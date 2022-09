Η Margot Robbie φόρεσε το σύγχρονο look που αξίζει να κάνετε copy το φθινόπωρο

Η αρχή μίας νέας σεζόν χαίρει πάντα άπλετης έμπνευσης. Εκτός από τις τάσεις της μόδας και τις συλλογές που βρίσκουν τη θέση τους σε καταστήματα και e-shops, η επιστροφή στην πόλη με το pause του καλοκαιριού προκαλεί σε όλους το αίσθημα της εξωστρέφειας. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός πως οι περιορισμοί λόγω Covid-19 έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο, έχει εμπλουτίσει το πρόγραμμά μας με όρεξη για εξόδους. Το φθινόπωρο άλλωστε ως μεταβατική περίοδος είναι συνώνυμο της ανανέωσης, όχι μόνο στη διάθεση, αλλά και το ντύσιμό μας. Αυτό αυτομάτως σημαίνει πως μπορούμε να απολαύσουμε τα δρώμενα της πόλης με κομψό και updated ντύσιμο. Ακριβώς αυτό έκανε πρόσφατα και η Margot Robbie.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την ηθοποιό κατά την άφιξη της στο after party της ταινίας "Amsterdam” που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο και στην οποία πρωταγωνιστεί στο πλευρό των Christian Bale και John David Washington. Για την εν λόγω εμφάνιση, η Margot Robbie επέλεξε να δημιουργήσει ένα άκρως φθινοπωρινό σύνολο που συνδυάζει κάποιες από τις επικρατέστερες τάσεις της μόδας με στοιχεία όπως η άνεση και το coolness. Συγκεκριμένα, το look της ηθοποιού δεν έφερε την υπογραφή του οίκου Chanel, όπως συνήθως, αλλά του ιταλικού fashion house Bottega Veneta.

Η Margot Robbie έκανε copy ένα από τα look που εμφανίστηκαν στην πασαρέλα του Bottega Veneta για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2022-2023, φορώντας ένα oversized πουκάμισο σε λευκό χρώμα και ρίγες σε baby blue απόχρωση με δερμάτινες over the knee μπότες που είχαν επίσης τον ρόλο του παντελονιού. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με το it accessory του οίκου, δηλαδή τη Brick Cassette τσάντα σε βουργουνδί απόχρωση.

Ο λόγος που η εν λόγω εμφάνιση της Margot Robbie κέντρισε την προσοχή μας είναι επειδή μας υπενθύμισε πως ακόμα και κάποια basic κομμάτια μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά σύγχρονα. Για παράδειγμα, ένα ριγέ πουκάμισο στην oversized εκδοχή του αυτομάτως χάνει τη strict σοβαρότητα και αποκτά μοντέρνα vibes, ενώ όταν το κλασικό μαύρο παντελόνι αντικατασταθεί από over the knee μπότες, το look αποκτά ένα catwalk εφέ. Τα αξεσουάρ επίσης είναι ένας εύκολος και safe τρόπος για να ανανεώσετε το φθινοπωρινό στιλ σας. Μία pouch τσάντα σε τόνους όπως το πράσινο, το βουργουνδί ή το έντονο γαλάζιο πρόκειται να λειτουργήσει ως η χρωματική πινελιά που θα κάνει το τελικό αποτέλεσμα ακόμα πιο ιδιαίτερο.

Extra Tip: Σε περίπτωση που η επιλογή της over the knee μπότας σε ρόλο bottom δεν ταιριάζει στην αισθητική και το στιλ σας, μία εξίσου έξυπνη και stylish επιλογή είναι να αντικαταστήσετε το κλασικό μαύρο παντελόνι σας με ένα με εφέ δέρματος. Τα δύο items έχουν τις ίδιες στιλιστικές ιδιότητες, ενώ το μαύρο δερμάτινο παντελόνι πρόκειται να αναβαθμίσει δίχως προσπάθεια το εκάστοτε σύνολο. Φυσικά, ταιριάζει και προσαρμόζεται σε διάφορες περιστάσεις, casual ή formal.

