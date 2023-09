End of an Era | Τα iconic σχέδια της Sarah Burton για τον οίκο Alexander McQueen

Η Zendaya στην πρεμιέρα της ταινίας Spiderman: No Way Home το 2021 με look που θυμίζει εκείνο της Beyoncé. Στο συγκεκριμένο look, ωστόσο, από τη συλλογή του οίκου Alexander McQueen για την Άνοιξη - Καλοκαίρι 2022, ξεχωρίζει το στολισμένο με κοσμήματα καλσόν κάτω από το blazer - dress, που επίσης είναι διακοσμημένο με κρυστάλλους.