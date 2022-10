Ο πιο σέξι τρόπος για να φορέσετε ένα πουλόβερ είναι αυτός που επέλεξε η Charlize Theron

Όταν η συζήτηση έρχεται σε σέξι εμφανίσεις, σίγουρα δεν έρχονται στο μυαλό μας προτάσεις ή outfits που περιλαμβάνουν πουλόβερ. Το διαχρονικό, και τόσο απαραίτητο, staple της χειμερινής γκαρνταρόμπας είναι συνυφασμένο περισσότερο με έννοιες όπως άνεση, ζεστασιά και coziness τις οποίες απαιτεί το στιλ του χειμώνα, ενώ τις περισσότερες φορές το συναντάμε σε πιο relaxed σύνολα. Όμως, η πρόσφατη εμφάνιση της Charlize Theron με ένα πουλόβερ, μία δερμάτινη pencil φούστα και πέδιλα - stiletto απέδειξε ότι ένα πουλόβερ μπορεί να εξυπηρετήσει άνετα το σέξι στιλ.

Το look της Charlize Theron: οι λεπτομέρειες

Η Charlize Theron, λοιπόν, βρέθηκε πρόσφατα στο El Capitan Theatre στο Los Angeles για να συμμετέχει ως καλεσμένη στο σόου "Jimmy Kimmel Live!", με αφορμή την κυκλοφορία της νέας ταινίας στην οποία πρωταγωνιστεί, το "The School for Good and Evil" του Netflix. Η ηθοποιός εμφανίστηκε ντυμένη μ' ένα μονοχρωματικό σύνολο σε έντονη royal blue απόχρωση.

Στο outfit της είχε συνδυάσει ένα φαρδύ κασμιρένιο πουλόβερ με λεπτομέρειες από φερμουάρ στα πλαϊνά και γύρω από τα μανίκια, μία pencil φούστα από δέρμα - λουστρίνι, λάστιχο στη μέση και σκίσιμο στο πλάι, και μαύρα strappy stiletto πέδιλα, όλα από τη συλλογή του Tom Ford. Το look της ολοκλήρωσε μ' ένα ζευγάρι square hoop σκουλαρίκια EÉRA και γυαλιά ηλίου Saint Laurent.

Getty Images

Getty Images

Get her style

H "συνταγή" που ακολουθεί η Theron για να συνδυάσει coziness και sexiness είναι απλή: συνδυάζει το άνετο, casual πουλόβερ της με πολύ θηλυκά- έως και τολμηρά- κομμάτια όπως η εφαρμοστή δερμάτινη φούστα με σκίσιμο και τα ψηλοτάκουνα πέδιλα. Η επιλογή να διατηρήσει το σύνολό της σε μία απόχρωση έρχεται να υπερτονίσει τον δυναμικό χαρακτήρα της εμφάνισή της, ενώ προσφέρει και μία πιο σύγχρονη ματιά στο αποτέλεσμα.

Τα πουλόβερ με φερμουάρ, να πούμε επίσης, είναι μία από τις top τάσεις της σεζόν Φθινόπωρο - Χειμώνας 2022-23 στα πουλόβερ όπως αναδείχτηκε μέσα από τις συλλογές των σχεδιαστών, και θα φορεθούν πολύ. Η στιλιστική πρόταση, επομένως, της Charlize Theron είναι εξαιρετικά επίκαιρη και προσφέρει μια διαφορετική ματιά στο styling μ' ένα zip sweater.

Key- pieces

Κασμιρένιο πουλόβερ με φερμουάρ, Tom Ford.

Θα το βρείτε εδώ.

Μίντι φούστα από δέρμα - λουστρίνι, Tom Ford.

Θα τη βρείτε εδώ.

Μαύρα δερμάτινα πέδιλα Michael Michael Kors, Kalogirou.

Θα τα βρείτε εδώ.