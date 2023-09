H Rihanna και η Puma παρουσιάζουν το Avanti

Η Rihanna και η Puma δεν είναι καθόλου άγνωστοι μεταξύ τους. Για την ακρίβεια, έχουν υπάρξει στενοί συνεργάτες και με επιτυχία: το 2015 η διάσημη τραγουδίστρια ανέλαβε creative director του γυναικείου τμήματος του sport brand, ξεκίνησαν τη σειρά Fenty x Puma (σαν υπό-brand μέσα στο brand) και κυκλοφόρησαν το Creeper, την εκδοχή σε πλατφόρμα του εμβληματικού Suede Puma. Ακολούθησαν περισσότερα παπούτσια, όπως και η πρώτη κολεξιόν με ρούχα (2016), fashion shows σε Νέα Υόρκη και Παρίσι, κι άλλα ανάρπαστα σχέδια όπως το γούνινo slide ή το bow sneaker Fenty x Puma. To 2018 μπήκε τελεία στη συνεργασία της τραγουδίστρια με το brand, δεν ήρθε όμως και το οριστικό τέλος. Όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα, η Rihanna επιστρέφει ως creative director της Fenty x Puma και παρουσιάζει με τη Puma, το Fenty x Puma Avanti, ένα sneaker που θα γίνει το απόλυτο must - have της φετινής σεζόν.

Courtesy of Puma

Το Fenty x Puma Avanti αποτελεί έναν αντισυμβατικό συνδυασμό δύο κλασικών παπουτσιών της Puma: του υψηλού σχεδιασμού δερμάτινου ποδοσφαιρικού King με την εξωτερική σόλα του παπουτσιού τρεξίματος, Easy Rider. Η αντισυμβατικότητα και η ανατροπή στα σχέδια ήταν πάντα στο πυρήνα των σχεδιών της Rihanna με την Puma και αφετηρία για την πρώτη αυτή σειρά της εκ νέου συνεργασίας τους στάθηκε τόσο η αγάπη της τραγουδίστριας για το ποδόσφαιρο όσο και η απήχηση που το συγκεκριμένο άθλημα είχε στη μόδα (βλ. το "Blokecore"). Η προσέγγιση της Rihanna σε αυτό το κλασικό στιλ ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή συνεργασιών αθλητικής μόδας με την Puma. Σημαντικό, επίσης, για τη σταρ όσο και για την εταιρεία ήταν να διασφαλιστεί ότι το λανσάρισμα του Avanti θα αφορούσε όλη την οικογένεια, θα προσφέρεται ως unisex και θα δείχνει cool τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες.

Courtesy of Puma

Ο θρύλος του King & το εμβληματικό Easy Rider

Το Avanti είναι ένα παπούτσι που κουβαλά στο σχέδιο του σπουδαία ιστορία. Το 1968 γεννήθηκε το ποδοσφαιρικό παπούτσι Puma King, που φόρεσαν είδωλα όπως ο Pelé και ο Maradona. H Rihanna, μάλιστα, θα πει στη δήλωσή της για τη συνεργασία ότι ήθελε να φέρει στo μοντέρνο street style ένα σχέδιο από το παρελθόν, και το Avanti που φόρεσε ο Πελέ δεν θα μπορούσε να είναι πιο εμβληματικό. Το 1978, η Puma ξεκίνησε μια νέα σειρά παπουτσιών τζόκινγκ, η οποία τελικά θα εξελισσόταν στο Puma Easy Rider. Το 1998, η Jil Sander και η Puma εγκαινίασαν την πρώτη συνεργασία μόδας για το brand, με το Jil Sander King. Αυτό το παπούτσι λειτούργησε ως σχεδιαστική έμπνευση για το Avanti, το οποίο καθιερώθηκε το 2001 από την Puma. Στη νέα σειρά, η Rihanna βάζει την προσωπική της πινελιά στο κλασικό στιλ Puma, που εντοπίζεται τόσο στις λεπτομέρειες του δέρματος όσο και την εξωτερική σόλα.

Courtesy of Puma

Το Fenty x Puma Avanti αποτελεί μια fashion εκδοχή του κλασικού παπουτσιού, με μαλακό vintage δέρμα, καθώς και αναδιπλούμενη γλώσσα με τα λογότυπα Fenty και Puma Cat με χρυσό φύλλο. Με εξωτερική σόλα από λάστιχο και δερμάτινο πάτο, οι λεπτομέρειες του Avanti παραπέμπουν στη μεγάλη ποδοσφαιρική ιστορία και κληρονομιά της Puma. Η ασπρόμαυρη έκδοση περιλαμβάνει στοιχεία όπως λογότυπα χαραγμένα με λέιζερ και δερμάτινες λεπτομέρειες χρωμίου.

Το λανσάρισμα του Fenty x Puma Avanti συνοδεύει η καμπάνια στην οποία φυσικά ποζάρει η Rihanna, η οποία είχε και την καλλιτεχνική επιμέλεια. Με φωτογράφο τον Dennis Leupold και ένα σκηνικό εμπνευσμένο από το σχήμα του πενταγώνου και τις ραφές της μπάλας ποδοσφαίρου - συμμετέχουν σ' αυτή, εκτός από τη Rihanna, οι A$AP Nast, Pure και Felix Mallard, καθώς και δύο μικρά παιδιά.

*Τα προϊόντα FENTY x PUMA, διατίθενται στα PUMA stores: -Γλυφάδα, Λεωφ. Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 40A, -PUMA corner store στο Attica City Link, Πανεπιστημίου 9 Αθήνα, & στο e-shop