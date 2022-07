Πέντε fashion influencers που ίδρυσαν τις δικές τους εταιρείες ρούχων

Πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες, εάν κάποιον ονειρευόταν να αποκτήσει τη δική του εταιρεία ρούχων, χρειαζόταν σίγουρα να έχει ταλέντο στη σχεδίαση, όραμα για το μέλλον του brand, συγκεκριμένο budget και ένα πολύ καλά μελετημένο business plan. Σήμερα, ένας τρόπος για να ιδρύσει κανείς το δικό του brand ρούχων χρειάζεται απλώς να έχει χιλιάδες followers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι μεσολάβησε; Η εμφάνιση των influencers, δηλαδή εκείνων των γυναικών που μέσα από τα προφίλ τους στα social media καταφέρνουν να επηρεάζουν κόσμο από όλο τον πλανήτη για το στιλ και τις αγοραστικές συνήθειές τους.

Σύμφωνα με το Forbes, ο όρος influencer εισήχθηκε στο λεξικό πριν από μία δεκαετία, ωστόσο ως όρος στο marketing υπάρχει εδώ και αιώνες. Η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε ο εν λόγω τίτλος ήταν το 1760, όταν η εταιρεία Wedfwood δημιούργησε το πρώτο της σετ με τσάι για τη σύζυγο του βασιλιά Γεωργίου ΙΙΙ. Τα μέλη της royal οικογένεια ήταν οι influencers της εποχής και η συγκεκριμένη εταιρεία κατάφερε να πάρει την έγκριση τους.

Τον 20ο αιώνα, η Gabrielle Chanel ήταν η influencer της εποχής στον κόσμο της μόδας. Το στιλ της που ήταν πολύ διαφορετικό από τον τρόπο που ντύνονταν οι γυναίκες της εποχής επηρέασε τον κόσμο του ενδύματος και δημιούργησε νέους όρους. Σήμερα, τα social media ως πρωταγωνιστές της εποχής μας κάνουν τον όρο influencer να φαίνεται πιο προσιτός για περισσότερους. Ωστόσο, πόσο εύκολο είναι να τον αποκτήσει κάποιος;

Ο κόσμος χρειάζεται να ξεχωρίσει διάφορα χαρακτηριστικά σε κάποιον influencer για να πατήσει το κουμπί του "follow” στα social media, για να παρακολουθεί πιστά τις δημοσιεύσεις και εν τέλει να επενδύσει τα χρήματά του σε κάποιο ρούχο, καλλυντικό, ηλεκτρική συσκευή. Εκείνες οι γυναίκες που κατάφεραν να κερδίσουν την προσοχή και την εμπιστοσύνη του κοινού πλέον μετρούν εκατομμύρια ακολούθους στα social media και έχουν θέσει σε ενέργεια το δικό τους business plan, ιδρύοντας εταιρείες ρούχων που γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία.

Η Chiara Ferragni, η Jeanne Damas, η Aimee Song, η Rumy Dowson και η Danielle Bernstein έχουν ιδρύσει τα δικά τους brands μόδας, αποδεικνύοντας πως δεν είναι εύκολο για κάποιον να γίνει influencer. Χρειάζεται ευφυΐα και όραμα για να δημιουργήσεις το δικό σου brand name. Και αυτές είναι οι ιστορίες τους.

Chiara Ferragni

Τον Οκτώβριο του 2009, η Chiara Ferragni δημιούργησε το blog της, The Blonde Salad, εμπνέοντας εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον πλανήτη με το στιλ της. Η άνοδος και η επιτυχίας της ήταν τόσο μεγάλη μάλιστα που έχει γίνει case study στο πανεπιστήμιο Harvard, ενώ το 2017 βρισκόταν στην κορυφή της λίστας του Forbes "Top Fashion Influencers”.

Από τότε μέχρι σήμερα, η Chiara Ferragni έχει καταφέρει να συγκεντρώσει περισσότερους από 27 εκαττομύρια followers στο Instragram και έχει συνεργαστεί με luxury οίκους μόδας και ομορφιάς όπως οι Guess, Lancome, Intimissimi, Steve Madden, Tod's, Dior, Louis Vuitton, Benetton και Mango. Έχει περπατήσει στο κόκκινο χαλί στο Φεστιβάλ της Βενετίας, η ζωή της έχει γίνει ντοκιμαντέρ, πρωταγωνιστεί σε καμπάνιες luxury εταιρειών και έχει γίνει εξώφυλλο σε περισσότερα από 50 τεύχη περιοδικών μόδας.

