Η Chemena Kamali είναι η νέα creative director του οίκου Chloé

Σε μία εποχή που αυξάνει η κριτική απέναντι στους Ομίλους ειδών πολυτελείας για το γεγονός ότι προωθούν κυρίως άνδρες, και μάλιστα λευκούς, στις θέσεις των καλλιτεχνικών διευθυντών, η Richmont ακολουθεί τον αντίθετο δρόμο συνεχίζοντας μία μακρά παράδοση του οίκου Chloé, να προτιμά ταλαντούχες σχεδιάστριες στην κορυφή του. Για την ακρίβεια, από την ιδρύτρια του Gaby Aghion, μέχρι και σήμερα, με εξαίρεση τα χρόνια του Karl Lagerfeld στα '60s, οι Creatives του οίκου ήταν πάντα γυναίκες. Όπως ανακοίνωσε ο Όμιλος Richmont, την Gabriela Hearst, που αποχώρησε αφού παρουσίασε την τελευταία της κολεξιόν για τη σεζόν SS'24 τον Σεπτέμβριο στο Παρίσι, διαδέχεται ως Creative Director της Chloé η Chemena Kamali.

Ποια είναι η Chemena Kamali

Η Chemena Kamali γεννήθηκε το 1981 στη Γερμανία και αποφοίτησε από το Central Saint Martin’s University of the Arts με Master of Arts in Fashion υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας Louise Wilson, υπό την οποία φοίτησε και ο Sean McGirr που προσφάτως ανέλαβε creative director του Alexander McQueen. Όπως και ο McGirr, έτσι και η Kamali αποτελεί μία δεύτερη τη τάξη δημιουργό που αναλαμβάνει πρώτο ρόλο, μία τακτική που φαίνεται να ενστερνίζονται όλο και περισσότερο οι οίκοι αναζητώντας ταλέντα ανάμεσα σε μη προβεβλημένους και ήδη δοκιμασμένους σχεδιαστές.

Η σχέση της Kamali με τον οίκο Chloé δεν είναι καθόλου άγνωστη, αφού εδώ ξεκίνησε την καριέρα της με την αποφοίτησή της από τη Central Saint Martin, το 2007: δούλεψε στην ομάδα της Phoebe Philo. Η Kamali επέστρεψε στην ομάδα της Chloé ξανά το 2013 ως design director υπό την επίβλεψη της Clare Waight Keller, ενώ το 2016 αποχώρησε για να αναλάβει τον ρόλο της design director των γυναικείων RTW του οίκου Saint Laurent υπό τον Anthony Vaccarello. Στο βιογραφικό της αναφέρονται περάσματα από την Alberta Ferretti και το Strenesse, ενώ στα πολύ πρόσφατα αναφέρεται και ο ρόλος της συμβόλου στο L.A. brand Frame.

"Η καρδιά μου βρισκόταν πάντα στην Chloé. Ήταν εκεί από τότε, 20 χρόνια πριν, που πέρασα για πρώτη φορά το κατώφλι του οίκου. Η επιστροφή σ' αυτόν μοιάζει τόσο φυσική και πολύ προσωπική. Με τιμά απίστευτα το γεγονός ότι αναλαμβάνω αυτόν τον ρόλο και θα μπορέσω να χτίσω πάνω στο όραμα που η Gaby Aghion και ο Karl Lagerfeld καθόρισαν από νωρίς στην ιστορία του. Ελπίζω να καταφέρω να αποτυπώσω το συναισθηματικό δέσιμο και το πνεύμα της Chloé στο σήμερα. Είμαι ευγνωμονούσα στους Riccardo Bellini, Philippe Fortunato και Johann Rupert γι' αυτή την ευκαιρία και την εμπιστοσύνη τους", δήλωσε η Kamali.

Από την πλευρά του ο Riccardo Bellini, Πρόεδρος και CEO της Chloé, είπε: "Με περηφάνια καλωσορίζω την Chemena Kamali στην Chloé. Το θαυμάσιο δημιουργικό της ταλέντο, η μεγάλη εμπειρία της και η μοναδική της σύνδεση με την κληρονομία του brand και τις αξίες τους την κάνουν μία πολύ φυσική επιλογή για τον οίκο. Το όραμα της Chemena, που εμπνέεται από την αγάπη της για το brand, πραγματικά έρχεται να τιμήσει το μοναδικό DNA της Chloé. Η Chemena είναι τόσο η Creative Director της Chloé όσο και η ενσάρκωση του πνεύματος της Chloé. Με ενθουσιασμό αναμένω να δω το όραμά της να παίρνει ζωή".

Η Chemena Kamali θα παρουσιάσει την πρώτη της pre-collection για την Chloé στο Παρίσι τον Ιανουάριο του 2024, ενώ θα ακολουθήσει η Fall - Winter 2024 συλλογή στη διάρκεια της Paris Fashion Week τον Φεβρουάριο του 2024.