Hanae Mori | Πέθανε η "Madame Butterfly" της haute couture

Υπήρξε η πρώτη σχεδιάστρια από την Ασία που ο οίκος της απέκτησε status haute couture από τη Fédération française de la couture και η πρώτη Γιαπωνέζα - η μία από τις δυο, η έτερη είναι η Rei Kawakubo του Comme des Garçons - που παρουσίασε συλλογές της σε Παρίσι και Νέα Υόρκη. Η Hanae Mori, η "grande dame" της ιαπωνικής μόδας, άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 96 ετών στο σπίτι της στο Τόκιο στις 11 Αυγούστου, όπως έκαναν γνωστό τα ιαπωνικά μίντια

Η Hanae Mori είχε αποκτήσει το παρατσούκλι "Madame Butterfly" χάρη στα signature μοτίβα με πεταλούδες που επαναλάμβανε στα σχέδια της και είχε ντύσει μεταξύ άλλων φημισμένες γυναίκες, όπως τη Grace Kelly και τη Nancy Reagan, ενώ είχε σχεδιάσει και το νυφικό της νυν αυτοκράτειρας της Ιαπωνίας, Μάσακο.

Getty Images Η Αυτοκράτειρα Μασάκο στον γάμο της με τον Ναρουχίτο της Ιαπωνίας, το 1993, με το νυφικό που σχεδίασε η Hanae Mori.

Getty Images Οι signature πεταλούδες στα σχέδια της που της έδωσαν το παρατσούκλι "Madame Butterfly".

Ποια ήταν η Hanae Mori

Γεννήθηκε το 1926 στην πόλη Muikaichi της αγροτικής περιφέρειας Shimane στη δυτική Ιαπωνία και αφού αποφοίτησε από Πανεπιστήμιο Θηλέων στο Τόκιο, όπου σπούδασε λογοτεχνία, παντρεύτηκε κι άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα ραπτικής. Η πορεία της στη μόδα ξεκινάει το 1951 όταν άνοιξε το πρώτο της ατελιέ πάνω από ένα εστιατόριο με noodles στο Τόκιο. Εξειδικεύτηκε στη δημιουργία κοστουμιών για το σινεμά και το θέατρο, και σ' όλη τη διάρκεια του '50 και του '60 θα σχεδιάζει κοστούμια. Η μεταπολεμική οικονομική ανάπτυξη στην Ιαπωνία, στη δεκαετία του '60, πείθει την ίδια και τον σύζυγό της, Ken Mori, που ήταν ο επιχειρηματικός της συνεργάτης και ειδικός στα υφάσματα, να δοκιμάσουν στην τύχη τους στις μεγάλες πρωτεύουσες της μόδας.

Η Mori θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη, όπου το 1965 θα παρουσιάσει την πρώτη της συλλογή της εκτός συνόρων, την "East Meets West", στην οποία θα συνδυάσει παραδοσιακά στοιχεία της χώρας της με αντίστοιχα της δυτικής κουλτούρας. Παράλληλα, θα ταξιδέψει και στο Παρίσι, και από τα ραντεβού και τις συναντήσεις που πραγματοποιούσε εκεί, θα χαρακτηρίσει καθοριστική αυτή που είχε με την Coco Chanel: η θρυλική Γαλλίδα couturière της προτείνει να φορέσει κάτι έντονο σε χρώμα για να κάνει αντίθεση με τα μαύρα της μαλλιά, και η Mori αρκετά χρόνια μετά, σε συνέντευξή της στη Washington Post, θα πει ότι αυτή η συμβουλή την έκανε να σκεφτεί ότι "η ιαπωνική φιλοσοφία για την ομορφιά έχει να κάνει με την απόκρυψη. Ξαφνικά, συνειδητοποίησα ότι θα πρέπει να αλλάξω προσέγγιση και να βοηθήσω τις γυναίκες με τα φορέματά μου να ξεχωρίσουν".

Getty Images H Grace Kelly με την ανιψιά της σε επίδειξη μόδας της Hanae Mori στο Παρίσι.

Το 1977, θα ανοίξει το πρώτο της ατελιέ στο Παρίσι και αμέσως μετά διορίζεται μέλος της Chambre syndicale de la couture parisienne, ως η πρώτη σχεδιάστρια από την Ασία που έγινε δεκτή από την ελίτ της παριζιάνικης haute couture.

Getty Images Επίδειξη μόδας το 1990.

Μεταξύ άλλων, σχεδίασε τις στολές των αεροσυνοδών της Japan Air Lines (που φορέθηκαν από το 1967 έως το 1988 με διάφορες παραλλαγές), αλλά και τις στολές των αθλητών της ιαπωνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης (1992) και τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Lillehammer (1994). Έχει βραβευτεί μεταξύ άλλων με το Medal of Honor of Purple Ribbon από την ιαπωνική κυβέρνηση (1988), με το French Legion of Honor (1989) από τον Γάλλο Πρόεδρο, François Mitterrand, αλλά και με το Order of Culture από τον Αυτοκράτορα της Ιαπωνίας (1996).

Getty Images Επίδειξη μόδας στο Τόκιο το 1976.

Η Hanae Mori ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τη μόδα τον Ιούνιο του 2004 και παρουσίασε την τελευταία της haute couture συλλογή στο Παρίσι τον επόμενο μήνα, Ιούλιο του 2004.

Η σπουδαία αυτή κυρία της ιαπωνικής μόδας, και της haute couture, θεωρείται η πρωτοπόρος, αυτή που άνοιξε τον δρόμο για σχεδιαστές όπως ο Yohji Yamamoto, η Rei Kawakubo, ο Kenzo Takada (που πέθανε το 2020) και ο Issey Miyake, που έφυγε από τη ζωή λίγο πριν από εκείνη, στις 5 Αυγούστου.