Το 2013, δημιούργησε την προσωπική της εταιρεία με παπούτσια που έχει τον τίτλο "Chiara Ferragni Collection” και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έγινε ανάρπαστη και χαρακτηρίστηκε ως μία από τις πιο επιτυχημένες στη βιομηχανία της μόδας. Πλέον, η εταιρεία της αποτελείται από ρούχα, κοσμήματα, γυαλιά ηλίου, αξεσουάρ, παιδικά ρούχα και προϊόντα ομορφιάς. Η Chiara Ferragni έχει επεκταθεί ακόμα περισσότερο επιχειρηματικά, ανοίγοντας καταστήματα σε πόλεις όπως το Μιλάνο, το Παρίσι, η Σαγκάη και το Χονγκ Κονγκ.

Aimee Song

Μία ακόμα blogger που είδε τη ζωή της να αλλάζει, ξεκινώντας την καριέρα της ως σχεδιάστρια μόδας είναι η Aimee Song, η οποία δημιούργησε το blog της με όνομα "Song of Style”, το 2008. Από τότε μέχρι σήμερα, η Aimee Song έχει δημιουργήσει site, μία interior design εταιρεία, κανάλι στο Youtube, έχει κερδίσει μία θέση στη λίστα του Forbes με τους "30 Under 30” το 2016, ενώ έχει γράψει και δύο βιβλία.

Το πρώτο βιβλίο της μάλιστα με τίτλο "Capture your Style” βρέθηκε στη λίστα με τα best seller στους New York Times. 'Εχει συνεργαστεί μάλιστα με οίκους μόδας όπως οι Chloe, Giorgio Armani Beaut, Laura Mercier και Dior, ενώ συχνά βρίσκεται στο front row των fashion shows.

Η Aimee Song αποφάσισε να κάνει μεγαλύτερο influence στους followers της μέσα από το προσωπικό της brand ρούχων που ονόμασε επίσης Song of Style και ίδρυσε το 2019. Οι δημιουργίες της βρίσκονται στο online shop Revolve αλλά και στο shop.songofstyle.com, ενώ σήμερα περισσότερα από 200 κομμάτια φέρουν την υπογραφή της. Ανάμεσα τους είναι πολλά σατέν κιμονό, mini φορέματα και two pieces. "Το κορίτσι του Song of Style δεν επηρεάζεται από τάσεις, αλλά επικεντρώνεται στα διαχρονικά κομμάτια. Είναι ενεργητική, αγαπά την τέχνη, είναι έντονη και πολύχρωμη”.

Danielle Bernstein

Ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας της Danielle Bernstein είναι γνωστό στους λάτρεις της μόδας και των social media. Η influencer ξεκίνησε την καριέρα της όταν δημιούργησε το blog "We Wore What”, μέσω του οποίου μοιραζόταν εικόνες από το στιλ της.

Με σπουδές στο retail και τη μόδα, το 2016, η Danielle Bernstein αποφάσισε να δημιουργήσει το δικό της brand, το οποίο ονόμασε "Second Skin Overalls”. Την ημέρα του λανσαρίσματος, η εταιρεία της κατάφερε να κερδίσει έσοδα 70 χιλιάδων δολαρίων μέσα σε τρεις μόλις ώρες με τη συλλογή της να γίνεται ανάρπαστη. Στη συνέχεια δημιούργησε ένα ακόμα επιμέρους brand με όνομα "Archive Shoes” που μαζί με το "Second Skin Overalls” βρίσκονται σε ένα e-shop που ονομάζεται Shop We Wore What. Το 2017 και στην ηλικία των 24, η Danielle Bernstein βρέθηκε στη λίστα "30 under 30” του Forbes.

