Met Gala 2023 | Ανακοινώθηκε το θέμα του dress code

Το θέμα της έκθεσης που θα φιλοξενήσει το Costume Institute του μουσείου MET της Νέας Υόρκης το 2023 είχε γίνει γνωστό εδώ και καιρό: θα είναι αφιερωμένο στο έργο ενός από τους σπουδαιότερους σχεδιαστές που γνώρισε η Υψηλή Ραπτική και η μόδα, τον Karl Lagerfeld. Η έκθεση θα έχει τίτλο "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" και θα κάνει εγκαίνια στα μέσα του Μαΐου 2023. Τον ίδιο μήνα θα πραγματοποιηθεί και το ετήσιο MET Gala- με αφορμή τα εγκαίνια- για το οποίο μόλις ανακοινώθηκε και το θέμα που θα έχει το dress code στο red carpet: "In honor of Karl".

Το θέμα του dress code είναι ασφαλώς σε συνάρτηση με το θέμα της έκθεσης που επιμελούνται ο Andrew Bolton, επικεφαλής του επιμελητής του Ινστιτούτου Κοστουμιών του μουσείου ΜΕΤ και η επιμελήτρια Wendy Yu σε συνεργασία με την επι σειρά ετών στενή συνεργάτιδα του Lagerfeld, Amanda Harlech. To "In honor of Karl" αφήνει πολλά περιθώρια για εμπνευσμένες εμφανίσεις μιας και ο " Κάιζερ της μόδας" είχε περάσει από πολλούς κορυφαίους οίκους - Balmain, Patou, Chloé, Fendi- πριν καταλήξει στο τιμόνι της Chanel με την οποία έμελλε να γράψει το μεγαλύτερο κεφάλαιο του θρύλου του.

Παράλληλα με την ανακοίνωση του dress code για το MET Gala 2023 ανακοινώθηκαν και οι οικοδεσπότες της φετινής διοργάνωσης που, μαζί με την Anna Wintour, θα είναι η ηθοποιός και σεναριογράφος Michaela Coel, η Ισπανίδα ηθοποιός Penélope Cruz, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του τένις Roger Federer και η σταρ της ποπ Dua Lipa.

Να θυμίσουμε ότι το MET Gala πραγματοποιείται κάθε πρώτη Δευτέρα του Μαΐου- που φέτος πέφτει 5 Μαΐου.