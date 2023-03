Πώς γίνεται ένα πραγματικό "αφεντικό"; | Η νέα καμπάνια της Boss έχει την απάντηση

Το επιτυχημένο rebranding της BOSS στις αρχές του 2022 εγκαινίασε μία νέα φιλοσοφία για το brand που φέρνει στο επίκεντρο την ενδυνάμωση. Από τη νέα αυτή φιλοσοφία γεννήθηκε το motto "Be Your Own BOSS", το οποίο βάζει τα θεμέλια για τη δημιουργία μίας κοινότητας- της BOSS κοινότητας- από ανθρώπους που διεκδικούν τον απόλυτο έλεγχο του εαυτού και της ζωής τους, αλλά και για εμπνευσμένες καμπάνιες στις οποίες πρωταγωνιστές γίνονται πρόσωπα που εμπνέουν με τις "be your own BOSS" ιστορίες τους. H νέα καμπάνια του brand για τη σεζόν Άνοιξη - Καλοκαίρι 2023 ακολουθεί το ίδιο μονοπάτι και προσφέρει μία γεμάτη διάσημους εξερεύνηση για το τι χρειάζεται για να γίνει κάποιος ένα πραγματικό "αφεντικό".

Courtesy of BOSS Gigi Hadid

Τα πρόσωπα της νέας καμπάνια BOSS εμπνέουν με τις ιστορίες τους

Στην καμπάνια Άνοιξη/Καλοκαίρι 2023 της BOSS πρωταγωνιστούν έξι παγκοσμίως αναγνωρισμένα ταλέντα από διάφορους τομείς που μοιράζονται τις ιστορίες καταγωγής τους δίνοντας έμπνευση στον καθένα να αγκαλιάσει το πεπρωμένο του. Η βρετανίδα super model, Naomi Campbell, ο Κολομβιανός τραγουδιστής Maluma, η Αμερικανίδα super model Gigi Hadid, ο Νοτιοκορεάτης ηθοποιός Lee Minho, ο Ιταλός TikToker Khaby Lame και ο Ιταλός τενίστας Matteo Berrettini, ξεπέρασαν τα εμπόδια και με προσωπικούς αγώνες κατάφεραν να γίνουν το αφεντικό του εαυτού τους.

Courtesy of BOSS Naomi Campbell

Ο φωτογράφος Mikael Jansson κατέγραψε τις δυνατές ιστορίες τους στις οποίες αφηγούνται μέσα από γεμάτες συναισθήματα λέξεις την πορεία τους προς τον θρίαμβο. Αυτές οι BOSS προσωπικότητες ήξεραν πάντα τι ήθελαν και το πέτυχαν μέσα από μια σειρά προσωπικών επιλογών. Προορισμένοι για σπουδαία πράγματα, ενσαρκώνουν με τον καλύτερο τρόπο το μήνυμα ότι τα "αφεντικά" δεν γεννιούνται – γίνονται ("BOSSes aren’t born – they’re made").

Courtesy of BOSS Maluma

Ως ένα κάλεσμα στην κοινότητα BOSS, η αφήγηση αυτών των ιστοριών μέσα από τη νέα καμπάνια έρχεται να εμπνεύσει κι άλλους να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και να ζήσουν τη ζωή με τους δικούς τους όρους - με αυτοπεποίθηση, στυλ και βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον. Παράλληλα, παρουσιάζει τη νέα συλλογή BOSS με έναν τρόπο που παρακινεί και εμπνέει. Χρησιμεύει ως υπενθύμιση ότι όλα τα μονοπάτια στη ζωή μπορούν να παρουσιάσουν αμέτρητες ανατροπές, ωστόσο το ταξίδι για να γίνεις αυτός που πραγματικά είσαι, ξεκινάει από μέσα σου.

Courtesy of BOSS Matteo Berrettini

Η συλλογή BOSS για την Άνοιξη - Καλοκαίρι 2023

Η συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2023 της BOSS χαρακτηρίζεται από τολμηρή αισθητική, που ενώνει το πνεύμα της πόλης με έναν καλοκαιρινό, αντισυμβατικό τρόπο ζωής, και αξιοποιεί τη signature χρωματική παλέτα του brand σε μαύρο, λευκό και καμηλό. Το αποτέλεσμα είναι μια εκλεπτυσμένη, αλλά και relaxed συλλογή στην οποία οι BOSS κώδικες συνδυάζονται άψογα δημιουργώντας μια κομψή διασταύρωση του soft tailoring και του εξελιγμένου sportswear.

Courtesy of BOSS Lee Minho

Courtesy of BOSS Naomi Campbell

Δείτε το βίντεο της καμπάνιας