Εάν υπάρχει κάποιο μαύρο κεφάλαιο στην επιτυχία της Danielle Bernstein, της influencer που μετρά σχεδόν τρία εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram είναι οι κατηγορίες περί αντιγραφής. Υπάρχουν αρκετές καταγγελίες που υποστηρίζουν πως η influencer αντιγράφει δημιουργίες άλλων σχεδιαστών. Η πιο πρόσφατη καταγγελία προέρχεται από τη Ngoni Chikwenengere, ιδρύτρια του brand "We are Kin” με έδρα τη Νέα Υόρκη, όταν τον Μάρτιο του 2021 υποστήριξε πως η Danielle Bernstein αντέγραψε το μεταξένιο strappy φόρεμά της. Η influencer βέβαια δεν αποδέχτηκε καμία από αυτές τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως "Πάντα θα υπάρχει κάτι. Μπορεί απλώς να μοιάζουν μεταξύ τους”.

Jeanne Damas

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα success stories είναι εκείνο της Jeanne Damas. Η καριέρα της Γαλλίδας ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια όταν αποφάσισε να δημιουργήσει προφίλ στην γνωστή πλατφόρμα Tumblr. Εκεί μοιραζόταν φωτογραφίες από τους φίλους της, από τις στιγμές της καθημερινότητας αλλά και από το προσωπικό στιλ της. Η αισθητική και η γαλλική φινέτσα της κέντρισε την προσοχή των γυναικών που αγαπούν τη μόδα και το παριζιάνικο στιλ με τη Jeanne Damas να βλέπει τη δημοτικότητα της να ανεβαίνει.

Το 2016, ίδρυσε το δικό της brand που φέρει τον τίτλο Rouje, το οποίο προσφέρει ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ με retro στοιχεία, διαχρονικότητα και γαλλική φινέτσα. Σύμφωνα με την Jeanne Damas "Το Rouje είναι ένα brand για κορίτσια που απλώνουν το κραγιόν στα χείλη τους με τα δάχτυλα, που καταλήγουν ξυπόλητες τα μεσάνυχτα μετά από πολύ χορό, που σηκώνουν τη φούστα για να πέσει ο ήλιος στα πόδια τους όσο διασκεδάζουν σε κάποια ταράτσα, που αγαπούν τις τηγανιτές πατάτες και το κόκκινο κρασί, που δεν φοβούνται τα ντεκολτέ και τα oversized τζάκετ, που φορούν φορέματα στο ποδήλατο και τζιν στα πάρτι, που αγαπούν τα όμορφα μοτίβα και κάνουν επιδρομές στη ντουλάπα της γιαγιάς τους”.

Τον Σεπτέμβριο του 2019, η fashion influencer άνοιξε το πρώτο της Rouge κατάστημα στο Παρίσι, ενώ παγκοσμίου φήμης περιοδικά μόδας όπως τα Harper's Bazaar, Purple Magazine, Jalouse και L'Officiel έχουν φιλοξενήσει δημιουργίες της στις σελίδες τους.

Rumi Dowson

Η Rumy Dowson μετρά περισσότερους από 670 χιλιάδες followers στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram. Ένα engagement που ξεκίνησε να δημιουργεί με το κοινό της το 2008 όταν λάνσαρε το blog της με τίτλο Fashion Toast. Γρήγορα κέρδισε την προσοχή των γυναικών και το 2014 ίδρυσε το brand της, Are You Am I. Η πρώτη συλλογή που δημιούργησε ήταν σε συνεργασία με το Revolve και τα ρούχα υπήρχαν σε ένα pop-up shop στο Los Angeles.

Σήμερα, το casual luxury brand, όπως χαρακτηρίζεται, έχει το δικό του online shop με τα σχέδια να φέρουν αποκλειστικά την υπογραφή της Rumy Dowson. Σύμφωνα με τη fashion influencer, τα ρούχα της είναι εύκολο να φορεθούν από διάφορες γυναίκες, εύκολα όσον αφορά στο styling, ιδανικά για κάθε περίσταση και κάθε στιγμή της ημέρας.

Συνήθως, οι συλλογές αποτελούνται από αέρινα ρούχα όμως φορέματα, crop tops με puff sleeves και κοσμήματα με minimal σχεδιασμό. Η ηθική που ακολουθεί το brand είναι η δημιουργία ρούχων που δεν ακολουθούν τις τάσεις της μόδας, αλλά είναι διαχρονικά, θέτοντας τη slow fashion ως κεντρικό πυρήνα.