να παρουσιάσουν τα top models) και παραπέμπει στη φιλοσοφία της haute couture. Όπως διευκρινίζεται στο πρόγραμμα του show,"η σειρά αυτή σχεδιάστηκε από τον Virgil και ολοκληρώθηκε από τη δημιουργική ομάδα και τους συνεργάτες του ατελιέ του".

Το show ξεκίνησε με την παρουσίαση της RTW κολεξιόν (γυναικεία και ανδρική) που υιοθετεί στοιχεία του apres- ski style (χαρακτηριστικές είναι οι υβριδικές hiking-moon boots), κάνει πρωταγωνιστές τα cargo pants suits και κάνει τα διάτρητα πλεκτά μέρος της daywear κομψότητα και του σέξι, ενώ παρουσιάζει ενδιαφέροντα co-ords με puffer μπουφάν. Στο πρώτο αυτό μέρος της επίδειξης, με την κολεξιόν να παραμένει πιστή στην αναβαθμισμένη streatwear αισθητική, εμφανίστηκε και η Serena Williams μ' ένα tie- dye catsuit φορεμένο με διαφανές αμάνικο body-hugging φόρεμα.

Το δεύτερο μέρος της συλλογής, που αναφέρεται ως η "High Fashion”, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και μια haute couture συλλογή για τη Gen-Z: η Bella Hadid εμφανίζεται φορώντας ένα puff- sleeve και puff-skirt νυφικό το οποίο έχει συνδυάσει με sneakers και baseball καπέλο με βέλο, ενώ κρατάει τα τακούνια της στο χέρι, η Kendall Jenner είναι ντυμένη μ' ένα sequin skinny little black dress που διευκρινίζεται τι είναι με λευκά γράμμα τυπωμένα κάθετα στο πλάι, ενώ συνοδεύει το look μ' ένα κουτάκι αναψυκτικού για αξεσουάρ, η Cindy Crawford κρατάει δυο φακέλους, ο ένας γράφει MORE LIFE και ο άλλος είναι γεμάτος χάπια, ενώ η κόρη της Kaia Gerber κρατά σφικτά το κινητό της προχωρώντας στην πασαρέλα μ' ένα outfit που συνδυάζει t-shirt με ογκώδη φούστα.

Και τα υπόλοιπα looks της σειράς πάνε κάπως έτσι, δημιουργώντας εξόφθαλμες αντιθέσεις ανάμεσα σε εκ διαμέτρου αντίθετα στιλ, υφές, μεγέθη και αμφισβητώντας κάθε στιγμή την πεποίθηση για το τι ντύσιμο αυτό που βλέπεις και σε ποιον χαρακτηρισμό εμπίπτει. "Επανερμηνεία κάθε κουλτούρας, αναστάτωση και μεταμόρφωση ανοίγουν την πόρτα για διαλόγους και φορμάτ στο μέλλον. Καμία προσδοκία, κανένα στερεότυπο, κανένα status quo. Αμφισβητήστε τα πάντα", δηλώνει το Off-White για τη νέα του συλλογή. Και μάς δείχνει πώς γίνεται.

Δείτε το show

Τα looks